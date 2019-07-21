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Агент Бэйла: «Зидан - позорище!»

сегодня, 12:50

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла отреагировал на заявления главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, который выпроводил хавбека из клуба

Зидан - это позорище! Нельзя так говорить о футболисте, который многое сделал для «Реала». 

Если Гарет и уйдет из «Реала», то это будет потому, что предложение будет интересовать самого Бэйла, а не из-за этого толчка Зидана. 

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответил real-fk
   299 / 791
сегодня в 14:55
Заберите его в Челси, уверен он вам принесет много пользы.
Не, спасибо, тем более Челси не платит такие ЗП
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   447 / 791
сегодня в 14:49
Вчера братан алжирского физрука - Бензема, из 9 убойных позиции ни разу не попал даже в створ ворот Нойера!
Это не позорище а Бейл конечно же должен уйти.
Физрук есть физрук! С помощью арбитров выиграл 3 ЛЧ думает что это его заслуга.
Зидан - позорище
Ми Ша
Ми Ша
   484 / 791
сегодня в 14:46
Пофиг кто там тявкает, главное дело идёт к трансферу и это самое важное.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   447 / 791
сегодня в 14:46
Все правильно сказал.
Бейл забивает 2 супер гола в финале ЛЧ и лысого физрука делает 3-х кратным обладателем ЛЧ как тренер, а он решил его тупо выкинуть из команды причём публично.
Позорище. Какой клуб такой и тренер
dimagas1
dimagas1 ответил Ruslan3132
   88 / 791
сегодня в 14:29
печально быть везде всего лишь Агентом Бейла )) без имени, без фамилии ))) вот и тявкает на Зидана
Джонатан Баррет,на соккере просто статьи любят упрощать и сокращать.
edubokom
edubokom ответил KaiserRM
   430 / 791
сегодня в 14:29
Лайк за ободок!!!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
   269 / 791
сегодня в 14:20
печально быть везде всего лишь Агентом Бейла )) без имени, без фамилии ))) вот и тявкает на Зидана
Штиль
Штиль ответил Bezymniy Ispanec
   235 / 791
сегодня в 14:09
Ага точно так же вы выкинули и Рауля и Касильяса))) Самый великий клуб мира тоже мне!)))
Vladimir808
Vladimir808
   194 / 791
сегодня в 13:53
Агент Бэйла- позорище!!!(
Штиль
Штиль
   235 / 791
сегодня в 13:48
Зазвездился алжирец. Надеюсь Бэйл найдёт более достойный клуб!
cska plus
cska plus
   10 / 791
сегодня в 13:46
Теперь этому агентику нельзя попадаться на глаза Зиданище, получит ноккаутический удар головой.
spartach091
spartach091
   92 / 791
сегодня в 13:44
Агент много базарит. Кокорина не хватает на него
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 791
сегодня в 13:38
Да вроде Зидан ничего похабного не сказал?!? Вроде как озвучил планы по поводу Бейла - нормальная ситуевина.
Чего агент истерит - непонятно?!?
feris1
feris1
сегодня в 13:36
Бэйлу ещё в прошлом сезоне нужно было валить.
После выигрыша третьей ЛЧ подряд,за него давали хорошие деньги и можно было в новом клубе себе выбить хорошую зарплату.
А сейчас уже другая ситуация и как из неё будут выходить клуб и валиец посмотрим.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил real-fk
сегодня в 13:29
Заберите его в Челси, уверен он вам принесет много пользы.
Больно вы привыкли, что Челси втридорога забирают у вас всякий шлак. От Ораты до Овачича
dimagas1
dimagas1 ответил dzvinka
   88 / 791
сегодня в 13:29
ахахахахаха бензема значит норм, а бейл не норм))) может бейлу по быстрому алжирский паспорт прикупить?))
Ну как не смешно Бенз входит в 5-ку лучших бомбардиров последних 5-ти лет.
dzvinka
dzvinka
   74 / 791
сегодня в 13:23
ахахахахаха
бензема значит норм, а бейл не норм)))
может бейлу по быстрому алжирский паспорт прикупить?))
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   297 / 791
сегодня в 13:21
Бэйл многое сделал для реала но из реала уходили футболисты которые были намного полезнее реала. Так что не велика потеря.
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 791
сегодня в 13:21
Без комментариев!
real-fk
real-fk ответил Romeo 777
   398 / 791
сегодня в 13:16
Если так всё отбросить, то Бэйл ещё способен приносить пользу многим сильным командам. Тут много будет зависеть от Переса, готов ли он будет продать его за символическую цену, и готов ли сам Бэйл будет пойти на существенное понижение ЗП в новом клубе.
Заберите его в Челси, уверен он вам принесет много пользы.
real-fk
real-fk
   398 / 791
сегодня в 13:15
Какой клиент, такой и агент. Два стоящих друг друга существа.

Сейчас бы какому нибудь агентишке, которого знать никто не знает, обзывать Зидана позорищем.
КЭТиК
КЭТиК
   176 / 791
сегодня в 13:15
Надо по полной обобрать Реал.
Qwеrty
Qwеrty
   60 / 791
сегодня в 13:10
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 791
    сегодня в 13:06
    Бэйл в "Реале" очутился по тем же мотивам, как Халк в Китае: бабло поднял, с футболом простился.
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       126 / 791
    сегодня в 13:04
    Бэйл отработает до конца свой контракт !
    Zenit_84
    Zenit_84
       109 / 791
    сегодня в 13:03
    Видимо довел Зидана
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C
       534 / 791
    сегодня в 13:01
    Пускай только еще с собою Бензема захватит
    anfield1984
    anfield1984
       392 / 791
    сегодня в 13:00
    В этом сезоне фраза "Зидан позорище" протянется красной нитью вплоть до его увольнения из Реала.
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C
       534 / 791
    сегодня в 12:59
    Господи как же Бейл достал уже со своим агентом,вроде уже на прямую сказали иди вон, ты ничего дать уже не можешь команде, ну даже он и не пытается, ему в гольфик бы поиграть ну и бабосиков получить,это да..
    Levadia
    Levadia
       139 / 791
    сегодня в 12:59
    Агент там обкурился что-ли?
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