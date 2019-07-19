«Атлетико» подал заявление на «Барселону» из-за трансфера Гризманна

«Атлетико Мадрид» планирует через Ла Лигу взыскать с «Барселоны» 80 млн евро из-за некорректно оформленного трансфера Антуана Гризманна.
Также «матрасники» планируют направить жалобу в федерацию футбола Испании и в ФИФА, несмотря на то, что ситуация вне ее юрисдикции.
Напомним, «Атлетико» утверждает, что за переход французского нападающего «Барселона» должна 200 млн евро отступных (вместе с уже уплаченными 120 млн), которые действовали до 1 июля 2019 года.
По словам мадридцев, игрок согласовал контракт с сине-гранатовыми еще в марте.
И да - это ерунда, ерунда которая будучи доказана фактами будет стоить Барсе 80 лямов. Подумаешь))
Я конечно понимаю что лень зайти на сайт УЕФА, найти раздел правил и увидеть что есть действительно правило обязывающее сначала договариваться с клубом.
И да - это ерунда, ерунда которая будучи доказана фактами будет стоить Барсе 80 лямов. Подумаешь))
Я конечно понимаю что лень зайти на сайт УЕФА, найти раздел правил и увидеть что есть действительно правило обязывающее сначала договариваться с клубом.
Они писали - что этот тот тренер ,который нужен Реалу
А потом он стал физруком ,а Зидан пришёл и показал такие же результаты ,уже виноваты футболисты 😁
Они писали - что этот тот тренер ,который нужен Реалу
А потом он стал физруком ,а Зидан пришёл и показал такие же результаты ,уже виноваты футболисты 😁
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😂😂😂 хотят взыскать через Ла лигу, где руководитель латентный фанат Барселоны Тесас?
Пока Тебас президент Ла лиги, это дело изначально на крах!
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😂😂😂 хотят взыскать через Ла лигу, где руководитель латентный фанат Барселоны Тесас?
Пока Тебас президент Ла лиги, это дело изначально на крах!