Соболев: «„Крылья“ заслуженно победили ЦСКА»

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал победу самарцев над ЦСКА в 1-м туре РПЛ (2:0). Соболев в этой игре оформил дубль.

В первом тайме было тяжело, но мы выстояли, а во втором тайме стало попроще. Мы провели качественный матч, и если не по делу, то заслуженно забрали три очка.

Я не люблю оценивать свою игру, на это есть тренеры, эксперты.

Конечно, я считаю, что маленько прибавил в «Енисее», потому что там получал игровую практику, забивал. Там окреп и стал стоять на ногах, немножко стало легче.