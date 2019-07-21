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Червиченко: «Кононов — это плохой тренер для „Спартака“, он бред несет»

сегодня, 14:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер московской команды Олег Кононов не соответствует уровню клуба.

Я давно говорил, что Кононов — это плохой тренер для «Спартака». Он абсолютно плывет, этот его еще бред на пресс-конференции после «Ростова», где он сказал, что если бы не судьи, то «Спартак» бы набрал шесть очков. Это говорит о том, что у него с головой совсем беда, он четыре очка-то набрал благодаря судьям. Все четыре набранных очка — сто процентов судейские. Какую-то бредятину несет.

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Все комментарии
Albertinos
Albertinos
   138 / 791
сегодня в 15:08
И добавить нечего. Абсолютно прав Андрюша!
А Конан явно что то употребляет!
Бутсы
Бутсы ответил амурец
   25 / 791
сегодня в 15:06
когда Червиченко говорит сдаётся впечатление, что он не бывший президент Спартака, а напротив всю жизнь не любил Спартак
Что такое Прозелени?
амурец
амурец
   121 / 791
сегодня в 15:05
когда Червиченко говорит сдаётся впечатление, что он не бывший президент Спартака, а напротив всю жизнь не любил Спартак
Miaf
Miaf
   15 / 791
сегодня в 15:03
Впервые на сто процентов согласен с червяком. Кононов - ужасный тренер, он недостоин такого великого клуба, как спартак. Очень бедун, что сейчас происходит с федуном, как будто ему дали приказ остановить развитие клуба..
jilbar
jilbar
   68 / 791
сегодня в 15:02
У свиней любой тренер через год деградирует.
борька
борька
   101 / 791
сегодня в 15:00
Хороший тренер, а кто про него плохо пишет, тот сам плохой человек
морозз
морозз
   21 / 791
сегодня в 14:55
Этот сторонник диеты и правильного питания вчера говорил, что Спартак проиграет с разгромным счётом и что и как? С этим бывшим деятелем хорошо играть два на два в футбол а потом пробивать пендали, в такое что у него сзади промахнулся бы только Кержаков, ну или Ионов!
Columb
Columb
   143 / 791
сегодня в 14:54
Спартак нужно серьезно лечить от мании величия прошлого.
African spartak
African spartak
   24 / 791
сегодня в 14:47
Спартаковец Червиченко опять прав.
Тага Дага
Тага Дага
   186 / 791
сегодня в 14:47
Скорее всего напился он вчера...с бадуна бред несёт. ..
Bладимиp
Bладимиp
   57 / 791
сегодня в 14:47
У спартака не может быть хорошего тренера при коррупционно-барыжном руководстве.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   59 / 791
сегодня в 14:45
нет червяк не меняется. вот казалось бы заголовок что конон не уровень Спартака... и тутже про судей чушь понес, ну не дурак ли?
Ладожский
Ладожский
   38 / 791
сегодня в 14:40
Черевченко видит свиней изнутри. Всю правду о них говорит.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   124 / 791
сегодня в 14:38
Без характерный пиджак одним словом.
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 791
сегодня в 14:35
Молодец Червь. Опустил пиджака на землю. Не в бровь, а в глаз.Гыгыгы
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 791
сегодня в 14:35
Кононова Спартак ведь сам позвал .
Пусть с ним теперь и мучается .
Арсенал к себе Черевченко взял .
С ним у нас в ЛЕ всё получится .
🤩😍😋⚠️
RIR68
RIR68
   96 / 791
сегодня в 14:33
у него в контракте каждое слово прописано)))
Evilhuman
Evilhuman
   51 / 791
сегодня в 14:32
да это и так всем понятно, пусть и дальше верят в пиджака
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   225 / 791
сегодня в 14:28
Адекватный чувак это Червиченко.
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