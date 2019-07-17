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Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России

сегодня, 21:00

«Красно-белые» удерживают первенство не во всех регионах, но по «зоне покрытия» выносят конкурентов в одну калитку. «Соккер.ру» изучает любопытное исследование.

Уж не знаю, заслуживает ли «Спартак» таких болельщиков и в таком количестве, но факт остается фактом: несмотря на редкие футбольные радости, несмотря на слабую работу в медиа-пространстве, несмотря на проблемы с имиджем, а порой и попросту наплевательское отношение к своим болельщикам, «Спартак» впереди всей России по популярности.

Это данные объективного исследования, которое провел «Яндекс» на основании поисковых запросов в разных регионах России. Учитывая широту выборки, это информации можно верить, и аргумент вроде: «Мы болельщики „Зенита“, и мы пользуемся „Гуглом“», - не работает. Поскольку при таком количестве «опрошенных» - речь идет о миллионах уникальных пользователей и о десятках миллионов поисковых запросов, погрешность составит не больше половины процента, ей можно пренебречь. Картина вполне объективна.

Что говорит сам «Яндекс» о своем исследовании:

К началу нового сезона Премьер-лиги выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.

Конечно же, матчи с участием «Спартака» ищут и болельщики «Зенита», и фанаты ЦСКА – многие в РПЛ интересуются не только тем, что происходит с их любимой командой. Но мы сейчас не подсчитываем болельщиков поголовно и не замеряем уровень их лояльности, цель исследования – выяснить популярность футбольных клубов России, и она достигнута. Хотя, конечно же, общая сумма тем больше, чем обширнее армия болельщиков, поклонников и сочувствующих у той или иной команды. Здесь корреляция вполне себе прямая. В общем, пора посмотреть на красноречивую картинку.

Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России

Комментарий «Яндекса»:

В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.

Действительно, если говорить о территориальном превосходстве «Спартака», то оно подавляющее: около 90% территории России покраснели на карте из-за того, что там больше всего «красно-белых». От Калининграда до Анадыря болеют за московский клуб. Помимо «Спартака», победой в нескольких регионах может похвастаться только «Зенит», у которого наметилось два явных очага сопротивления красно-белой экспансии.

Первый формируется вокруг Санкт-Петербурга: «Зенит» самый популярный не только в мегаполисе на берегах Невы и Ленинградской области, но и в соседних регионах – в Новгородской и Псковских областях, в Республике Карелия, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, «Зенит» отвоевал у «Спартака» Дальний Восток: Приморье и Хабаровский край, Магаданскую область, Камчатку и Сахалин. Территории обширные, но не слишком густонаселенные.

Впрочем, у «Спартака» в сибирских владениях еще меньше человек на квадратный метр. Также за «Зенит» активно болеют в Севастополе, в Ингушетии (видимо, из-за Оздоева), а еще в Тюменской области, где раньше отдавали предпочтение ЦСКА. У армейцев третья по численности армия поклонников в стране, но только в одном регионе ЦСКА стал самым популярным клубом – в Северной Осетии. Но с учетом возрождения «Алании», думается, в ближайшее время и здесь «красно-синие» станут вторыми.

Большинство клубов РПЛ победили в своих регионах – это радует, что на первом месте все-таки местные команды, хотя понятно, что за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА болеют и в Ростовской области, и в Республике Татарстан и в Краснодарском крае. ФК «Краснодар» уже добился полного превосходства в своем регионе, прихватив и соседнюю Адыгею, которая является как бы анклавом Кубани, а раньше вообще входила в состав Краснодарского края. Но формально «Краснодар» - это третий клуб после «Спартака» и «Зенита», оказавшийся на первом месте более чем в одном регионе.

На последнем месте по поисковым запросам среди всех клубов РПЛ новичок лиги – ФК «Сочи», что не удивительно, ведь образовался этот клуб всего лишь год назад, причем вследствие переезда из Санкт-Петербурга тамошнего «Динамо». Все московские клубы вынужденно кланяются «Спартаку»: ЦСКА на втором месте по числу поклонников, дальше «Динамо» и «Локомотив», у которых нет регионов с болельщицким превосходством.

Помимо «Краснодара», в своих регионах победили «Ростов», «Тамбов», «Рубин», «Уфа», «Крылья Советов», «Арсенал», «Урал», «Оренбург» и «Ахмат». Ни один клуб ФНЛ или ПФЛ не сумел обскакать популярные команды на своей малой родине. Во всех регионах, где нет команды РПЛ, первенствовали «Зенит» или «Спартак». Исключения составляют только Северная Осетия (ЦСКА) и Адыгея («Краснодар»). Согласны с такими результатами? Считаете метод исследования бестолковым? Уверены в подтасовках? Делитесь своим мнением в комментариях!

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RamonCSKA
RamonCSKA ответил Ваня лучший
   48 / 806
сегодня в 22:08
я бы сказал Спартак это Эдакая Бузова в футболе
parallels
parallels
   5 / 806
сегодня в 21:54
за годы на соккере я усвоил точно: любой рейтинг, где спартак на дне, автоматически признаётся хряками нелигитимным, и они требуют его запретить. в первую очередь, это рейтинг уефа. уже столько петиций послано из тарасовки в лозанну, что в швейцарской канцелярии успели сделать ремонт на средства от сдачи макулатуры. яндекс, в силу опасной близости, решил обезопасить свой офис от штурма, поэтому, не нарушая правил, применил собственную методику расчётов рейтинга, как на американских выборах, когда трамп получил меньше голосов, чем клинтон, но всё равно победил. если в отдельно взятом условном саратове 100 человек болеет за зенит, но 101 за спартак - город просто окрашивают в красный цвет, а сбг как будто там и нет. легально ли это? спросите республиканцев и примкнувший к ним яндекс.по уникам лидирует спартак? нет - зенит. всё просто.
korn3512
korn3512
   121 / 806
сегодня в 21:53
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       64 / 806
    сегодня в 21:51
    Когда грустно, я набираю в поисковике "спартак" и хохочу над их новостями / руководством / зулусами и т.д. А потом становится стыдно.
    Да вся страна хохочет над пупсиками!
    Miaf
    Miaf ответил Спагетти
       8 / 806
    сегодня в 21:48
    Зато зеня занимает первое место по манекенам на трибунах:)))
    Зеня кроме манекенов еще и бакланов на своей крыше считает
    112910415
    112910415
       54 / 806
    сегодня в 21:41
    бывают же вещи просто очевидные...
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       65 / 806
    сегодня в 21:41
    Быки вперед!) Пора покорять новые регионы)))
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       244 / 806
    сегодня в 21:39
    Почему только Яндекс?
    Как будто нет других поисковиков...
    Не говоря уже о том, что такие матчи как Ливерпуль-Спартак 0:7 с удовольствием запрашивают и просматривают миллионы нормальных людей, болеющих против красно-белых...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       112 / 806
    сегодня в 21:35
    Согласен с Чистяковым, что самая СКАНДАЛЬНАЯ команда России это СпаМ.
    Остальные выкладки от лукавого. ИМХО.
    Гавроша
    Гавроша
       45 / 806
    сегодня в 21:31
    Если есть запросы на спартак, это совсем не значит, что за него болеют. Метод определения очень сомнителен.

    Поэтому данным вциома нужно доверять гораздо больше, а там спартак совсем не на первом месте и ряды свиней все время редеют.
    Dominators
    Dominators ответил Питер Ман
       116 / 806
    сегодня в 21:30
    Смешно, уж ВЦИОМУ явно больше стоит доверять, чем еврейскому яндексу. Самый популярный клуб страны «Зенит» — самый популярный клуб страны по данным российских и зарубежных исследований В 2016 году компания Nielsen Sports провела глобальное исследование среди поклонников футбола в 15 странах мира. Результаты опроса показали, что суммарная аудитория болельщиков «Зенита» составляет 50 миллионов человек. Двумя годами ранее агентство инициировало опрос среди граждан России. Респондентам было предложено назвать как клуб из своей страны, так и зарубежную команду. Число поклонников сине-бело-голубых составило 52% от всего населения нашей страны. К аналогичному мнению пришли специалисты «Левада-центра» в 2013-м году: всероссийский опрос, который состоялся в мае того же года, показал, что сине-бело-голубым симпатизируют 62% россиян, интересующихся футболом, московскому «Спартаку» — 8%, «Динамо» и ЦСКА по 7%, другим командам отдают свои предпочтения по 2% опрошенных. В сентябре 2011 года международная исследовательская компания AC Nielsen провела самое масштабное в истории исследование аудитории российского футбола. В течение трех недель в 38 городах нашей страны было проведено 19 024 получасовых интервью. Исследователям удалось установить немало интересных фактов, подтверждающих одно: «Зенит» — самый популярный российский клуб. Среди респондентов, интересующихся футболом, 65% считают себя болельщиками сине-бело-голубых (16% болеют за «Спартак», 13% — за ЦСКА, 5% — за «Рубин», по 4% — за «Динамо», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселону» и московский «Локомотив»). В абсолютных цифрах число болельщиков «Зенита» — 49,6 миллиона человек. Кроме того, удалось установить, что «Зенит» — самый популярный российский клуб во всех федеральных округах, кроме Центрального. В городах, население которых превышает миллион человек, «Зенит» наиболее популярен в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Популярность «Зенита» доказывает и численность болельщиков сине-бело-голубых в интернете: суммарная аудитория официального сайта и социальных сетей клуба превышает 35 миллионов человек. Кроме того, в сезоне-2017/18 «Зенит» установил запредельный для отечественного футбола рекорд: все домашние матчи команды суммарно посетили более 10 млн зрителей.
    Ну ты и сказочник . Зенит наиболее популярен в Ростове на Дону .Ты хоть прочел свою новость перед тем как выложил ее . 50 миллионов болельщиков ха -ха -ха .
    Miaf
    Miaf
       8 / 806
    сегодня в 21:30
    Владивосток, Псков и Тюмень конечно подвели, видимо там им бомжи промыли мозги.
    Roger Young
    Roger Young ответил номер 12
       125 / 806
    сегодня в 21:25
    Было бы правильнее выбирать не по регионам, а по суммарному количеству болельщиков; иначе получается, что за Локо и ЦСКА никто не болеет. Система похожа на выборы президента США: голосовали больше за Клинтон, но победил Трамп
    согласен. Лучше напишите сколько в процентном соотношении болеют за тот или иной клуб или в абсолютных цифрах.
    Hypnoz
    Hypnoz
       142 / 806
    сегодня в 21:20
    Никогда не сомневался, что великий Спартак Москва, самый популярный клуб России ! На остальные клубы и проекты, ходят от силы - пара тысяч болельщиков. Остальная массовка, приходит по бесплатным флайерам и просто поесть бургеров с пепси !
    Gelious
    Gelious
       137 / 806
    сегодня в 21:16
    Любители походов в цирк не являются фанатами Спартака
    Морро
    Морро
       290 / 806
    сегодня в 21:15
    Неудивительно. В российском футболе есть что то мазохистское. И Спартак олицетворяет это направление как ни какой другой клуб.
    Albertinos
    Albertinos
       369 / 806
    сегодня в 21:14
    А кто бы сомневался! По данным владельцев крупных поставщиков живности - СВИНИНА самый ходовой товар!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 806
    сегодня в 21:12
    16тым такое и не снилось
    FROLL 001
    FROLL 001
       39 / 806
    сегодня в 21:12
    На свиней уже свои перестали ходить. А после 1 позорного тура их ещё меньше станет. Болеть за Спартак нынче моветон. Гыгыгы
    номер 12
    номер 12 ответил Даниил Корохов
       197 / 806
    сегодня в 21:11
    Это и без всяких исследований понятно, достаточно посмотреть на трибуны выездных матчах Спартака - все Красно-Белые! Бомжи недоумевают))) можете купить игроков на 5 составов, кубки, судей, стадион, раздавать болельщикам деньги, но любовь миллионов за них не купишь, Спартак тому подтверждение!!!
    А вот насчет посещаемости не согласен, она у вас сильно проседала в прошлом сезоне.
    Другое дело, что поддержка и посещение стадиона - это разные вещи
    FROLL 001
    FROLL 001
       39 / 806
    сегодня в 21:11
    За Спартак в Сибири медведи в берлоге болеют. А в малых городах и городах миллионниках все против мяса. Гыгыгы
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
       231 / 806
    сегодня в 21:06
    Это и без всяких исследований понятно, достаточно посмотреть на трибуны выездных матчах Спартака - все Красно-Белые! Бомжи недоумевают))) можете купить игроков на 5 составов, кубки, судей, стадион, раздавать болельщикам деньги, но любовь миллионов за них не купишь, Спартак тому подтверждение!!!
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       196 / 806
    сегодня в 21:06
    Если выделить отдельно критерий "территория покрытия", то Спартак на 1-м месте в мире. Вот так спокойно и буднично, просто лучшие в мире.
    номер 12
    номер 12
       197 / 806
    сегодня в 21:03
    Было бы правильнее выбирать не по регионам, а по суммарному количеству болельщиков; иначе получается, что за Локо и ЦСКА никто не болеет.
    Система похожа на выборы президента США: голосовали больше за Клинтон, но победил Трамп
    Спагетти
    Спагетти
       181 / 806
    сегодня в 21:02
    Зато зеня занимает первое место по манекенам на трибунах:)))
    African spartak
    African spartak
       31 / 806
    сегодня в 21:02
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Питер Ман
       72 / 806
    сегодня в 21:00
    Смешно, уж ВЦИОМУ явно больше стоит доверять, чем еврейскому яндексу. Самый популярный клуб страны «Зенит» — самый популярный клуб страны по данным российских и зарубежных исследований В 2016 году компания Nielsen Sports провела глобальное исследование среди поклонников футбола в 15 странах мира. Результаты опроса показали, что суммарная аудитория болельщиков «Зенита» составляет 50 миллионов человек. Двумя годами ранее агентство инициировало опрос среди граждан России. Респондентам было предложено назвать как клуб из своей страны, так и зарубежную команду. Число поклонников сине-бело-голубых составило 52% от всего населения нашей страны. К аналогичному мнению пришли специалисты «Левада-центра» в 2013-м году: всероссийский опрос, который состоялся в мае того же года, показал, что сине-бело-голубым симпатизируют 62% россиян, интересующихся футболом, московскому «Спартаку» — 8%, «Динамо» и ЦСКА по 7%, другим командам отдают свои предпочтения по 2% опрошенных. В сентябре 2011 года международная исследовательская компания AC Nielsen провела самое масштабное в истории исследование аудитории российского футбола. В течение трех недель в 38 городах нашей страны было проведено 19 024 получасовых интервью. Исследователям удалось установить немало интересных фактов, подтверждающих одно: «Зенит» — самый популярный российский клуб. Среди респондентов, интересующихся футболом, 65% считают себя болельщиками сине-бело-голубых (16% болеют за «Спартак», 13% — за ЦСКА, 5% — за «Рубин», по 4% — за «Динамо», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселону» и московский «Локомотив»). В абсолютных цифрах число болельщиков «Зенита» — 49,6 миллиона человек. Кроме того, удалось установить, что «Зенит» — самый популярный российский клуб во всех федеральных округах, кроме Центрального. В городах, население которых превышает миллион человек, «Зенит» наиболее популярен в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Популярность «Зенита» доказывает и численность болельщиков сине-бело-голубых в интернете: суммарная аудитория официального сайта и социальных сетей клуба превышает 35 миллионов человек. Кроме того, в сезоне-2017/18 «Зенит» установил запредельный для отечественного футбола рекорд: все домашние матчи команды суммарно посетили более 10 млн зрителей.
    Наивный. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика ( твоя)
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил RamonCSKA
       72 / 806
    сегодня в 20:59
    ну конечно стоит доверять яндекс самое точное исследование в мире, я например яндекс ом вообще не пользуюсь, только гугл
    Неужели авторы такие наивные , что каждый запрос трактуют как голос болельщика хряков. Чушь полная. Количество упоминаний нужно делить на позитивные и негативные. Во всяком случае на этом сайте числе негативно относящихся к Спартаку раза в 2-3 больше числе его поклонников. Так что частота запросов - не показатель популярности в позитивном смысле этого слова. Популярность разная бывает.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       48 / 806
    сегодня в 20:55
    ну конечно стоит доверять яндекс
    самое точное исследование в мире, я например яндекс ом вообще не пользуюсь, только гугл
    Питер Ман
    Питер Ман
       17 / 806
    сегодня в 20:51
    Смешно, уж ВЦИОМУ явно больше стоит доверять, чем еврейскому яндексу.

    Самый популярный клуб страны
    «Зенит» — самый популярный клуб страны по данным российских и зарубежных исследований
    В 2016 году компания Nielsen Sports провела глобальное исследование среди поклонников футбола в 15 странах мира. Результаты опроса показали, что суммарная аудитория болельщиков «Зенита» составляет 50 миллионов человек.

    Двумя годами ранее агентство инициировало опрос среди граждан России. Респондентам было предложено назвать как клуб из своей страны, так и зарубежную команду. Число поклонников сине-бело-голубых составило 52% от всего населения нашей страны.

    К аналогичному мнению пришли специалисты «Левада-центра» в 2013-м году: всероссийский опрос, который состоялся в мае того же года, показал, что сине-бело-голубым симпатизируют 62% россиян, интересующихся футболом, московскому «Спартаку» — 8%, «Динамо» и ЦСКА по 7%, другим командам отдают свои предпочтения по 2% опрошенных.
    В сентябре 2011 года международная исследовательская компания AC Nielsen провела самое масштабное в истории исследование аудитории российского футбола. В течение трех недель в 38 городах нашей страны было проведено 19 024 получасовых интервью. Исследователям удалось установить немало интересных фактов, подтверждающих одно: «Зенит» — самый популярный российский клуб.

    Среди респондентов, интересующихся футболом, 65% считают себя болельщиками сине-бело-голубых (16% болеют за «Спартак», 13% — за ЦСКА, 5% — за «Рубин», по 4% — за «Динамо», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселону» и московский «Локомотив»). В абсолютных цифрах число болельщиков «Зенита» — 49,6 миллиона человек.

    Кроме того, удалось установить, что «Зенит» — самый популярный российский клуб во всех федеральных округах, кроме Центрального. В городах, население которых превышает миллион человек, «Зенит» наиболее популярен в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Омске и Красноярске.

    Популярность «Зенита» доказывает и численность болельщиков сине-бело-голубых в интернете: суммарная аудитория официального сайта и социальных сетей клуба превышает 35 миллионов человек.

    Кроме того, в сезоне-2017/18 «Зенит» установил запредельный для отечественного футбола рекорд: все домашние матчи команды суммарно посетили более 10 млн зрителей.
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