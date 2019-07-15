«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем и отправил его в «Хаддерсфилд»

вчера, 22:57

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 20-летним голкипером . Следующий сезон польский вратарь проведет в «Хаддерсфилде» на правах аренды.

Ранее Грабара выступал в юношеских командах «Ливерпуля», а вторую половину минувшего сезона провел в польском клубе «Орхус».

Kamil Grabara has signed a new long-term contract with # LFC and joined @htafcdotcom on a season-long loan deal. 🔴



Good luck for the season, Kamil! 🙌 — Liverpool FC (@ LFC ) 15 июля 2019 г.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» объявил список из 28 игроков, которые отправятся в американское турне.