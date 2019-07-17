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Болельщики крайне недовольны новой формой «Хаддерсфилда»

сегодня, 12:32

«Хаддерсфилд» представил новую домашнюю форму на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в бело-синюю вертикальную полоску, но ее главной особенностью является надпись Paddy Power — нового спонсора клуба. Название букмекерской компании размещено на футболке поперек всего дизайна, что крайне разочаровало болельщиков клуба.


Ранее «Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 21:13
Креативно и выглядит хорошо. Нейтральным болельщикам понравится.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   626 / 809
сегодня в 14:38
Как выпускники с лентой
КЭТиК
КЭТиК
   233 / 809
сегодня в 14:34
Зато спонсору нравится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 809
сегодня в 14:32
Красивая форма....
Повязки снять и в бой...Не будут же они с этими лентами играть....
Томик
Томик ответил parallels
   390 / 809
сегодня в 14:01
посмотрим, как ты завизжишь, когда нашу форму признают в каком-нибудь топ-10, а вашу отправят наматывать на швабру 😅
В топ 10 форм женских команд по спортивной гимнастике. Или по художественной, всё таки?
Rattlehead
Rattlehead ответил parallels
   68 / 809
сегодня в 13:48
посмотрим, как ты завизжишь, когда нашу форму признают в каком-нибудь топ-10, а вашу отправят наматывать на швабру 😅
Как денег занесете, так и признают. Здесь как и с топ-20, куда, якобы, входит Зенит, но при этом с треском проигрывает команде, в этот топ-20 не входящей. Я уже молчу про позор в Минске.
Faustello
Faustello ответил CSKA2012
   13 / 809
сегодня в 13:47
Как как п***дорская сила?
Аха ))
Прайд энд глорри ))
CSKA2012
CSKA2012
   239 / 809
сегодня в 13:25
Как как п***дорская сила?
LOpp
LOpp ответил parallels
   7 / 809
сегодня в 13:19
посмотрим, как ты завизжишь, когда нашу форму признают в каком-нибудь топ-10, а вашу отправят наматывать на швабру 😅
Зенит все время в какой-нибудь топ-10 попадает))


Логотип «Зенита» вошёл в десятку худших в мире по версии Daily Mail
12 апреля 2016, 15:01


Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших логотипов среди клубов мира по версии Daily Mail. Британское издание отмечает, что эмблема петербургского клуба перестала быть самобытной после того, как в новой версии логотипа, представленной в 2013 году, исчез корабль Адмиралтейства и надпись «Футбольный клуб Санкт-Петербург».

В десятку худших логотипов также вошли эмблемы следующих команд: «Наполи» (Италия), «Мельбурн Виктори» (Австралия), «Вольфсбург» (Германия), «Пасуш де Феррейра» (Португалия), «Богемианс» (Чехия), «Валансьен» (Франция), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Гамбург» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллз» (США).
anyway
anyway
   381 / 809
сегодня в 13:16
    parallels
    parallels ответил LOpp
       5 / 809
    сегодня в 13:02
    позорнее надписи чем "газпром" быть ничего не может.
    посмотрим, как ты завизжишь, когда нашу форму признают в каком-нибудь топ-10, а вашу отправят наматывать на швабру 😅
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       121 / 809
    сегодня в 12:55
    Ну хоть какое-то разнообразие ! А то у нас фиг поймёшь ,то ли Динамо ,то ли Оренбург ,то ли Сочи ,никакой выдумки !!!!
    Армейская душа
    Армейская душа ответил LOpp
       99 / 809
    сегодня в 12:52
    позорнее надписи чем "газпром" быть ничего не может.
    спартак
    Novograd
    Novograd
       791 / 809
    сегодня в 12:51
    Ну и правильно а то шо за перчатки
    LOpp
    LOpp ответил parallels
       7 / 809
    сегодня в 12:48
    у спартака такая же полоса под другим углом, тоже позор)
    позорнее надписи чем "газпром" быть ничего не может.

    Ленар Мутыгуллин
    Ленар Мутыгуллин
    сегодня в 12:47
    перебор
    DXTK
    DXTK
       178 / 809
    сегодня в 12:42
    похоже на конкурс красоты....... только вместо пади поуэр надо было написать ...... подстилки клоппа. букмеркы на них сделали ставки когда Хаддер сливал 5-0 Ливерке........ ведь все думали что Ливер выиграет АПЛ..... но в итоге занял второе место. буки не плохо поднялись на ставках ливерка чемп.
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       358 / 809
    сегодня в 12:40
    отстой)
    4RT
    4RT
       220 / 809
    сегодня в 12:39
    Как свидетели на свадьбе
    parallels
    parallels
       5 / 809
    сегодня в 12:37
    у спартака такая же полоса под другим углом, тоже позор)
    Ладожский
    Ладожский
       37 / 809
    сегодня в 12:34
    Действительно, 12ная.
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