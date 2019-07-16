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Йович: «У всех свои таланты. Мой талант – забивать голы»

вчера, 07:58

Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал, игру каких форвардов он пытался копировать в детстве.

Иногда мне кажется, что я уже родился с голевым чутьём. У каждого в этой жизни есть свои таланты, и я считаю, что мой талант заключается в том, чтобы забивать голы.

Я не знаю, как стал нападающим, но насколько помню, я всегда был одержим голами. Будучи ребёнком, я часто просматривал кассету со всеми голами чемпионатов мира до 2006 года. Я помню, как был очарован игрой Роже Милла на ЧМ-1990 и, конечно, Роналдо – первым Роналдо. Я был загипнотизирован тем, как он обходил вратарей в дриблинге. Я помню, как быстро всё это выглядело – как трюк фокусника. И я старался повторить это дома. Роналдо играл в футбол с такой лёгкостью, словно выкладывался лишь на 30%. Это оставляло невероятные впечатления. Его стиль и уверенность в себе оставили след и на мне.

Думаю, мои тренеры видели во мне этот инстинкт, потому что ставили меня в нападение, когда я только начинал делать свои первые шаги в футболе.

Ранее Йович отмечал, что всегда старается играть с умом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Князь Всея Турина
   22 / 794
вчера в 19:17
быстровато сдулся "зубастик".
Травмы 🤨
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил sir_Alex
   179 / 794
вчера в 15:37
Роналдо «Феномен» – не только первый, но и единственный. Уникум!
быстровато сдулся "зубастик".
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 794
вчера в 15:37
что-то парень не то "ляпнул". Может потерять место в основе,потому что не упомянул Зидана,а какого то малоизвестного Роже,ну и Роналдо пожалуй в Интере отлично играл,в барсе чуть по хуже.
Отныне парнишка твои кумиры - Зидан, Бензема,Роналду(вдруг игра не пойдёт и захочешь перейти в Юву с самовыкупом), Азар (не помешает!).
ДСА
ДСА
   139 / 794
вчера в 14:17
Сам себя не перехвалил бы.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 11:24
Если не начнет забивать с первых туров ему эти самовосхваления боком выйдут.
cevin cigan
cevin cigan
   105 / 794
вчера в 10:48
    RaulReal
    RaulReal
       264 / 794
    вчера в 10:23
    По 70 голов в сезоне забивай и всё, мы болельщики Реала очень скромные нам больше не надо. Йович 70 голов, Азар 20-30 голов, Бензема сколько захочет и остальные сколько смогут и всё.
    sir_Alex
    sir_Alex
       22 / 794
    вчера в 09:11
    Роналдо «Феномен» – не только первый, но и единственный. Уникум!
    EAGinLE
    EAGinLE
       34 / 794
    вчера в 09:09
    Молодец .
    cska plus
    cska plus
       7 / 794
    вчера в 08:34
    Очень нужный талант.
    STVA 1
    STVA 1
       62 / 794
    вчера в 08:32
    Вот и поглядим в новом сезоне)))
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