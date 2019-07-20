Ганчаренко: «У нас был хороший настрой на игру»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Оренбургом».

Нам важно было после игры в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой. Весь матч мы хорошо двигались, всю игру держали под контролем, кроме одного момента, когда пропустили обидный гол со стандарта. Во втором тайме были предпосылки, чтобы закончить игру комфортно. Считаю, что победа по делу.

Сегодня вернулись к игре в три защитника. Удобнее играть в таком формате с Марио – он играет ещё выше, чем некоторые полузащитники.