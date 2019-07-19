Эден Азар: «Ла Лига полностью отличается от АПЛ»

Новичок «Реала» Эден Азар считает, что его новый чемпионат сильно отличается от старого.
Я приехал в «Челси» семь лет назад и был тогда как ребенок. Теперь я более зрелый, у меня более 500 матчей в карьере. Но мне 28 лет, и я все еще чувствую себя молодым.
Ла Лига полностью отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее.
Ранее бывший игрок «Реала» заявил, что Азар хорошо проявит себя в Ла Лиге.
Такие болтуны только и умеют получать по шее)
Такие болтуны только и умеют получать по шее)
Да) здесь он сможет вертеться на болте Барсы))ты тоже если хочешь)
6-2, 5-0, 0-4, 5-1, 3-0!
Да) здесь он сможет вертеться на болте Барсы))ты тоже если хочешь)
6-2, 5-0, 0-4, 5-1, 3-0!