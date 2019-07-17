Роджерс: «Предложения по Магуайру и близко не соответствуют его ценнику»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс ответил на вопрос о будущем защитника команды Харри Магуайра, которым интересуются гранды АПЛ.
Харри – игрок высочайшего уровня. Конечно, он вызвал интерес у других клубов, но оба поступивших предложения далеки от той суммы, в которую его оценивает «Лестер».
Харри спокоен на этот счёт, как и мы. Я должен добавить, что мне несколько раз приходилось бывать в подобных ситуациях. И для игроков всё это может быть очень нелегко. Но Харри – особенный парень и просто великолепно повёл себя в этой ситуации.
Также Роджерс прокомментировал слух о том, что Магуайр якобы проинформировал «Лестер» о желании покинуть клуб.
Любой разговор между мной и игроком будет иметь частный характер.
Если тобой интересуются такие клубы, как «Ман Сити» или МЮ, я понимаю привлекательность такого варианта.
Но мы спокойны, потому что, пока предложение не будет соответствовать цене, никакие решения приниматься не будут.
Тем более для МЮ и для Магуайра будет лучше если трансфер не произойдёт.
Тем более для МЮ и для Магуайра будет лучше если трансфер не произойдёт.
80 стерлингов я бы не сказал,что это мало,вполне адекватная цена,за которую МЮ хочет купить.
80 стерлингов я бы не сказал,что это мало,вполне адекватная цена,за которую МЮ хочет купить.
Вечером стулья!!!
Вечером стулья!!!
Все правильно сказал!
Все правильно сказал!