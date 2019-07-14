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«Эспаньол» выиграл борьбу за «аргентинского Азара»

14 июля 2019, 18:10

«Эспаньол» объявил о трансфере полузащитника «Велес Сарсфилд» Матиаса Варгаса, которого на родине прозвали «аргентинским Эденом Азаром». 

Стоимость трансфера составила 10,5 млн евро, 22-летний игрок заключил с испанским клубом контракт до 2024 года. В договоре установлена сумма отступных в 50 млн евро.

Варгас провел 63 матча за «Велес», в которых забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Также он успел дебютировать в сборной Аргентины.

В прошлом году интерес к Варгасу приписывали лондонскому «Арсеналу» и «Реалу».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
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14 июля в 18:29
Где эта тонкая грань, отделяющая казахстанских Месси от казахстанских Роналду и аргентинских Коутиньо от аргентинских Азаров)
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