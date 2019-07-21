Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер московской команды Олег Кононов не соответствует уровню клуба.

Я давно говорил, что Кононов — это плохой тренер для «Спартака». Он абсолютно плывет, этот его еще бред на пресс-конференции после «Ростова», где он сказал, что если бы не судьи, то «Спартак» бы набрал шесть очков. Это говорит о том, что у него с головой совсем беда, он четыре очка-то набрал благодаря судьям. Все четыре набранных очка — сто процентов судейские. Какую-то бредятину несет.