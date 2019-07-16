Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»

вчера, 13:20

Агент полузащитника «Реала» опроверг слухи, что хавбек может перейти в «Тоттенхэм». Недавно в прессе появились данные, что футболист вернется в стан «шпор», где он раньше выступал.

«Я никогда не комментирую мусорные слухи», - заявил агент Бэйла в ответ на вопрос о переходе игрока в «Тоттенхэм».