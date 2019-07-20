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Ганчаренко: «У нас был хороший настрой на игру»

сегодня, 21:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Оренбургом».

Нам важно было после игры в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой. Весь матч мы хорошо двигались, всю игру держали под контролем, кроме одного момента, когда пропустили обидный гол со стандарта. Во втором тайме были предпосылки, чтобы закончить игру комфортно. Считаю, что победа по делу.

Сегодня вернулись к игре в три защитника. Удобнее играть в таком формате с Марио – он играет ещё выше, чем некоторые полузащитники.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   40 / 788
сегодня в 23:31
Так настраиваться надо на каждый матч!
isamsn
isamsn
   266 / 788
сегодня в 22:57
Хороший настрой можно испортить бессмысленными заменами на последних минутах матча. Почему не делать их раньше для поддержания темпа игры и зачем морить на скамейке игроков...
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 22:32
Михаловичу надо подумать о игре Облякова, на мой взгляд от тормозит игру.
Zimka
Zimka ответил ZedZipper
   232 / 788
сегодня в 22:19
кто по 0,5х2?
Васин целый клоун, и по 0.25 Магнусон и Дивеев)
mihaluch
mihaluch
   80 / 788
сегодня в 22:16
Победа, но по счёту не очень убедительная.
VIPded
VIPded
   41 / 788
сегодня в 22:13
Хотелось бы побед поубедительнее... Удачи ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 788
сегодня в 22:06
Пусть хороший настрой будет в каждой игре. Удачи.
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 788
сегодня в 21:54
Было бы с кем играть.
Конь 666
Конь 666
   597 / 788
сегодня в 21:51
в два защитника и одного инвалида.
ZedZipper
ZedZipper ответил Zimka
   522 / 788
сегодня в 21:51
В 1.5 защитника и в 1,5 клоуна(
кто по 0,5х2?
Zimka
Zimka
   232 / 788
сегодня в 21:46
В 1.5 защитника и в 1,5 клоуна(
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