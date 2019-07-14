Марсело: «Задача „Реала“ в новом сезоне - выиграть всё»

Защитник «Реала» Марсело рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Мы с нетерпением ждем следующего сезона и хотим выиграть всё. Команда много работает на сборах, чтобы выдержать весь сезон. Хотим порадовать болельщиков. Наша задача - выиграть всё. Понимаю, что сезон еще не начался, но мы прикладываем все силы, чтобы всё сделать правильно.

Я всегда говорил, что живу своей мечтой, играя в лучшем клубе мира. Это мой четырнадцатый сезон, но я играю с тем же энтузиазмом, что и в первый год. Это никогда не изменится.