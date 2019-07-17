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Роджерс: «Предложения по Магуайру и близко не соответствуют его ценнику»

сегодня, 04:26

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс ответил на вопрос о будущем защитника команды Харри Магуайра, которым интересуются гранды АПЛ.

Харри – игрок высочайшего уровня. Конечно, он вызвал интерес у других клубов, но оба поступивших предложения далеки от той суммы, в которую его оценивает «Лестер».

Харри спокоен на этот счёт, как и мы. Я должен добавить, что мне несколько раз приходилось бывать в подобных ситуациях. И для игроков всё это может быть очень нелегко. Но Харри – особенный парень и просто великолепно повёл себя в этой ситуации.

Также Роджерс прокомментировал слух о том, что Магуайр якобы проинформировал «Лестер» о желании покинуть клуб.

Любой разговор между мной и игроком будет иметь частный характер.

Если тобой интересуются такие клубы, как «Ман Сити» или МЮ, я понимаю привлекательность такого варианта.

Но мы спокойны, потому что, пока предложение не будет соответствовать цене, никакие решения приниматься не будут.

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Все комментарии
Glyba
Glyba
   146 / 809
сегодня в 09:39
Не дайте себя обмануть.
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 09:35
Правильно, пусть Лисы устанавливают цену и никаких переговоров. Пусть или платят или отваливают.
Тем более для МЮ и для Магуайра будет лучше если трансфер не произойдёт.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил заDOOMчивый
   148 / 809
сегодня в 09:10
ДДХ тоже хочет уйти в топ-клуб,но вы же не отпускаете,всё требуете подписания рабского соглашения.
ДДХ никуда не хочет уйти и скоро подпишет новый контракт, никакого трансферного предложения нету, да и не куда ему переходить
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Владимир Ушаков
   463 / 809
сегодня в 07:53
Как бы не загубили карьеру с таким ценником и руководству позор игрок дал понял что хочет уйти в топ-клуб(МЮ), так нечего стоять на пути игрока
ДДХ тоже хочет уйти в топ-клуб,но вы же не отпускаете,всё требуете подписания рабского соглашения.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   148 / 809
сегодня в 07:51
Как бы не загубили карьеру с таким ценником и руководству позор игрок дал понял что хочет уйти в топ-клуб(МЮ), так нечего стоять на пути игрока
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Foxes
   463 / 809
сегодня в 07:48
Молодец Роджерс! Все правильно сказал!
Роджерс Суареса удержал,а этого Харю уж и подавно. Уверен,что новый сезон Лисы проведут на уровне МЮ и будут бороться за ЛЕ.
80 стерлингов я бы не сказал,что это мало,вполне адекватная цена,за которую МЮ хочет купить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   463 / 809
сегодня в 07:46
Он сам хочет покинуть клуб.
он раб,когда получит вольную, вправе сам распоряжаться своей судьбой. Пусть прилагает максимальное усердие и перейдёт в более мощный клуб,чем МЮ,например в Ливерпуль.
shlifen
shlifen
   338 / 809
сегодня в 06:55
Ну вот, а то журналисты уже рассказали якобы он в МЮ уже чуть ли не перешёл =)) Лестер дорого поплатился за то что отпустили Канте всего за 42 лимона - теперь если и продают лидеров, то очень дорого...
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 05:27
Он сам хочет покинуть клуб.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 05:09
Утром деньги!
Вечером стулья!!!
Foxes
Foxes
   276 / 809
сегодня в 04:32
Молодец Роджерс!
Все правильно сказал!
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