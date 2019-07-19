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Родри: «Невероятно поработать с Симеоне, а теперь с Пепом»

вчера, 21:51

Новичок «Манчестер Сити» Родри сравнил своего нынешнего тренера Пепа Гвардиолу с наставником «Атлетико» Диего Симеоне.

Для меня это невероятно — поработать год с Симеоне, а теперь и с Пепом. Давайте посмотрим, как он на меня повлияет.

Хочется выиграть столько же, сколько Гвардиола. Тренер уже научил меня обращению с мячом, поиском одноклубников на поле и многому другому.

Не могу все сейчас объяснить, увидите по ходу сезона.

Гвардиола выразил надежду, что испанский полузащитник надолго задержится в его клубе.

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