Йович: «У всех свои таланты. Мой талант – забивать голы»

Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал, игру каких форвардов он пытался копировать в детстве.
Иногда мне кажется, что я уже родился с голевым чутьём. У каждого в этой жизни есть свои таланты, и я считаю, что мой талант заключается в том, чтобы забивать голы.
Я не знаю, как стал нападающим, но насколько помню, я всегда был одержим голами. Будучи ребёнком, я часто просматривал кассету со всеми голами чемпионатов мира до 2006 года. Я помню, как был очарован игрой Роже Милла на ЧМ-1990 и, конечно, Роналдо – первым Роналдо. Я был загипнотизирован тем, как он обходил вратарей в дриблинге. Я помню, как быстро всё это выглядело – как трюк фокусника. И я старался повторить это дома. Роналдо играл в футбол с такой лёгкостью, словно выкладывался лишь на 30%. Это оставляло невероятные впечатления. Его стиль и уверенность в себе оставили след и на мне.
Думаю, мои тренеры видели во мне этот инстинкт, потому что ставили меня в нападение, когда я только начинал делать свои первые шаги в футболе.
Ранее Йович отмечал, что всегда старается играть с умом.
Отныне парнишка твои кумиры - Зидан, Бензема,Роналду(вдруг игра не пойдёт и захочешь перейти в Юву с самовыкупом), Азар (не помешает!).
Отныне парнишка твои кумиры - Зидан, Бензема,Роналду(вдруг игра не пойдёт и захочешь перейти в Юву с самовыкупом), Азар (не помешает!).