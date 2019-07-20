Маляров: «Мы были достойны большего в игре с ЦСКА»

Полузащитник «Оренбурга» прокомментировал поражение от ЦСКА .

Игру нельзя назвать положительной. Не набрали три очка. За неплохую игру очки не дают. Ребята бились, мы были достойны большего. Не получилось победить.

Первый гол пропустили, Влашич удачно пробил. Могли переломить даже в конце, вытянуть победу. Верили, когда даже Довбня пошёл в штрафную.