Агент Бэйла: «Зидан - позорище!»

Агент полузащитника «Реала» отреагировал на заявления главного тренера мадридского клуба , который выпроводил хавбека из клуба.

Зидан - это позорище! Нельзя так говорить о футболисте, который многое сделал для «Реала».

Если Гарет и уйдет из «Реала», то это будет потому, что предложение будет интересовать самого Бэйла, а не из-за этого толчка Зидана.