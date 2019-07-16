Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в «Тоттенхэм». Недавно в прессе появились данные, что футболист вернется в стан «шпор», где он раньше выступал.
«Я никогда не комментирую мусорные слухи», - заявил агент Бэйла в ответ на вопрос о переходе игрока в «Тоттенхэм».
О Реале Сосьедаде? Или Реал Вальядолиде? Или о Реал Бетисе? А может о Реал Мадриде?
Все хотят быть королями))) А по факту ни один из них не является королем, тот же Реал Мадрид, давно уже не первый клуб столицы Испании.
О Реале Сосьедаде? Или Реал Вальядолиде? Или о Реал Бетисе? А может о Реал Мадриде?
Все хотят быть королями))) А по факту ни один из них не является королем, тот же Реал Мадрид, давно уже не первый клуб столицы Испании.
Причем тут Реал?😂😂😂
Я про Реал плохого слова не написал😂😂😂
Причем тут Реал?😂😂😂
Я про Реал плохого слова не написал😂😂😂
Агент дал понять,что из Реала никуда,ведь валлиец не предатель! Он практически легенда Реала.
Агент дал понять,что из Реала никуда,ведь валлиец не предатель! Он практически легенда Реала.