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Матч «Сочи» - «Зенит» станет рекордным по посещаемости

сегодня, 16:11
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21:30 Не начался

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что матч 2-го тура РПЛ против «Зенита» посетят до 30 тысяч зрителей, что станет рекордом посещаемости.

Впервые в истории клуба все билеты нижнего яруса стадиона были проданы. Уже дважды открывались для продажи дополнительные сектора.

Сегодня в Сочи будет установлен рекорд посещаемости клубных игр — ожидается до 30 тысяч зрителей. Достичь такой цифры удалось практически при отсутствии наружной рекламы в городе — за счет таргетинга в интернете и промо в соцсетях.

Также на матч аккредитовано порядка 100 журналистов.

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Все комментарии
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
   501 / 798
сегодня в 17:29
На самый популярный клуб соответствующая посещаемость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Sully
   27 / 798
сегодня в 17:27
на спартак людям стыдно ходить... скоро вообще никто не придет)
Да ещё из-за десятка петардоносцев люлей от ОМОНа получать.
Точно остатки разбегутся...
Sully
Sully ответил Ангел неБесГрешен
   106 / 798
сегодня в 17:19
Пару дней назад народные ликовали, что на них с Ростовом 30-ка придёт. Зенит играет с новичками - с Тамбовом 46, с Сочи 30 тысяч. Вот это популярность!
на спартак людям стыдно ходить... скоро вообще никто не придет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 798
сегодня в 17:16
Пару дней назад народные ликовали, что на них с Ростовом 30-ка придёт.
Зенит играет с новичками - с Тамбовом 46, с Сочи 30 тысяч.
Вот это популярность!
mihaluch
mihaluch
   80 / 798
сегодня в 16:55
Интерес к футболу растёт, а это радует. Хотя наверное процентов 70 будут отдыхающие из Питера.
Bладимиp
Bладимиp
   54 / 798
сегодня в 16:51
Зениту победы!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   291 / 798
сегодня в 16:51
верю что Сочи не упадет в грязь :(
Ладожский
Ладожский
   35 / 798
сегодня в 16:44
Не удивительно, приезжает самая титулованная команда страны и без своего судьишки, как у свиней тарасовских.
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 798
сегодня в 16:43
Зенит самый популярный в стране, а не фейковые свиньи. Гыгыгы
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   58 / 798
сегодня в 16:42
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил vadexus
   58 / 798
сегодня в 16:39
Это не удивительно, после вчерашнего антифутбола свиней и мужичья болельщики хотят смотреть настоящий футбол.
vadexus
vadexus
   524 / 798
сегодня в 16:25
Это не удивительно, после вчерашнего антифутбола свиней и мужичья болельщики хотят смотреть настоящий футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 798
сегодня в 16:24
Лечу в сочи через месяц, интересно что можно гляеуть
memphis
memphis
   377 / 798
сегодня в 16:23
по приказу сверху всех одели по гражданке и направили на футбол! Чтобы никого не обидеть, будет ничья
МКС
МКС
   87 / 798
сегодня в 16:21
30 тысяч Армян будут болеть за байрамяна

Их просто забыли предупредить что сей чувак выбрал Ростов а не бомжей
ДАША Д
ДАША Д
   130 / 798
сегодня в 16:16
Отдыхающие по дут футбол поглядеть.
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