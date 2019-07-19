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Перейра: «Возможно, мне придется украсть телефон Погба»

вчера, 22:11

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра пошутил, сказав, что украдет телефон Поля Погба, чтобы тот не смог вести переговоры с другими клубами.

Замечательно, что я могу тренироваться и играть рядом с ним. Он большая личность в нашем коллективе. Очень важно, чтобы он остался с нами.

Я учусь у него каждый день. Он один из моих близких друзей, мы знакомы с 16 лет. Возможно, мне стоит украсть у него телефон, чтобы он ни с кем не вел переговоры.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить трех футболистов в обмен на Поля Погба. 

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dzvinka
dzvinka
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вчера в 22:55
кто о чем, а розовые инстаграмщики все о телефонах...
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