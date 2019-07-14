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Марсело: «Задача „Реала“ в новом сезоне - выиграть всё»

14 июля 2019, 23:09

Защитник «Реала» Марсело рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Мы с нетерпением ждем следующего сезона и хотим выиграть всё. Команда много работает на сборах, чтобы выдержать весь сезон. Хотим порадовать болельщиков. Наша задача - выиграть всё. Понимаю, что сезон еще не начался, но мы прикладываем все силы, чтобы всё сделать правильно.

Я всегда говорил, что живу своей мечтой, играя в лучшем клубе мира. Это мой четырнадцатый сезон, но я играю с тем же энтузиазмом, что и в первый год. Это никогда не изменится.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Марсело хочет покинуть «Реал».

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cevin cigan
cevin cigan ответил завоеватель кубка лиги наций
   212 / 802
вчера в 12:22
лол в том году деньги закончились отсюда и результат а тут подсобирали купили пару игрочишек пустить пыль в глаза и можно заряжать по новому судеек благо у перца связи и наработки остались
А ты у перца кто?
Байкал-38
Байкал-38 ответил abramjan
   22 / 802
вчера в 10:09
это задача для барселоны..не путай)
Ты считаешь, то, что делали с Реалом на Саньяго ЦСКА и Барса, Аякс не позором? Да и во всех турнирах, то да, могу пожелать тогда повторение пройденного.
abramjan
abramjan
   158 / 802
вчера в 09:57
знатно рвануло у барсонутиков...ахахаааа!!!!
abramjan
abramjan ответил Байкал-38
   158 / 802
вчера в 09:55
На самом деле задача одна не позорнутся снова.
это задача для барселоны..не путай)
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
вчера в 08:23
На самом деле задача одна не позорнутся снова.
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 07:58
Задача: хотя бы что-то выиграть более верная.
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
вчера в 07:12
Значит ничего!
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 05:10
хоть что-нибудь бы..
vastudio
vastudio
   478 / 802
вчера в 04:56
Такого трофея "Всё" нет в природе))) Значит снова борьба за зону ЛЧ и никаких трофеев)))
RaulReal
RaulReal ответил cevin cigan
   326 / 802
вчера в 02:59
Да они кроме Серии А ничего не могут выиграть вот и все сваливают на судей. А Барсуки даже VAR купили , а ещё чета там мычат. Не всем дано выиграть 3 ЛЧ подряд, а да отметки 13 ЛЧ их команды дойдут через пару веков.
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил амурец
   581 / 802
вчера в 02:00
Будем ждать
    Тага Дага
    Тага Дага
       266 / 802
    вчера в 02:00
    66 ты выиграешь ....
    амурец
    амурец
       59 / 802
    вчера в 01:32
    Будем ждать
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил cevin cigan
       581 / 802
    вчера в 01:08
    И где интересно Реалу помогли судьи в сезоне,где мы вообще ничего не выиграли?????????????????Вот с начало посмотрите статистику..лол...
    лол в том году деньги закончились отсюда и результат а тут подсобирали купили пару игрочишек пустить пыль в глаза и можно заряжать по новому судеек благо у перца связи и наработки остались
    Juventus_Z
    Juventus_Z ответил cevin cigan
       96 / 802
    вчера в 01:05
    И где интересно Реалу помогли судьи в сезоне,где мы вообще ничего не выиграли?????????????????Вот с начало посмотрите статистику..лол...
    купленные лч известные всему миру как сливочный позор
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Juventus_Z
       212 / 802
    вчера в 01:03
    это без судей ваши цифры занижены вдвое
    И где интересно Реалу помогли судьи в сезоне,где мы вообще ничего не выиграли?????????????????Вот с начало посмотрите статистику..лол...
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил Juventus_Z
       581 / 802
    вчера в 00:55
    это без судей ваши цифры занижены вдвое
    добавь сюда еще деньги на покупка золотых мячиков для гея когда балеринил у них так вообще раза в три получится!
    Juventus_Z
    Juventus_Z ответил cevin cigan
       96 / 802
    вчера в 00:36
    Неделю объявляют мешки ...................Реал в эту категорию не попал.................посмотри рейтинги "мешков".........там барсуки всех обули..........
    это без судей ваши цифры занижены вдвое
    Zenit_84
    Zenit_84
       111 / 802
    вчера в 00:20
    Вряд ли получится
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций
       581 / 802
    14 июля в 23:47
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Juventus_Z
         212 / 802
      14 июля в 23:41
      мешок без судеек ни на что не способен
      Неделю объявляют мешки ...................Реал в эту категорию не попал.................посмотри рейтинги "мешков".........там барсуки всех обули..........
      Juventus_Z
      Juventus_Z
         96 / 802
      14 июля в 23:12
      мешок без судеек ни на что не способен
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