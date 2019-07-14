«Эспаньол» выиграл борьбу за «аргентинского Азара»

«Эспаньол» объявил о трансфере полузащитника «Велес Сарсфилд» Матиаса Варгаса, которого на родине прозвали «аргентинским Эденом Азаром».
Стоимость трансфера составила 10,5 млн евро, 22-летний игрок заключил с испанским клубом контракт до 2024 года. В договоре установлена сумма отступных в 50 млн евро.
Варгас провел 63 матча за «Велес», в которых забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Также он успел дебютировать в сборной Аргентины.
#VargasPerico ✍️🐦— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 14 июля 2019 г.
Benvingut!
¡Bienvenido!
Welcome!
欢迎！
👉 https://t.co/uaKyCQoMwB#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/0kvkwMqnwH
В прошлом году интерес к Варгасу приписывали лондонскому «Арсеналу» и «Реалу».