«Парма» арендовала игрока «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эрнани продолжит карьеру в Италии.
25-летний бразилец проведет грядущий сезон в составе «Пармы». Напомним, что игрок уже отправлялся в аренду. Сезон 2017/18 он провел в «Сент-Этьене». Ранее сообщалось, что итальянский коллектив арендует хавбека с обязательством выкупа.
Все время был инородным телом.
Все время был инородным телом.
А я просто рад этой новости. Уже почти на состав команды разогнали...
А я просто рад этой новости. Уже почти на состав команды разогнали...
А можно как спартак : разрывать контракт и выплачивать сотни миллионов.
А можно как спартак : разрывать контракт и выплачивать сотни миллионов.
Продать основного нападающего за ту же сумму что купили - уровень Цорна и спартака.
Продать основного нападающего за ту же сумму что купили - уровень Цорна и спартака.