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Де Лигт: «Деньги не являются ключевым фактором для меня»

сегодня, 14:36

Новичок «Ювентуса» Матийс де Лигт прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ, которые были в прессе до его переезда в Турин

Я старался держаться как можно дальше от слухов. В какой-то момент это стало немного утомительно. 

Самое сумасшедшее, что я прочитал, - это то, что я не пошел в ПСЖ, потому что я не смог бы заработать больше денег, чем Мбаппе. Что за бред...

Как я только сказал агенту, что хочу перейти в «Юве», он начал работать над этим вопросом. Деньги не являются ключевым фактором для меня. 

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BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   447 / 791
сегодня в 14:51
Ахах) конечно нет) для тебя и для твоего агента главное это не деньги и их количество))
Жаль) карьера игрока закончилась так рано.
В кабинете ему кроме купленного чемпионства в Серии А больше ничего не светит.
allemz
allemz
   83 / 791
сегодня в 14:42
Что за бред, ты перешел именно в Юве, потому что Райола так захотел. Даже ПСЖ в отличие от твоего кабинетного мешка отказался выплачивать бешенные комиссионные твоему жиртресту.
dimagas1
dimagas1
   88 / 791
сегодня в 14:39
Не ключевой...но эта гора бала так греет душу))
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