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СМИ: Филипе Луис заключит контракт с «Фламенго»

вчера, 23:13

Испанская пресса утверждает, что защитник «Атлетико» Филипе Луис сделал выбор между Европой и Бразилией. 33-летний футболист имел предложения от различных европейских клубов, мог остаться и в «Атлетико» еще на один сезон, однако в итоге решил перейти во «Фламенго».

Игрок вернется на родину спустя 14 лет и заключит контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до декабря 2021 года.

Осталось уладить мелкие детали, после чего о переходе будет объявлено официально. Отмечается, что переговоры длились два месяца.

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Все комментарии
Atist
Atist
   314 / 798
сегодня в 00:32
В Европе привычней, да и возраст.
Egorium
Egorium
   241 / 798
вчера в 23:58
Удачи!
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