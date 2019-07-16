ГлавнаяНовости

Мертенс: «„Наполи“ нужны такие игроки, как Хамес»

вчера, 06:13

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал возможный переход в неаполитанский клуб полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Я вижу, как сильно тратятся другие команды. Мы уже подписали Костаса [Маноласа].

Все, кого мы покупаем, должны быть на топ-уровне. А кто-то вроде Хамеса особенно пригодился бы «Наполи» для того, чтобы ставить ещё более высокие задачи. 

Я считаю, что нам необходимо покупать отличных игроков, чтобы повышать общий уровень команды. У нас уже сильный состав, но если мы хотим что-нибудь выиграть, то должны покупать игроков, которые помогут нам поднять планку. Это очевидно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери: «У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам нужно усиление»
Вчера, 16:42 Комментарии8
Леннон: «Повторное предложение „Арсенала“ по Тирни было отклонено»
Вчера, 16:26 Комментарии2
Делф: «Я пришел в „Эвертон“, чтобы побеждать»
Вчера, 14:20 Комментарии3
Сульшер надеется, что Де Хеа продлит контракт с «Ман Юнайтед»
Вчера, 14:07 Комментарии6
Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»
Вчера, 13:20 Комментарии10
Сульшер: «У Туанзебе есть большие шансы остаться в „Ман Юнайтед“»
Вчера, 12:00 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mangur
Mangur
   540 / 794
вчера в 09:39
Любое усиление полезно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 07:43
Продажа самого Мертенса сильно помогла бы в приобретении Хамеса.
STVA 1
STVA 1
   62 / 794
вчера в 07:31
А Хамесу нужен Наполи , чтобы перезапустить карьеру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100