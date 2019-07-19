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Эден Азар: «Ла Лига полностью отличается от АПЛ»

вчера, 21:38

Новичок «Реала» Эден Азар считает, что его новый чемпионат сильно отличается от старого.

Я приехал в «Челси» семь лет назад и был тогда как ребенок. Теперь я более зрелый, у меня более 500 матчей в карьере. Но мне 28 лет, и я все еще чувствую себя молодым.

Ла Лига полностью отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее.

Ранее бывший игрок «Реала» заявил, что Азар хорошо проявит себя в Ла Лиге

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Все комментарии
nnb199O
nnb199O
   204 / 796
вчера в 22:59
ло лига слабее АПЛ это и так ясно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Igo0rek
   668 / 796
вчера в 22:54
Ноль матчей в Ла Лиге и отличается хахаха
Да щас первое же классико 5-0 будет лететь от Барсы))
Такие болтуны только и умеют получать по шее)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   668 / 796
вчера в 22:53
Кайзер-глору!
Да) здесь он сможет вертеться на болте Барсы))ты тоже если хочешь)
6-2, 5-0, 0-4, 5-1, 3-0!
KaiserRM
KaiserRM
   274 / 796
вчера в 21:51
Азар: ЛА ЛИГА отличается от Бей беги лиги,здесь здесь я смогу вертеть на болте Барселоналону))
Igo0rek
Igo0rek
   207 / 796
вчера в 21:46
Ноль матчей в Ла Лиге и отличается хахаха
Artuom
Artuom
   124 / 796
вчера в 21:44
Интересно как он это понял не сыграв и одного матча?) Конечно отличается, но нужно же с начало это почувствовать)
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