Родри: «Невероятно поработать с Симеоне, а теперь с Пепом»

Новичок «Манчестер Сити» Родри сравнил своего нынешнего тренера Пепа Гвардиолу с наставником «Атлетико» Диего Симеоне.

Для меня это невероятно — поработать год с Симеоне, а теперь и с Пепом. Давайте посмотрим, как он на меня повлияет.

Хочется выиграть столько же, сколько Гвардиола. Тренер уже научил меня обращению с мячом, поиском одноклубников на поле и многому другому.

Не могу все сейчас объяснить, увидите по ходу сезона.