«Атлетико» объявил о трансфере Эрмосо

«Атлетико» объявил о приобретении защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.
«Матрасники» заключили с 24-летним испанским футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года.
«Атлетико» объявил о приобретении защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.
«Матрасники» заключили с 24-летним испанским футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года.
Триппьер, Врсалько и Ариас это слабовато для команды уровня Атлетико.
Триппьер, Врсалько и Ариас это слабовато для команды уровня Атлетико.
P. S. Согласен, нет суперзвезды на замену Гризману, и хватает молодых и ещё не обстрелянных, но ведь и Гризи и Годин не приходили в ранге суперзвезд =))) теперь посмотрим что из этого соберёт Симеоне
P. S. Согласен, нет суперзвезды на замену Гризману, и хватает молодых и ещё не обстрелянных, но ведь и Гризи и Годин не приходили в ранге суперзвезд =))) теперь посмотрим что из этого соберёт Симеоне
Гризманном тоже не АПЛ или бундесы усилились, а конкурент.
Гризманном тоже не АПЛ или бундесы усилились, а конкурент.
Перес дурак, через год 40-50 можно было продать
Перес дурак, через год 40-50 можно было продать