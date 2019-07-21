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Дивеев: «После Самары настроения вообще не было»

сегодня, 15:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Считаю, могли забить больше, выиграть 3:0 или 4:0. Сами ищем себе приключения. Первый гол ни из-за чего, второй нам могли забить в концовке, если бы не Игорь Акинфеев. Надо быть сконцентрированными на каждой минуте, чтобы не было таких моментов у наших ворот. Сигурдссон мог ещё забить, у меня тоже был момент. Ничего, работаем. 

После Самары настроения вообще не было. В итоге 0:2, как будто вообще не подъехали на игру. Хотели обыграть «Оренбург», потому что весной уступили им — 2:3, было удаление Марио Фернандеса ни за что. Получается, отыгрались — 2:1!

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   176 / 798
сегодня в 16:17
Пока только в середину поднялись.
jilbar
jilbar
   73 / 798
сегодня в 16:04
Дивеев основной оратор ЦСКА, лучше бы так играл.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   205 / 798
сегодня в 15:58
Нужно реализовывать свои моменты, а не пенять на упущенные возможности. Если еще Акинфеев не отбил, вообще бы грустно все было.
cska plus
cska plus
   10 / 798
сегодня в 15:38
Нужно работать над собой, чтобы такие моменты использовать.
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