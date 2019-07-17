Рахимич: «ЦСКА, как и остальные команды лиги, еще не готов на 100%»

Экс-полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ .

В начале сезона всегда тяжело. ЦСКА , как и остальные команды лиги, еще не готов на 100%. Но я уверен, что команда через каждый следующий матч будет вкатываться и выглядеть всё лучше и лучше.