Де Лигт: «Деньги не являются ключевым фактором для меня»

Новичок «Ювентуса» Матийс де Лигт прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ, которые были в прессе до его переезда в Турин.
Я старался держаться как можно дальше от слухов. В какой-то момент это стало немного утомительно.
Самое сумасшедшее, что я прочитал, - это то, что я не пошел в ПСЖ, потому что я не смог бы заработать больше денег, чем Мбаппе. Что за бред...
Как я только сказал агенту, что хочу перейти в «Юве», он начал работать над этим вопросом. Деньги не являются ключевым фактором для меня.
Жаль) карьера игрока закончилась так рано.
В кабинете ему кроме купленного чемпионства в Серии А больше ничего не светит.
Жаль) карьера игрока закончилась так рано.
В кабинете ему кроме купленного чемпионства в Серии А больше ничего не светит.
https://www.youtube.com/watch?v=KWPjQiwz-cM