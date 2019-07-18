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«Атлетико» объявил о трансфере Эрмосо

вчера, 15:38

«Атлетико» объявил о приобретении защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.

«Матрасники» заключили с 24-летним испанским футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   177 / 811
сегодня в 02:04
Замечательно!
RMUKMU
RMUKMU ответил shlifen
   229 / 811
вчера в 22:53
Отличный трансфер для Атлетов, кстати они вполне не плохо перестраивают состав - Эктор Эррера, Трипьер, возвращается Врсалько, плюс Фелиш и Сапоньич, теперь уже хорошего второго центрального защитника берут - явно не пропадут Атлеты, да и из тройки явно не выпадут. Если ещё и Хамеса у Реала выкупят, вообще отлично будет. P. S. Согласен, нет суперзвезды на замену Гризману, и хватает молодых и ещё не обстрелянных, но ведь и Гризи и Годин не приходили в ранге суперзвезд =))) теперь посмотрим что из этого соберёт Симеоне
Правый фланг защиты Атлетико вызывает серьёзные вопросы.
Триппьер, Врсалько и Ариас это слабовато для команды уровня Атлетико.
RMUKMU
RMUKMU
   229 / 811
вчера в 22:50
Серьёзно укрепил Симеоне центр защиты. Сделал выводы по прошлому сезону, когда из-за травм иногда некому было выходить на поле.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Рауль и Зидан
   285 / 811
вчера в 20:26
Согласен, но там Зидан всем рулит. Перес даже не вмешивается, но Милитао якобы был приобретён ещё до Зизу. Возможно выстрелит он, никто не знает.
shlifen
shlifen
   241 / 811
вчера в 19:36
Отличный трансфер для Атлетов, кстати они вполне не плохо перестраивают состав - Эктор Эррера, Трипьер, возвращается Врсалько, плюс Фелиш и Сапоньич, теперь уже хорошего второго центрального защитника берут - явно не пропадут Атлеты, да и из тройки явно не выпадут. Если ещё и Хамеса у Реала выкупят, вообще отлично будет.

P. S. Согласен, нет суперзвезды на замену Гризману, и хватает молодых и ещё не обстрелянных, но ведь и Гризи и Годин не приходили в ранге суперзвезд =))) теперь посмотрим что из этого соберёт Симеоне
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Manny_Pacquiao
   136 / 811
вчера в 19:20
За счёт лучших наших контеран? Конечно лучше какого то Милитао за 50 лямов купить , чем вернуть своего контерано который уже в сборной в основе играет за 7,5 миллионов .
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Рауль и Зидан
   285 / 811
вчера в 18:20
Перес все правильно сделал. Атлетико нужны усиления. Апл в этом году превзошёл по всем параметрам. Теперь нужно ответить.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   136 / 811
вчера в 16:25
Очередной позор Переса
VIPded
VIPded ответил Букмекер920
   55 / 811
вчера в 16:08
Атлетико решил игроками Реала все ТО усиливаться? А как же негласное правило? Футбол уже не тот, что раньше, таких как Мальдини, Тотти, Скоулз, Гиггс уже не будет, одни просTитутки!
"А как же негласное правило?" - негласное и есть негласное.
Гризманном тоже не АПЛ или бундесы усилились, а конкурент.
allemz
allemz
   82 / 811
вчера в 15:59
Матрасники готовятся к штурму ЛЧ.
95-shishani-95
95-shishani-95
   331 / 811
вчера в 15:51
Странно, что Реал решил не возвращать его за 7,5 млн евро!
Перес дурак, через год 40-50 можно было продать
Букмекер920
Букмекер920
   528 / 811
вчера в 15:44
Атлетико решил игроками Реала все ТО усиливаться? А как же негласное правило? Футбол уже не тот, что раньше, таких как Мальдини, Тотти, Скоулз, Гиггс уже не будет, одни просTитутки!
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