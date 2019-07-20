Федотов: «„Оренбургу“ не повезло, что ЦСКА проиграл в прошлом матче»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение его команды от ЦСКА (1:2) в матче 2-го тура РПЛ .

Немножко не повезло, что соперник потерпел поражение в прошлом матче: нам не приходилось рассчитывать на какое-то благодушие, и мы к этому готовились. Как получилось, разберём и обсудим.

Были хорошие моменты, были отрицательные. Особенно в первом тайме, когда нам не хватало страсти и жажды борьбы, мы позволяли сопернику вольготно работать с мячом в центре поля, где зарождаются все атаки. Мы были пассивны в отборе, нас легко обводили, разворачивали. Не скажу, что соперник много насоздавал, тем не менее мы пропустили два гола.

Во время перерыва обсудили, что в футбол всё-таки можно играть, не бояться и получать наслаждение и удовольствие через работу. То, что могли, мы из себя выжали. И у нас была возможность уйти от поражения.

Не хотелось бы сваливаться сейчас в личности — на поле всегда выходит команда. Нам не хватает организационного начала. Мы потеряли двоих футболистов, которые очень много для нас значат, и не смогли вовремя эти позиции закрыть игроками подобного уровня. Через такие игры мы будем расти, развиваться. Думаю, легко не будет никому.

В моменте с Фернандесом было слышно, что это была игра в мяч. Там не было прямой ноги — Аюпов играл сбоку. Агрессивная игра, справедливая желтая карточка в этом эпизоде. Судья правильно разобрался.