Болельщики крайне недовольны новой формой «Хаддерсфилда»

«Хаддерсфилд» представил новую домашнюю форму на сезон-2019/20.
Футболка выполнена в бело-синюю вертикальную полоску, но ее главной особенностью является надпись Paddy Power — нового спонсора клуба. Название букмекерской компании размещено на футболке поперек всего дизайна, что крайне разочаровало болельщиков клуба.
Ранее «Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета.
Повязки снять и в бой...Не будут же они с этими лентами играть....
Повязки снять и в бой...Не будут же они с этими лентами играть....
Прайд энд глорри ))
Прайд энд глорри ))
Логотип «Зенита» вошёл в десятку худших в мире по версии Daily Mail
12 апреля 2016, 15:01
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших логотипов среди клубов мира по версии Daily Mail. Британское издание отмечает, что эмблема петербургского клуба перестала быть самобытной после того, как в новой версии логотипа, представленной в 2013 году, исчез корабль Адмиралтейства и надпись «Футбольный клуб Санкт-Петербург».
В десятку худших логотипов также вошли эмблемы следующих команд: «Наполи» (Италия), «Мельбурн Виктори» (Австралия), «Вольфсбург» (Германия), «Пасуш де Феррейра» (Португалия), «Богемианс» (Чехия), «Валансьен» (Франция), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Гамбург» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллз» (США).
Логотип «Зенита» вошёл в десятку худших в мире по версии Daily Mail
12 апреля 2016, 15:01
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших логотипов среди клубов мира по версии Daily Mail. Британское издание отмечает, что эмблема петербургского клуба перестала быть самобытной после того, как в новой версии логотипа, представленной в 2013 году, исчез корабль Адмиралтейства и надпись «Футбольный клуб Санкт-Петербург».
В десятку худших логотипов также вошли эмблемы следующих команд: «Наполи» (Италия), «Мельбурн Виктори» (Австралия), «Вольфсбург» (Германия), «Пасуш де Феррейра» (Португалия), «Богемианс» (Чехия), «Валансьен» (Франция), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Гамбург» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллз» (США).