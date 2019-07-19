Эден Азар: «Ла Лига полностью отличается от АПЛ»

Новичок «Реала» считает, что его новый чемпионат сильно отличается от старого.

Я приехал в «Челси» семь лет назад и был тогда как ребенок. Теперь я более зрелый, у меня более 500 матчей в карьере. Но мне 28 лет, и я все еще чувствую себя молодым.