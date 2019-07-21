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Бонуччи ошеломлен методами тренировки Сарри

сегодня, 11:26

Защитник «Ювентуса» Леандро Бонуччи рассказал о работе с новым тренером Маурицио Сарри.

Чувствую себя хорошо. Нас ждет новый вызов. Неделя выдалась интенсивной, но важно, что мы работаем с мячом.

Мы поддерживаем высокий темп, вкатываемся в тренерские идеи. Он хочет жертв от каждого, мы на правильному пути. Сарри предпочитает работу с мячом, несколько возможностей передохнуть и глотнуть воды, потому что хочет, чтобы мы правильно подходили к новому упражнению. Это поддерживает наш уровень концентрации.

Я ошеломлен его идеями. Когда смотришь на его команды извне, думаешь, что знаешь, как все происходит, но если смотришь изнутри, понимаешь весь ум тренера, который привносит новые идеи.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 788
сегодня в 12:14
Не переусердствовал бы.
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 788
сегодня в 11:57
Лишь бы травмы потом не одолели
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   214 / 788
сегодня в 11:53
а какие там новые идеи,блокнот один и тот же,только фамилии разные. Бонуччи будет играть на новой позиции сместим его на 60 метров вперёд. Ладно посмотрим на плейофф ЛЧ, скудетто завоюем после 10 тура. интер с наполи пусть разыгрывают 2 место. поглядим,какие новые идеи будет реализовывать наш Лео.
drug01
drug01
   121 / 788
сегодня в 11:44
Это настоящий футбол...
dimagas1
dimagas1
   97 / 788
сегодня в 11:34
Палюбе курить заставил всех)))
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