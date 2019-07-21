Матч «Сочи» - «Зенит» станет рекордным по посещаемости

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что матч 2-го тура РПЛ против «Зенита» посетят до 30 тысяч зрителей, что станет рекордом посещаемости.

Впервые в истории клуба все билеты нижнего яруса стадиона были проданы. Уже дважды открывались для продажи дополнительные сектора.

Сегодня в Сочи будет установлен рекорд посещаемости клубных игр — ожидается до 30 тысяч зрителей. Достичь такой цифры удалось практически при отсутствии наружной рекламы в городе — за счет таргетинга в интернете и промо в соцсетях.

Также на матч аккредитовано порядка 100 журналистов.