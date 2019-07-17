ГлавнаяНовости

Рахимич: «ЦСКА, как и остальные команды лиги, еще не готов на 100%»

сегодня, 08:29
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

В начале сезона всегда тяжело. ЦСКА, как и остальные команды лиги, еще не готов на 100%. Но я уверен, что команда через каждый следующий матч будет вкатываться и выглядеть всё лучше и лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каборе: «Москва известна на весь мир»
Сегодня, 23:23 Комментарии1
Фернандо: «Мы давно не выигрывали у „Ростова“»
Сегодня, 23:11 Комментарии5
Смородская: «Никуда Миранчуки не уйдут»
Сегодня, 22:37 Комментарии10
Смородская: «Пусть „Локомотив“ продаст игрока хотя бы за 5 млн евро»
Сегодня, 22:26 Комментарии7
Точилин: «Хотим остаться в РПЛ»
Сегодня, 21:31 Комментарии3
Гацкан: «Жизнь не стоит на месте»
Сегодня, 20:46 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответил 112910415
   239 / 809
сегодня в 13:09
только странные Крылья почему-то готовы
У Крыльев меньше давление психологического от них никто ничего не ждет и они играют как Боги)))
CSKA2012
CSKA2012
   239 / 809
сегодня в 13:08
Главное чтобы они выкатились к 30 туру в зоне ЛЧ)))
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 12:45
только странные Крылья почему-то готовы
mensk
mensk
   628 / 809
сегодня в 11:05
Какой содержательный комментарий.
isamsn
isamsn
   324 / 809
сегодня в 10:42
Может это и хорошо что начали неудачно! Лучше все проблемы выявить в начале чемпионата, чем как в прошлом году невыразительно и бездарно завершить его.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   50 / 809
сегодня в 10:15
Давно такого не было. А как же лучшая молодежь в лиге?
Absinthe5
Absinthe5
   11 / 809
сегодня в 09:45
Если бы Цска выиграл - он был бы готов на 100%. Но так как продули - не готовы)))
vistory
vistory
   545 / 809
сегодня в 09:44
Неужели рецидивисту Жене перекрыли канал с общака?
тумба-юмба
тумба-юмба
   326 / 809
сегодня в 09:37
    jilbar
    jilbar
       36 / 809
    сегодня в 09:33
    Хотелось бы Ваню лучшего послушать.
    Footbolista
    Footbolista ответил 25процентный клоун
       1 / 809
    сегодня в 09:31
    Кони сразу начали притирку к своему законному месту в таблице...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       6 / 809
    сегодня в 09:27
    И они хотят еще расширить чемпионат до 20 команд, чтобы быть 20 тыми
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       271 / 809
    сегодня в 09:26
    Пошли оправдываться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил mihaluch
       6 / 809
    сегодня в 09:24
    Москалев(( всю неделю о нем
    11-и метровый
    11-и метровый
       21 / 809
    сегодня в 09:10
    Это итог самолюбования и самовозвеличивания, неужели опыт свиней не научил?
    mihaluch
    mihaluch
       123 / 809
    сегодня в 09:03
    А кто им мешал подготовиться, Дюков что ли?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 809
    сегодня в 09:00
    Таблицу заскринь, нольочковые там внизу
    cska plus
    cska plus
       10 / 809
    сегодня в 08:59
    Надо сразу вкатываться, потерянные очки никто не вернёт.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 809
    сегодня в 08:58
    Сейчас ЕЩЁ не готов....проиграв 3 игры в Австрии и Крыльям......

    В концовке первенства был УЖЕ не готов... набрав в 5-ти играх (с Оренбургом,Локо,Краснодаром,Зенитом и Динамо) 2 очка из 15-ти.......

    Не затянулся ли период "неготовности"...???
    ДАША Д
    ДАША Д
       209 / 809
    сегодня в 08:58
    ЦСКА пока вообще не готов.
    VIPded
    VIPded
       52 / 809
    сегодня в 08:48
    Видать, Крылышки к "остальным" не относятся...
    BZ2315
    BZ2315
       113 / 809
    сегодня в 08:31
    Остальные пока не на последнем месте.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100