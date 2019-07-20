Икарди отказался от перехода в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» предпринял попытку заполучить нападающего «Интера» Мауро Икарди, однако игрок не захотел переходить в английский клуб, сообщает Sport Mediaset. «Канониры» готовы были обменять на Икарди своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Сообщается, что Икарди настроен продолжить карьеру в «Ювентусе».
в Юве играют достойные,это тебе не цирк,где будешь фокусы выкидывать. во-первых ты должен стать мужиком и для начала,пусть твоя нара ходит в балетках.а не на шпильке. Конечно у тебя есть желание выступать в лучшем клубе Италии,значит ты должен умерить свой пыл и аппетит,а так же быть послушным нашему главнокомандующему Роналду. Где скажет - там и будешь играть и тренироваться в усиленном режиме,а свою жёнушку браслетами к батареи,что бы под ногами не путалась и рот на скотч,может скотч в рот залить.
Этот сезон будет Особенным, Роналду собирается с последними силами и Юве будет в финале ЛЧ, возможно и победит,а может и проиграет но это будет последний бой не на жизнь,а на смерть и если ты не готов.то переходи в Наполи(там из группы всё равно не выйдете) и будет уйма свободного время на твою Нарочку.
в Юве играют достойные,это тебе не цирк,где будешь фокусы выкидывать. во-первых ты должен стать мужиком и для начала,пусть твоя нара ходит в балетках.а не на шпильке. Конечно у тебя есть желание выступать в лучшем клубе Италии,значит ты должен умерить свой пыл и аппетит,а так же быть послушным нашему главнокомандующему Роналду. Где скажет - там и будешь играть и тренироваться в усиленном режиме,а свою жёнушку браслетами к батареи,что бы под ногами не путалась и рот на скотч,может скотч в рот залить.
Этот сезон будет Особенным, Роналду собирается с последними силами и Юве будет в финале ЛЧ, возможно и победит,а может и проиграет но это будет последний бой не на жизнь,а на смерть и если ты не готов.то переходи в Наполи(там из группы всё равно не выйдете) и будет уйма свободного время на твою Нарочку.