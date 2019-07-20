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Марсело: «Если бы у „Реала“ был Неймар, это было бы замечательно»

сегодня, 02:49

Защитник «Реала» Марсело высказался о возможном приходе в мадридский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Неймар – непредсказуемый футболист. Когда защитник предвидит какое-то его действие, Неймар уже придумает что-то ещё. Против него невозможно защищаться.

Было бы просто замечательно, если бы у «Реала» был Неймар. «Реал» должен делать всё, чтобы подписывать лучших игроков мира, и барселонское прошлое Неймара не будет проблемой.

По слухам, «Барселона» предлагает ПСЖ за Неймара 100 млн евро и двух из четырёх игроков на выбор.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   131 / 792
сегодня в 06:15
Уже хоть куда-нибудь перешёл.
RaulReal
RaulReal
   239 / 792
сегодня в 05:18
Как будто одного хрусталя мало ему ещё бразильский хрусталь подавай .
cevin cigan
cevin cigan
   76 / 792
сегодня в 03:34
Сказал тот,у кого на аве чудо в перьях. гы-гы!!!
Colchoneros
Colchoneros
   149 / 792
сегодня в 03:20
Петушок просто создан для маргариновых!
cevin cigan
cevin cigan
   76 / 792
сегодня в 02:57
Барсуковский зашквар нам не нужен!!!
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