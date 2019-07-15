Соболев: «„Крылья“ заслуженно победили ЦСКА»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал победу самарцев над ЦСКА в 1-м туре РПЛ (2:0). Соболев в этой игре оформил дубль.
В первом тайме было тяжело, но мы выстояли, а во втором тайме стало попроще. Мы провели качественный матч, и если не по делу, то заслуженно забрали три очка.
Я не люблю оценивать свою игру, на это есть тренеры, эксперты.
Конечно, я считаю, что маленько прибавил в «Енисее», потому что там получал игровую практику, забивал. Там окреп и стал стоять на ногах, немножко стало легче.
Крылья воспользовались и забили, а ЦСКА не использовал моменты и не забил.
Соболев МОЛОДЕЦ! Воспользовался подставами Васина.
Грех не забить, если Васин позволяет.
За Васиным водятся ПОДСТАВЫ, а Гончаренко до фонаря!
Сколько ещё нужно ПОДСТАВ, со стороны Васина, чтобы до Гончаренко ДОШЛО, что его надо убирать из команды!!!!!
Васин уже давно наиграл на выход.
Ведь это его уже десятый ЛЯП и привоз поражения для ЦСКА!
А Гончаренко и в ус не дует и ему до лампочки.
Надо с этим разбираться и вносить коррективы, а не пускать на самотёк!
Васин НЕИСПРАВИМЫЙ привозчик голов в ворота ЦСКА!
Нападающие не могут забить, зато Васин помогает соперникам забивать в ворота ЦСКА!
И как итог - НАСМАРКУ все усилия команды и поражение.
Поздравляем Крылья с победой!
ЦСКА не горюй! Надо лучше готовиться.
Как готовились, так и проиграли.
Крылья воспользовались и забили, а ЦСКА не использовал моменты и не забил.
Соболев МОЛОДЕЦ! Воспользовался подставами Васина.
Грех не забить, если Васин позволяет.
За Васиным водятся ПОДСТАВЫ, а Гончаренко до фонаря!
Сколько ещё нужно ПОДСТАВ, со стороны Васина, чтобы до Гончаренко ДОШЛО, что его надо убирать из команды!!!!!
Васин уже давно наиграл на выход.
Ведь это его уже десятый ЛЯП и привоз поражения для ЦСКА!
А Гончаренко и в ус не дует и ему до лампочки.
Надо с этим разбираться и вносить коррективы, а не пускать на самотёк!
Васин НЕИСПРАВИМЫЙ привозчик голов в ворота ЦСКА!
Нападающие не могут забить, зато Васин помогает соперникам забивать в ворота ЦСКА!
И как итог - НАСМАРКУ все усилия команды и поражение.
Поздравляем Крылья с победой!
ЦСКА не горюй! Надо лучше готовиться.
Как готовились, так и проиграли.