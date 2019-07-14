Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына и для детей моего сына»

Нападающий Антуан Гризманн во время его презентации в «Барселоне» поделился мнением о своем новом одноклубнике Лионеле Месси.
Возможность иметь такого партнера по команде делает меня самым счастливым игроком! Месси будет легендой для моего сына и для детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе.
Я хочу стать важным футболистом в этом великом клубе и постараться выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании.
позорище
позорище
Будет знатным лизуном в команде.
Будет знатным лизуном в команде.
"Возможность иметь такого партнера по команде делает меня самым счастливым игроком!"
Я плачу просто))
"Возможность иметь такого партнера по команде делает меня самым счастливым игроком!"
Я плачу просто))