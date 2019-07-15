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Соболев: «„Крылья“ заслуженно победили ЦСКА»

вчера, 09:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал победу самарцев над ЦСКА в 1-м туре РПЛ (2:0). Соболев в этой игре оформил дубль.

В первом тайме было тяжело, но мы выстояли, а во втором тайме стало попроще. Мы провели качественный матч, и если не по делу, то заслуженно забрали три очка.

Я не люблю оценивать свою игру, на это есть тренеры, эксперты.

Конечно, я считаю, что маленько прибавил в «Енисее», потому что там получал игровую практику, забивал. Там окреп и стал стоять на ногах, немножко стало легче.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
вчера в 21:27
Молодцы. Урок ЦСКА припадали.
SHMEL
SHMEL
   188 / 802
вчера в 15:02
Не столько Крылья заслуженно победили,сколько ЦСКА неиспользовал свои моменты и подарил победу.На будущее уроком будет.
нечитайло
нечитайло
   487 / 802
вчера в 14:23
Похвадьно
Sysanin101
Sysanin101
   161 / 802
вчера в 13:57
Васин ЗАПРОСТО преподнёс Крыльям двойной ЦАРСКИЙ подарок, согласно забитым голам в ворота ЦСКА!!!
Крылья воспользовались и забили, а ЦСКА не использовал моменты и не забил.

Соболев МОЛОДЕЦ! Воспользовался подставами Васина.
Грех не забить, если Васин позволяет.

За Васиным водятся ПОДСТАВЫ, а Гончаренко до фонаря!
Сколько ещё нужно ПОДСТАВ, со стороны Васина, чтобы до Гончаренко ДОШЛО, что его надо убирать из команды!!!!!

Васин уже давно наиграл на выход.
Ведь это его уже десятый ЛЯП и привоз поражения для ЦСКА!
А Гончаренко и в ус не дует и ему до лампочки.
Надо с этим разбираться и вносить коррективы, а не пускать на самотёк!

Васин НЕИСПРАВИМЫЙ привозчик голов в ворота ЦСКА!

Нападающие не могут забить, зато Васин помогает соперникам забивать в ворота ЦСКА!
И как итог - НАСМАРКУ все усилия команды и поражение.
Поздравляем Крылья с победой!
ЦСКА не горюй! Надо лучше готовиться.
Как готовились, так и проиграли.
pomor45
pomor45
   118 / 802
вчера в 12:58
Скорее кони заслуженно проиграли.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 11:15
Вне всяких сомнений!
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 11:08
Да, молодцы с победой!
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 10:42
Показали истинный класс армейцев.
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
вчера в 10:40
С победой .
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
вчера в 10:16
КС с победой!
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 10:14
Бесспорно. Увы...
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