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Федотов: «„Оренбургу“ не повезло, что ЦСКА проиграл в прошлом матче»

сегодня, 21:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение его команды от ЦСКА (1:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Немножко не повезло, что соперник потерпел поражение в прошлом матче: нам не приходилось рассчитывать на какое-то благодушие, и мы к этому готовились. Как получилось, разберём и обсудим.

Были хорошие моменты, были отрицательные. Особенно в первом тайме, когда нам не хватало страсти и жажды борьбы, мы позволяли сопернику вольготно работать с мячом в центре поля, где зарождаются все атаки. Мы были пассивны в отборе, нас легко обводили, разворачивали. Не скажу, что соперник много насоздавал, тем не менее мы пропустили два гола.

Во время перерыва обсудили, что в футбол всё-таки можно играть, не бояться и получать наслаждение и удовольствие через работу. То, что могли, мы из себя выжали. И у нас была возможность уйти от поражения.

Не хотелось бы сваливаться сейчас в личности — на поле всегда выходит команда. Нам не хватает организационного начала. Мы потеряли двоих футболистов, которые очень много для нас значат, и не смогли вовремя эти позиции закрыть игроками подобного уровня. Через такие игры мы будем расти, развиваться. Думаю, легко не будет никому.

В моменте с Фернандесом было слышно, что это была игра в мяч. Там не было прямой ноги — Аюпов играл сбоку. Агрессивная игра, справедливая желтая карточка в этом эпизоде. Судья правильно разобрался.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   167 / 788
сегодня в 22:41
Схема Оренбурга 5-4-1. А почему не 5-5-0? Этот позорный автобус нельзя назвать футболом. Это антифутбол. К сожалению, так действительно проще. Дело Бердяева живет.
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 22:29
Федотову респект, держится как настоящий мужчина.
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 788
сегодня в 22:09
Оренбургу не повезло что не забил больше . И проиграл .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 788
сегодня в 22:09
Пусть соперникам ЦСКА всё время не везёт)))
Везёт тому, кто сам везёт.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   48 / 788
сегодня в 22:02
Без разницы.
Egorium
Egorium
   239 / 788
сегодня в 21:56
Оренбургу сегодня не повезло.
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