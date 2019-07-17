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«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

сегодня, 11:58

Пресс-служба «Челси» презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020. Новый дизайн был вдохновлен культурой 1960-х годов юго-западного Лондона. 


Ранее «Вест Хэм» показал третью форму на следующий сезон.

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Все комментарии
Juventus_Z
Juventus_Z
   54 / 809
сегодня в 18:17
мешок даже форма не спасет от грядущего позорного сезона
abramjan
abramjan ответил Капитан Врунгель
   152 / 809
сегодня в 14:24
Пророссийская какая форма с триколором, Рома о доме скучает на чужбине.
Наверное так скучает что даже икру черную кушать не может
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   271 / 809
сегодня в 14:14
Неплохая.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 809
сегодня в 13:38
Норм.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 809
сегодня в 13:29
Пророссийская какая форма с триколором, Рома о доме скучает на чужбине.
Медив
Медив ответил memphis
   238 / 809
сегодня в 13:28
кто эти люди?
Аспиликуэта, Ампаду, Канте и женская команда Челси: Чи Со Юн и Мьелде
311
311
   44 / 809
сегодня в 13:15
В поло будем играть. В следующем году ждем рубашки!)
VIPded
VIPded
   52 / 809
сегодня в 12:56
не очень гамма... Удачи Челси!
Tott_Hot
Tott_Hot
   358 / 809
сегодня в 12:42
и сзади надпись "Роисся вперде!"
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 809
сегодня в 12:36
Издалека будет просто белая.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   140 / 809
сегодня в 12:34
А что за усатая баба с дредами? Это новый тренер Челси?
Roger Young
Roger Young ответил memphis
   122 / 809
сегодня в 12:22
кто эти люди?
    Roger Young
    Roger Young
       122 / 809
    сегодня в 12:21
    стильно, но красный кантик не очень сочетается с цветами челси.
    Igo0rek
    Igo0rek
       216 / 809
    сегодня в 12:19
    Вот это фрик с дредами xD
    memphis
    memphis
       263 / 809
    сегодня в 12:02
    кто эти люди?
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