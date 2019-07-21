Де Лигт: «Деньги не являются ключевым фактором для меня»

Новичок «Ювентуса» прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ , которые были в прессе до его переезда в Турин.

Я старался держаться как можно дальше от слухов. В какой-то момент это стало немного утомительно.

Самое сумасшедшее, что я прочитал, - это то, что я не пошел в ПСЖ , потому что я не смог бы заработать больше денег, чем Мбаппе. Что за бред...

Как я только сказал агенту, что хочу перейти в «Юве», он начал работать над этим вопросом. Деньги не являются ключевым фактором для меня.