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«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем и отправил его в «Хаддерсфилд»

вчера, 22:57

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 20-летним голкипером Камилем Грабарой. Следующий сезон польский вратарь проведет в «Хаддерсфилде» на правах аренды.

Ранее Грабара выступал в юношеских командах «Ливерпуля», а вторую половину минувшего сезона провел в польском клубе «Орхус».

Напомним, сегодня «Ливерпуль» объявил список из 28 игроков, которые отправятся в американское турне. 

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Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   454 / 802
сегодня в 01:53
хорошо что кореша клоппа вылетали из апл........ одной подстилкой стало меньше.
Так Соттон еще не вылетел, но в следующем сезоне, вполне могут.
DXTK
DXTK
   228 / 802
вчера в 23:30
хорошо что кореша клоппа вылетали из апл........ одной подстилкой стало меньше.
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