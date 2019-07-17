«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Пресс-служба «Челси» презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020. Новый дизайн был вдохновлен культурой 1960-х годов юго-западного Лондона.
Ранее «Вест Хэм» показал третью форму на следующий сезон.
Пресс-служба «Челси» презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020. Новый дизайн был вдохновлен культурой 1960-х годов юго-западного Лондона.
Главное что на фото есть негр, азиат и супербаба-футболёр.
А презентация формы со звездами это для ло)хов
Главное что на фото есть негр, азиат и супербаба-футболёр.
А презентация формы со звездами это для ло)хов