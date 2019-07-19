Родри: «Невероятно поработать с Симеоне, а теперь с Пепом»

Новичок «Манчестер Сити» Родри сравнил своего нынешнего тренера Пепа Гвардиолу с наставником «Атлетико» Диего Симеоне.
Для меня это невероятно — поработать год с Симеоне, а теперь и с Пепом. Давайте посмотрим, как он на меня повлияет.
Хочется выиграть столько же, сколько Гвардиола. Тренер уже научил меня обращению с мячом, поиском одноклубников на поле и многому другому.
Не могу все сейчас объяснить, увидите по ходу сезона.
Гвардиола выразил надежду, что испанский полузащитник надолго задержится в его клубе.