Йович: «У всех свои таланты. Мой талант – забивать голы»

Нападающий «Реала» рассказал, игру каких форвардов он пытался копировать в детстве.

Иногда мне кажется, что я уже родился с голевым чутьём. У каждого в этой жизни есть свои таланты, и я считаю, что мой талант заключается в том, чтобы забивать голы.

Я не знаю, как стал нападающим, но насколько помню, я всегда был одержим голами. Будучи ребёнком, я часто просматривал кассету со всеми голами чемпионатов мира до 2006 года. Я помню, как был очарован игрой Роже Милла на ЧМ -1990 и, конечно, Роналдо – первым Роналдо. Я был загипнотизирован тем, как он обходил вратарей в дриблинге. Я помню, как быстро всё это выглядело – как трюк фокусника. И я старался повторить это дома. Роналдо играл в футбол с такой лёгкостью, словно выкладывался лишь на 30%. Это оставляло невероятные впечатления. Его стиль и уверенность в себе оставили след и на мне.

Думаю, мои тренеры видели во мне этот инстинкт, потому что ставили меня в нападение, когда я только начинал делать свои первые шаги в футболе.