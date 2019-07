«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем и отправил его в «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 20-летним голкипером . Следующий сезон польский вратарь проведет в «Хаддерсфилде» на правах аренды.

Ранее Грабара выступал в юношеских командах «Ливерпуля», а вторую половину минувшего сезона провел в польском клубе «Орхус».

Kamil Grabara has signed a new long-term contract with # LFC and joined @htafcdotcom on a season-long loan deal. 🔴



Good luck for the season, Kamil! 🙌

LFC