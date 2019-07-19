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«Атлетико» подал заявление на «Барселону» из-за трансфера Гризманна

вчера, 17:21

«Атлетико Мадрид» планирует через Ла Лигу взыскать с «Барселоны» 80 млн евро из-за некорректно оформленного трансфера Антуана Гризманна.

Также «матрасники» планируют направить жалобу в федерацию футбола Испании и в ФИФА, несмотря на то, что ситуация вне ее юрисдикции.

Напомним, «Атлетико» утверждает, что за переход французского нападающего «Барселона» должна 200 млн евро отступных (вместе с уже уплаченными 120 млн), которые действовали до 1 июля 2019 года.

По словам мадридцев, игрок согласовал контракт с сине-гранатовыми еще в марте.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил football_
   124 / 796
вчера в 22:07
его купили когда цена была уже 120, а кто с кем и когда там договаривался - это ерунда такая.
Вот с таких людей, которые пренебрегают законами, налоговые и прочие денежки как раз и стригут.

И да - это ерунда, ерунда которая будучи доказана фактами будет стоить Барсе 80 лямов. Подумаешь))

Я конечно понимаю что лень зайти на сайт УЕФА, найти раздел правил и увидеть что есть действительно правило обязывающее сначала договариваться с клубом.
3ton
3ton
   511 / 796
вчера в 21:22
Глоры кефира тут ещё что-то пишут ,когда Перес влез в дела сборной и за его сборная опозорилась на ЧМ
Они писали - что этот тот тренер ,который нужен Реалу
А потом он стал физруком ,а Зидан пришёл и показал такие же результаты ,уже виноваты футболисты 😁
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 796
вчера в 20:56
«Атлетико Мадрид» планирует через Ла Лигу взыскать с «Барселоны» 80 млн евро из-за некорректно оформленного трансфера Антуана Гризманна.
______________

😂😂😂 хотят взыскать через Ла лигу, где руководитель латентный фанат Барселоны Тесас?

Пока Тебас президент Ла лиги, это дело изначально на крах!
NGYRZ
NGYRZ ответил Funny_Smailik
   29 / 796
вчера в 20:52
До чегож люди жадные, не упускают ни малейшей возможности урвать лишнее =)
у вас у самих в команде сидит один такой и каждый год выбивает себе новую зарплату...а ты про других судачишь.
Ruslan3132
Ruslan3132
   320 / 796
вчера в 19:04
смешно будет если из-за 56изма руководителей барсы матрас выжмет еще 80лямов )))) доят мешка все кому не лень
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 18:48
До чегож люди жадные, не упускают ни малейшей возможности урвать лишнее =)
БарсV
БарсV ответил Igo0rek
   667 / 796
вчера в 18:31
«Gold on my wrist, я аферист»))
Давно))
Juventus_Z
Juventus_Z
   37 / 796
вчера в 18:14
рвать мешок по полной. атлетико великий клуб оказывается
football_
football_
   413 / 796
вчера в 18:02
его купили когда цена была уже 120, а кто с кем и когда там договаривался - это ерунда такая.
mangoх12
mangoх12
   22 / 796
вчера в 18:00
не надоело ,бабло получили -сидите смирно!
cevin cigan
cevin cigan
   75 / 796
вчера в 17:46
Такие барсуки!
dimagas1
dimagas1
   123 / 796
вчера в 17:43
Не докажут,но нервы потрепут ))
allemz
allemz
   84 / 796
вчера в 17:40
Бартомеу вышвырнут из клуба с позором, если матрасникам удастся выдоить эти 80 лямов.
dzvinka
dzvinka
   112 / 796
вчера в 17:40
мошенников решили постричь на бабло - похвально.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 796
вчера в 17:38
Мудрят полосатики - определенно.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   171 / 796
вчера в 17:36
явно хотят барсуков уложить на лопатки,на матрасе. Ай да молодца, Реал соседад или какой там обязательно поддержит вас, ведь вы им тоже должны отстегнуть за Тошика. В общем будет это ТО весьма и весьма не скучное. надеюсь Месси выдаст зевакам по пачке чипсов,на поп-корн уже из своих достанем.
Igo0rek
Igo0rek
   207 / 796
вчера в 17:26
«Gold on my wrist, я аферист»))
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