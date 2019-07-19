«Атлетико» подал заявление на «Барселону» из-за трансфера Гризманна

вчера, 17:21

«Атлетико Мадрид» планирует через Ла Лигу взыскать с «Барселоны» 80 млн евро из-за некорректно оформленного трансфера .

Также «матрасники» планируют направить жалобу в федерацию футбола Испании и в ФИФА , несмотря на то, что ситуация вне ее юрисдикции.

Напомним, «Атлетико» утверждает, что за переход французского нападающего «Барселона» должна 200 млн евро отступных (вместе с уже уплаченными 120 млн), которые действовали до 1 июля 2019 года.

По словам мадридцев, игрок согласовал контракт с сине-гранатовыми еще в марте.