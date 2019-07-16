Мертенс: «„Наполи“ нужны такие игроки, как Хамес»

Нападающий «Наполи» прокомментировал возможный переход в неаполитанский клуб полузащитника «Реала» .

Я вижу, как сильно тратятся другие команды. Мы уже подписали Костаса [Маноласа].

Все, кого мы покупаем, должны быть на топ-уровне. А кто-то вроде Хамеса особенно пригодился бы «Наполи» для того, чтобы ставить ещё более высокие задачи.

Я считаю, что нам необходимо покупать отличных игроков, чтобы повышать общий уровень команды. У нас уже сильный состав, но если мы хотим что-нибудь выиграть, то должны покупать игроков, которые помогут нам поднять планку. Это очевидно.