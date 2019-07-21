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Лотито: «Мы не станем обрезать Милинкович-Савичу крылья»

сегодня, 00:05

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в интервью Sky Sport Italia сообщил, что клуб не будет всеми силами удерживать полузащитника Сергея Милинкович-Савича, однако должен вначале получить адекватное предложение.

Сегодня мы построили клуб, который больше не является всего лишь трамплином для достижения более серьезных задач. Это важно. Многие игроки мечтают попасть сюда.

В прошлом году я приложил все силы для того, чтобы Милинкович-Савич остался. В этом сезоне я не столь категоричен.

Это не значит, что клуб активно работает над его продажей. Конечно, на личном уровне амбиции Милинкович-Савича вышли на другой уровень, и будет справедливо, если мы не станем обрезать ему крылья.

Мы понимаем, что для игрока важно сделать шаг вперед к одному из крупнейших клубов мира. И всё же футболисты имеют свою цену, и трансферным рынком управляют действия, а не слова.

Когда поступят конкретные предложения, мы их изучим и посмотрим на условия. Если они устроят клуб, мы примем решение.

По слухам, на сербского хавбека претендует «Манчестер Юнайтед», а «Лацио» хочет выручить с его продажи 90 млн фунтов.

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Red_team
Red_team
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сегодня в 00:22
Пфф, лопухнулись жестоко когда не продали в МЮ за 120, а просили 150 лямов, сейчас это бревно и за полтос никому не сдалось, как же мне приятно, когда такие алчные аборигены обламываются
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