Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына и для детей моего сына»

Нападающий во время его презентации в «Барселоне» поделился мнением о своем новом одноклубнике .

Возможность иметь такого партнера по команде делает меня самым счастливым игроком! Месси будет легендой для моего сына и для детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе.

Я хочу стать важным футболистом в этом великом клубе и постараться выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании.