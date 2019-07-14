ГлавнаяНовости

Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына и для детей моего сына»

14 июля 2019, 23:48

Нападающий Антуан Гризманн во время его презентации в «Барселоне» поделился мнением о своем новом одноклубнике Лионеле Месси.

Возможность иметь такого партнера по команде делает меня самым счастливым игроком! Месси будет легендой для моего сына и для детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе.

Я хочу стать важным футболистом в этом великом клубе и постараться выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инсинье: «Переход Сарри в „Ювентус“ – это предательство»
Сегодня, 03:56 Комментарии0
Новичок «Реала» Кубо: «Горжусь тем, что играю в лучшем клубе мира»
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Аршавин: «Если Фернандес хороший игрок, пусть выступает за Бразилию»
Вчера, 21:12 Комментарии72
Рэмзи - о переходе в «Ювентус»: «От таких возможностей не отказываются»
Вчера, 18:33 Комментарии4
Болельщики «Арсенала» обратились к Кронке с требованиями действий
Вчера, 11:40 Комментарии12
Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»
Вчера, 10:21 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
   158 / 802
вчера в 09:43
его сыну 3 месяца еще...с чего этот болезный решил что меся его кумиром будет? сначала придется сыну рассказать что..."этот дядя играет на допинге за употребление которого остальных ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ"
311
311
   44 / 802
вчера в 09:37
Сын Гризманна: "Родителей не выбирают!")
abramjan
abramjan
   158 / 802
вчера в 09:36
приглянулся месся антошке голубому))теперь лучше леньке с антошкой в душ не ходить а то тайное станет явным)))
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
вчера в 09:26
ну понисло чувака, лижет как никто еще не лизал
позорище
Gelious
Gelious
   367 / 802
вчера в 09:08
Мне интересно, как оправдывают барсоглоры то, что при переходу тут же резко начинают кланяться Месси в ноги игроки
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   671 / 802
вчера в 08:57
Не успел прийти и он туда же, да еще и сыновей захватил и будущих внуков...
Будет знатным лизуном в команде.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 08:42
Началось активное лизание! 😅😄😉
Project Pandora
Project Pandora ответил Шлёпни Бромантана
   335 / 802
вчера в 08:19
Читай внимательнее. А ещё лучше, "забей" свой вопрос в поисковик Гугл.
abramjan
abramjan
   158 / 802
вчера в 08:11
Ну если даже были у кого сомнения что они это в контракте прописывают то они отпали ...позорище)))
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 08:08
А Леброн Джеймс это кто?
Тага Дага
Тага Дага
   266 / 802
вчера в 07:48
Твой сын каждом матче будет видеть лучшего футболиста мира...ему повезло.
Incredulous
Incredulous
   105 / 802
вчера в 06:58
Ух, как неожиданно! Кто бы мог подумать.
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
вчера в 06:37
Какой позор!
RaulReal
RaulReal ответил Так Себе Аналитик 2
   326 / 802
вчера в 05:29
Интервью Гризмана перед переходом в Барсу "Я был бы счастлив если в моей команде был гей".
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 05:12
Начал уже подлизываться к Месси.
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 04:22
Мне жаль этих детей.
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 04:21
Как поганно.
Glodor
Glodor
   138 / 802
вчера в 03:11
У него есть дети?
Juve14
Juve14
   137 / 802
вчера в 03:07
Ну у этого игрока никогда небыло своего собственного мнения
амурец
амурец
   59 / 802
вчера в 01:30
сразу начал контракт отрабатывать
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 01:24
Лизнул так лизнул!
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил da da da 1
   78 / 802
вчера в 00:31
ждем финал ЛЧ Сити-Барса,это будет футбольный праздник.
Да уж пора бы, а то оба клуба претендуют на титул главного футбольного мешка последних 10 лет, а в финал попасть никак не могут))
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   581 / 802
вчера в 00:24
    da da da 1
    da da da 1
       588 / 802
    вчера в 00:21
    ждем финал ЛЧ Сити-Барса,это будет футбольный праздник.
    NGYRZ
    NGYRZ
       28 / 802
    вчера в 00:15
    Не успел приехать, а уже главный пункт в контракте начал выполнять.
    Так Себе Аналитик 2
    Так Себе Аналитик 2
       78 / 802
    вчера в 00:12
    Вот пополиз, даже ребенка приплел. На что люди только не пойдут ради денег.

    "Возможность иметь такого партнера по команде делает меня самым счастливым игроком!"

    Я плачу просто))
    Игорь Волков
    Игорь Волков
       240 / 802
    14 июля в 23:54
    Что ж, первый пункт в контракте выполнил. Молодец, Антуан.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100