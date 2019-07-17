Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России

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«Красно-белые» удерживают первенство не во всех регионах, но по «зоне покрытия» выносят конкурентов в одну калитку. «Соккер.ру» изучает любопытное исследование.

Уж не знаю, заслуживает ли «Спартак» таких болельщиков и в таком количестве, но факт остается фактом: несмотря на редкие футбольные радости, несмотря на слабую работу в медиа-пространстве, несмотря на проблемы с имиджем, а порой и попросту наплевательское отношение к своим болельщикам, «Спартак» впереди всей России по популярности.

Это данные объективного исследования, которое провел «Яндекс» на основании поисковых запросов в разных регионах России. Учитывая широту выборки, это информации можно верить, и аргумент вроде: «Мы болельщики „Зенита“, и мы пользуемся „Гуглом“», - не работает. Поскольку при таком количестве «опрошенных» - речь идет о миллионах уникальных пользователей и о десятках миллионов поисковых запросов, погрешность составит не больше половины процента, ей можно пренебречь. Картина вполне объективна.

Что говорит сам «Яндекс» о своем исследовании:

К началу нового сезона Премьер-лиги выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.

Конечно же, матчи с участием «Спартака» ищут и болельщики «Зенита», и фанаты ЦСКА – многие в РПЛ интересуются не только тем, что происходит с их любимой командой. Но мы сейчас не подсчитываем болельщиков поголовно и не замеряем уровень их лояльности, цель исследования – выяснить популярность футбольных клубов России, и она достигнута. Хотя, конечно же, общая сумма тем больше, чем обширнее армия болельщиков, поклонников и сочувствующих у той или иной команды. Здесь корреляция вполне себе прямая. В общем, пора посмотреть на красноречивую картинку.

Комментарий «Яндекса»:

В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.

Действительно, если говорить о территориальном превосходстве «Спартака», то оно подавляющее: около 90% территории России покраснели на карте из-за того, что там больше всего «красно-белых». От Калининграда до Анадыря болеют за московский клуб. Помимо «Спартака», победой в нескольких регионах может похвастаться только «Зенит», у которого наметилось два явных очага сопротивления красно-белой экспансии.

Первый формируется вокруг Санкт-Петербурга: «Зенит» самый популярный не только в мегаполисе на берегах Невы и Ленинградской области, но и в соседних регионах – в Новгородской и Псковских областях, в Республике Карелия, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, «Зенит» отвоевал у «Спартака» Дальний Восток: Приморье и Хабаровский край, Магаданскую область, Камчатку и Сахалин. Территории обширные, но не слишком густонаселенные.

Впрочем, у «Спартака» в сибирских владениях еще меньше человек на квадратный метр. Также за «Зенит» активно болеют в Севастополе, в Ингушетии (видимо, из-за Оздоева), а еще в Тюменской области, где раньше отдавали предпочтение ЦСКА . У армейцев третья по численности армия поклонников в стране, но только в одном регионе ЦСКА стал самым популярным клубом – в Северной Осетии. Но с учетом возрождения «Алании», думается, в ближайшее время и здесь «красно-синие» станут вторыми.

Большинство клубов РПЛ победили в своих регионах – это радует, что на первом месте все-таки местные команды, хотя понятно, что за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА болеют и в Ростовской области, и в Республике Татарстан и в Краснодарском крае. ФК «Краснодар» уже добился полного превосходства в своем регионе, прихватив и соседнюю Адыгею, которая является как бы анклавом Кубани, а раньше вообще входила в состав Краснодарского края. Но формально «Краснодар» - это третий клуб после «Спартака» и «Зенита», оказавшийся на первом месте более чем в одном регионе.

На последнем месте по поисковым запросам среди всех клубов РПЛ новичок лиги – ФК «Сочи», что не удивительно, ведь образовался этот клуб всего лишь год назад, причем вследствие переезда из Санкт-Петербурга тамошнего «Динамо». Все московские клубы вынужденно кланяются «Спартаку»: ЦСКА на втором месте по числу поклонников, дальше «Динамо» и «Локомотив», у которых нет регионов с болельщицким превосходством.