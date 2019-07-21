Лотито: «Мы не станем обрезать Милинкович-Савичу крылья»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в интервью Sky Sport Italia сообщил, что клуб не будет всеми силами удерживать полузащитника Сергея Милинкович-Савича, однако должен вначале получить адекватное предложение.

Сегодня мы построили клуб, который больше не является всего лишь трамплином для достижения более серьезных задач. Это важно. Многие игроки мечтают попасть сюда.

В прошлом году я приложил все силы для того, чтобы Милинкович-Савич остался. В этом сезоне я не столь категоричен.

Это не значит, что клуб активно работает над его продажей. Конечно, на личном уровне амбиции Милинкович-Савича вышли на другой уровень, и будет справедливо, если мы не станем обрезать ему крылья.

Мы понимаем, что для игрока важно сделать шаг вперед к одному из крупнейших клубов мира. И всё же футболисты имеют свою цену, и трансферным рынком управляют действия, а не слова.

Когда поступят конкретные предложения, мы их изучим и посмотрим на условия. Если они устроят клуб, мы примем решение.