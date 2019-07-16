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Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»

вчера, 13:20

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в «Тоттенхэм». Недавно в прессе появились данные, что футболист вернется в стан «шпор», где он раньше выступал. 

«Я никогда не комментирую мусорные слухи», - заявил агент Бэйла в ответ на вопрос о переходе игрока в «Тоттенхэм»

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cannongun
cannongun
   792 / 794
вчера в 17:24
чтд
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил cevin cigan
   173 / 794
вчера в 15:39
О каком Реале Речь?
О Реале Сосьедаде? Или Реал Вальядолиде? Или о Реал Бетисе? А может о Реал Мадриде?

Все хотят быть королями))) А по факту ни один из них не является королем, тот же Реал Мадрид, давно уже не первый клуб столицы Испании.
cevin cigan
cevin cigan ответил BAHbKA BCTAHbKA
   105 / 794
вчера в 14:42
Почитай что я написал😂😂😂 Причем тут Реал?😂😂😂 Я про Реал плохого слова не написал😂😂😂
Не упоминай Реал в суе!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 794
вчера в 14:19
Слухи действительно мусорные: за такие деньги Тоттенхэм его никогда не возьмет, разве что как свободного агента.
RaulReal
RaulReal
   264 / 794
вчера в 14:05
Как только выходят слухи о переходе Бэйла куда нибудь, сразу выходит агент и все опровергает. Хотя бы день-два не может подождать.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил cevin cigan
   173 / 794
вчера в 14:04
Почитай что я написал😂😂😂
Причем тут Реал?😂😂😂
Я про Реал плохого слова не написал😂😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 14:03
Его и в Реале неплохо "кормят"!!!
cevin cigan
cevin cigan ответил BAHbKA BCTAHbKA
   105 / 794
вчера в 13:55
За такую зарплату, можно и посидеть "легенде Реала".
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕАЛ.......апризнан всеми глорами и барса рочерами. в XX и в xx1 веке......признали все,кроме вас барсуков(вы вообще,свою историю знайте??) что были задротами всю жизнь!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил заDOOMчивый
   173 / 794
вчера в 13:38
За такую зарплату, можно и посидеть "легенде Реала".
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   524 / 794
вчера в 13:37
Вот такое мусорное отношение к Шпорам. Понятно,что лондонцы и аренду не потянут,да и зачем оно им,у них есть кому играть.
Агент дал понять,что из Реала никуда,ведь валлиец не предатель! Он практически легенда Реала.
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