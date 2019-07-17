Роджерс: «Предложения по Магуайру и близко не соответствуют его ценнику»

Главный тренер «Лестера» ответил на вопрос о будущем защитника команды , которым интересуются гранды АПЛ .

Харри – игрок высочайшего уровня. Конечно, он вызвал интерес у других клубов, но оба поступивших предложения далеки от той суммы, в которую его оценивает «Лестер».

Харри спокоен на этот счёт, как и мы. Я должен добавить, что мне несколько раз приходилось бывать в подобных ситуациях. И для игроков всё это может быть очень нелегко. Но Харри – особенный парень и просто великолепно повёл себя в этой ситуации.