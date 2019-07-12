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«Парма» арендовала игрока «Зенита»

сегодня, 21:40

Полузащитник «Зенита» Эрнани продолжит карьеру в Италии.

25-летний бразилец проведет грядущий сезон в составе «Пармы». Напомним, что игрок уже отправлялся в аренду. Сезон 2017/18 он провел в «Сент-Этьене». Ранее сообщалось, что итальянский коллектив арендует хавбека с обязательством выкупа.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   533 / 752
сегодня в 23:20
нормально...
Glyba
Glyba
   126 / 752
сегодня в 23:18
Лучше бы купила.
ziborock
ziborock ответил ПерекатиПоле
   11 / 752
сегодня в 23:05
Продать лавочника за ту же сумму что купили - уровень Рибалты и Зенита. Продать основного нападающего за ту же сумму что купили - уровень Цорна и спартака.
А чей уровень - купить Витселя за 40 а продать за 20?!)))
andreika20133
andreika20133
   223 / 752
сегодня в 22:41
ЧУДО. ЧУДО АЛЕЛУЯ . Дурака этого деревянного спровадили . Нажрусь сегодня .
Roger Young
Roger Young
   248 / 752
сегодня в 22:35
удачи, вообще по-хорошему надо было продать. Игрок не уровня Зенита.

Все время был инородным телом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 752
сегодня в 22:33
Московским бабулям облегчение.
А я просто рад этой новости. Уже почти на состав команды разогнали...
Footbolista
Footbolista ответил Detroit_07
   1 / 752
сегодня в 22:19
Показалось полевой)...убил надежду питерских)...
Морозовский
Морозовский
   3 / 752
сегодня в 22:16
Рубль "Зеня" за него получит - не дороже покупки "батута"!
Detroit_07
Detroit_07 ответил Footbolista
   744 / 752
сегодня в 22:16
Видел рекламу сегодня матча Спартак Сочи...мелькнула футболка сочинцев с надписью Заболотный...обрати внимание...
Так там вратарь Заболотный
particular
particular
   2 / 752
сегодня в 22:15
Зенит облегчил зарплатную ведомость и напряжение состава, а многие облегчённо вздохнули..:))
jilbar
jilbar
   32 / 752
сегодня в 22:10
Парма вовремя это сделала.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 752
сегодня в 22:08
Удачно уехал. Спасибо большое.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   1 / 752
сегодня в 22:00
Видел рекламу сегодня матча Спартак Сочи...мелькнула футболка сочинцев с надписью Заболотный...обрати внимание...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Footbolista
   27 / 752
сегодня в 21:58
Ещё бы гениального Зе и Краневитера куда нибудь пристроить и будет совсем замечательно.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 752
сегодня в 21:57
Можно избавляться от ненужных игроков как Зенит : продажи в Сочи, Парму итд
А можно как спартак : разрывать контракт и выплачивать сотни миллионов.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   1 / 752
сегодня в 21:56
Ты счастлив?)...
Evilhuman
Evilhuman
   87 / 752
сегодня в 21:54
Хорошая новость
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 752
сегодня в 21:54
Продать лавочника за ту же сумму что купили - уровень Рибалты и Зенита.
Продать основного нападающего за ту же сумму что купили - уровень Цорна и спартака.
Zenit_84
Zenit_84
   96 / 752
сегодня в 21:48
Удачи Эрнани!
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 752
сегодня в 21:48
Браво, а пупсики бы контракт разорвали
Брулин
Брулин
   145 / 752
сегодня в 21:46
ТОПовый трансфер!
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