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Маляров: «Мы были достойны большего в игре с ЦСКА»

сегодня, 22:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров прокомментировал поражение от ЦСКА.

Игру нельзя назвать положительной. Не набрали три очка. За неплохую игру очки не дают. Ребята бились, мы были достойны большего. Не получилось победить.

Первый гол пропустили, Влашич удачно пробил. Могли переломить даже в конце, вытянуть победу. Верили, когда даже Довбня пошёл в штрафную.

ЦСКА играл с большим владением, они дома. Мы старались идти в контратаки.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 788
сегодня в 23:22
Пуховики играли хорошо, но Игорь украл у них ничью.
Удачи Оренбургу в других играх.
Ладожский
Ладожский
   34 / 788
сегодня в 22:52
На большее нужно было играть больше.
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 788
сегодня в 22:47
...но проиграли
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