Более 30 000 зрителей посетят матч «Ростов» - «Спартак»

В день матча 2-го тура РПЛ «Ростов» - «Спартак» в городе будет продлено время работы городского транспорта (до 1 часа ночи).
Несмотря на позднее время матча, мы ожидаем увидеть более 30 000 болельщиков на трибунах нашего стадиона. Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры. Благодарим за помощь в решении вопроса городскую администрацию.
Спартак - Мирзов, Гулиев и Бакаев - 3 чел.
Зенит - Оздоев, Мусаев, Азмун + не давно были Набиуллин, Цаллагов - 5 чел.
туалетную бумагу дать?
Спартак - Мирзов, Гулиев и Бакаев - 3 чел.
Зенит - Оздоев, Мусаев, Азмун + не давно были Набиуллин, Цаллагов - 5 чел.
туалетную бумагу дать?
И это не говоря про мутные дела настоящих владельцев, до которых фик докопаешься.
Вот ба Счетной Палате там посчетоводить...
И это не говоря про мутные дела настоящих владельцев, до которых фик докопаешься.
Вот ба Счетной Палате там посчетоводить...