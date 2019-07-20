СМИ: Филипе Луис заключит контракт с «Фламенго»

вчера, 23:13

Испанская пресса утверждает, что защитник «Атлетико» сделал выбор между Европой и Бразилией. 33-летний футболист имел предложения от различных европейских клубов, мог остаться и в «Атлетико» еще на один сезон, однако в итоге решил перейти во «Фламенго».

Игрок вернется на родину спустя 14 лет и заключит контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до декабря 2021 года.

Осталось уладить мелкие детали, после чего о переходе будет объявлено официально. Отмечается, что переговоры длились два месяца.