Агент Бэйла: «Зидан - позорище!»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла отреагировал на заявления главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, который выпроводил хавбека из клуба.
Зидан - это позорище! Нельзя так говорить о футболисте, который многое сделал для «Реала».
Если Гарет и уйдет из «Реала», то это будет потому, что предложение будет интересовать самого Бэйла, а не из-за этого толчка Зидана.
Это не позорище а Бейл конечно же должен уйти.
Физрук есть физрук! С помощью арбитров выиграл 3 ЛЧ думает что это его заслуга.
Зидан - позорище
Это не позорище а Бейл конечно же должен уйти.
Физрук есть физрук! С помощью арбитров выиграл 3 ЛЧ думает что это его заслуга.
Зидан - позорище
Бейл забивает 2 супер гола в финале ЛЧ и лысого физрука делает 3-х кратным обладателем ЛЧ как тренер, а он решил его тупо выкинуть из команды причём публично.
Позорище. Какой клуб такой и тренер
Бейл забивает 2 супер гола в финале ЛЧ и лысого физрука делает 3-х кратным обладателем ЛЧ как тренер, а он решил его тупо выкинуть из команды причём публично.
Позорище. Какой клуб такой и тренер
Чего агент истерит - непонятно?!?
Чего агент истерит - непонятно?!?
После выигрыша третьей ЛЧ подряд,за него давали хорошие деньги и можно было в новом клубе себе выбить хорошую зарплату.
А сейчас уже другая ситуация и как из неё будут выходить клуб и валиец посмотрим.
После выигрыша третьей ЛЧ подряд,за него давали хорошие деньги и можно было в новом клубе себе выбить хорошую зарплату.
А сейчас уже другая ситуация и как из неё будут выходить клуб и валиец посмотрим.
бензема значит норм, а бейл не норм)))
может бейлу по быстрому алжирский паспорт прикупить?))
бензема значит норм, а бейл не норм)))
может бейлу по быстрому алжирский паспорт прикупить?))
Сейчас бы какому нибудь агентишке, которого знать никто не знает, обзывать Зидана позорищем.
Сейчас бы какому нибудь агентишке, которого знать никто не знает, обзывать Зидана позорищем.