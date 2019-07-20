Марсело: «Если бы у „Реала“ был Неймар, это было бы замечательно»

Защитник «Реала» Марсело высказался о возможном приходе в мадридский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Неймар – непредсказуемый футболист. Когда защитник предвидит какое-то его действие, Неймар уже придумает что-то ещё. Против него невозможно защищаться.

Было бы просто замечательно, если бы у «Реала» был Неймар. «Реал» должен делать всё, чтобы подписывать лучших игроков мира, и барселонское прошлое Неймара не будет проблемой.