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Более 30 000 зрителей посетят матч «Ростов» - «Спартак»

сегодня, 10:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 21:30 Не начался

В день матча 2-го тура РПЛ «Ростов» - «Спартак» в городе будет продлено время работы городского транспорта (до 1 часа ночи). 

Несмотря на позднее время матча, мы ожидаем увидеть более 30 000 болельщиков на трибунах нашего стадиона. Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры. Благодарим за помощь в решении вопроса городскую администрацию.

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Все комментарии
Любимец
Любимец
   674 / 803
сегодня в 15:09
Ростову удачи, но пятаки подготовят свои пятаки для кармана Левникова!
Санчо Панса
Санчо Панса
   158 / 803
сегодня в 15:04
Еще бы! Все же хотят еще раз посмотреть как Спартак проиграет) Удачи и победы ростовчанам и лично Валере!
kingoffam
kingoffam ответил 13 RUS
   295 / 803
сегодня в 15:01
Заранее стыдно за свиней и ихнего судейку
Стыдно за неучей и конские подстилки.
kingoffam
kingoffam
   295 / 803
сегодня в 14:56
Поставил хату на Спартак.
Z. Kramer
Z. Kramer
   277 / 803
сегодня в 14:52
Цирк со свиньями лучше ещё позднее показывать
alexando1974
alexando1974
   794 / 803
сегодня в 14:51
вполне прогназируемая победа ростова!)))
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   372 / 803
сегодня в 14:40
Желаю Ростову победы
Izmar
Izmar
   606 / 803
сегодня в 14:22
Сколько будет разочарованных игрой свиней и мужичья.
13 RUS
13 RUS
   117 / 803
сегодня в 14:20
Заранее стыдно за свиней и ихнего судейку
13 RUS
13 RUS
   117 / 803
сегодня в 14:18
На эту игру позднее время никак не повлияет,ведь приедут клоуны тарасовки
Дровосеки
Дровосеки
   542 / 803
сегодня в 14:11
ерунда, на наш радужный Зенит уже давно меньше 40 тысяч не приходит.
спартак 1987
спартак 1987 ответил starche
   196 / 803
сегодня в 14:07
    спартак 1987
    спартак 1987
       196 / 803
    сегодня в 14:06
    ну и зачем ростовчане плакались на позднее начало матча? приезжает Спартак и снова полный стадион, всем всё равно во сколько начинается игра
    Begemott
    Begemott ответил Ангел неБесГрешен
       87 / 803
    сегодня в 13:19
    Ваня лучший, тебя не смущает, что клубик частника гинера содержат вполне государственные Россети, Аэрофлот, ВЭБ и другие по мелочи? И это не говоря про мутные дела настоящих владельцев, до которых фик докопаешься. Вот ба Счетной Палате там посчетоводить...
    Он на 16-м месте совсем озверел.
    korn3512
    korn3512
       109 / 803
    сегодня в 13:18
    Позор дюковским назначенцам!Позор СБГолубятне!
    ОПС
    ОПС
       256 / 803
    сегодня в 13:16
    Хорошей игры!
    LOpp
    LOpp ответил ПерекатиПоле
       5 / 803
    сегодня в 13:14
    Интересная заруба будет. Пердивный Ростов и Московский Халяль сойдутся в схватке. Федун , наверное, уже транш закинул. Хотя вряд ли им это поможет, если они додумались усиливаться теми, кто даже в Ростове конкуренцию выиграть не может и слоняется по арендам.
    давай вместе посчитаем:
    Спартак - Мирзов, Гулиев и Бакаев - 3 чел.
    Зенит - Оздоев, Мусаев, Азмун + не давно были Набиуллин, Цаллагов - 5 чел.

    туалетную бумагу дать?
    Omaxa
    Omaxa
       104 / 803
    сегодня в 13:11
    За спартак сейчас стыдно, ожидается судейский беспредел.
    Артемкa
    Артемкa
       267 / 803
    сегодня в 13:11
    победы Валерию Карпину, Ростову.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       377 / 803
    сегодня в 13:05
    Свиньи снова со своим судьёй приедет.
    starche
    starche
       86 / 803
    сегодня в 13:00
    Если опять судью не купят, то мясным придётся туго.
    FROLL 001
    FROLL 001
       19 / 803
    сегодня в 13:00
    Нахлобучит Карпуша свиней. Гыгыгы
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       21 / 803
    сегодня в 12:55
    Интересная заруба будет. Пердивный Ростов и Московский Халяль сойдутся в схватке. Федун , наверное, уже транш закинул. Хотя вряд ли им это поможет, если они додумались усиливаться теми, кто даже в Ростове конкуренцию выиграть не может и слоняется по арендам.
    Footbolista
    Footbolista ответил Ген Геныч
       1 / 803
    сегодня в 12:49
    Если бы фавориты всегда побеждали у буков были бы проблемы)...
    Ген Геныч
    Ген Геныч
       38 / 803
    сегодня в 12:45
    Победа Ростова 70%, ничья 20%,победа Спартака 10%.У Спартака центра нет,нападения тоже,если будут играть вторым номером,то может и вытянут ничью или даже минимальную победу,а так Ростов однозначный фаворит в этом матче,как это ни прискорбно писать!((
    Comdiv
    Comdiv ответил Ваня лучший
       388 / 803
    сегодня в 12:41
    "за его же счет" наварили очень многие и не один десяток миллионов. Странно, что счетная палата, до сих пор ничего не нарыла, ни в стройке, ни в содержании 50 футболистов за счет госказны. ? Кому то это выгодно?
    Жалкий писк с 16-го места.
    Ravshan878
    Ravshan878
       13 / 803
    сегодня в 12:41
    Строго за РОСТОВ. Но очень сложный матча увидем. Борьба и эмоци на сто пудов. Казаки докажите кто дома хозяин.
    Egorium
    Egorium
       353 / 803
    сегодня в 12:37
    Многовато для пердивного отстойного футбола, в котором главный игрок судья спартака.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 803
    сегодня в 12:37
    Ваня лучший, тебя не смущает, что клубик частника гинера содержат вполне государственные Россети, Аэрофлот, ВЭБ и другие по мелочи?
    И это не говоря про мутные дела настоящих владельцев, до которых фик докопаешься.
    Вот ба Счетной Палате там посчетоводить...
    Denkuz
    Denkuz ответил Ваня лучший
       302 / 803
    сегодня в 12:35
    "за его же счет" наварили очень многие и не один десяток миллионов. Странно, что счетная палата, до сих пор ничего не нарыла, ни в стройке, ни в содержании 50 футболистов за счет госказны. ? Кому то это выгодно?
    Кто бы говорил о воровстве, а не якобы болельщик команды, которой рулит рецидивист на деньги уголовного общака.
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