«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем и отправил его в «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 20-летним голкипером Камилем Грабарой. Следующий сезон польский вратарь проведет в «Хаддерсфилде» на правах аренды.
Ранее Грабара выступал в юношеских командах «Ливерпуля», а вторую половину минувшего сезона провел в польском клубе «Орхус».
Kamil Grabara has signed a new long-term contract with #LFC and joined @htafcdotcom on a season-long loan deal. 🔴— Liverpool FC (@LFC) 15 июля 2019 г.
Good luck for the season, Kamil! 🙌
Напомним, сегодня «Ливерпуль» объявил список из 28 игроков, которые отправятся в американское турне.