Бонуччи ошеломлен методами тренировки Сарри

Защитник «Ювентуса» Леандро Бонуччи рассказал о работе с новым тренером Маурицио Сарри.

Чувствую себя хорошо. Нас ждет новый вызов. Неделя выдалась интенсивной, но важно, что мы работаем с мячом.

Мы поддерживаем высокий темп, вкатываемся в тренерские идеи. Он хочет жертв от каждого, мы на правильному пути. Сарри предпочитает работу с мячом, несколько возможностей передохнуть и глотнуть воды, потому что хочет, чтобы мы правильно подходили к новому упражнению. Это поддерживает наш уровень концентрации.

Я ошеломлен его идеями. Когда смотришь на его команды извне, думаешь, что знаешь, как все происходит, но если смотришь изнутри, понимаешь весь ум тренера, который привносит новые идеи.