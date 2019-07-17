Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России

«Красно-белые» удерживают первенство не во всех регионах, но по «зоне покрытия» выносят конкурентов в одну калитку. «Соккер.ру» изучает любопытное исследование.
Уж не знаю, заслуживает ли «Спартак» таких болельщиков и в таком количестве, но факт остается фактом: несмотря на редкие футбольные радости, несмотря на слабую работу в медиа-пространстве, несмотря на проблемы с имиджем, а порой и попросту наплевательское отношение к своим болельщикам, «Спартак» впереди всей России по популярности.
Это данные объективного исследования, которое провел «Яндекс» на основании поисковых запросов в разных регионах России. Учитывая широту выборки, это информации можно верить, и аргумент вроде: «Мы болельщики „Зенита“, и мы пользуемся „Гуглом“», - не работает. Поскольку при таком количестве «опрошенных» - речь идет о миллионах уникальных пользователей и о десятках миллионов поисковых запросов, погрешность составит не больше половины процента, ей можно пренебречь. Картина вполне объективна.
Что говорит сам «Яндекс» о своем исследовании:
К началу нового сезона Премьер-лиги выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.
Конечно же, матчи с участием «Спартака» ищут и болельщики «Зенита», и фанаты ЦСКА – многие в РПЛ интересуются не только тем, что происходит с их любимой командой. Но мы сейчас не подсчитываем болельщиков поголовно и не замеряем уровень их лояльности, цель исследования – выяснить популярность футбольных клубов России, и она достигнута. Хотя, конечно же, общая сумма тем больше, чем обширнее армия болельщиков, поклонников и сочувствующих у той или иной команды. Здесь корреляция вполне себе прямая. В общем, пора посмотреть на красноречивую картинку.
Комментарий «Яндекса»:
В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.
Действительно, если говорить о территориальном превосходстве «Спартака», то оно подавляющее: около 90% территории России покраснели на карте из-за того, что там больше всего «красно-белых». От Калининграда до Анадыря болеют за московский клуб. Помимо «Спартака», победой в нескольких регионах может похвастаться только «Зенит», у которого наметилось два явных очага сопротивления красно-белой экспансии.
Первый формируется вокруг Санкт-Петербурга: «Зенит» самый популярный не только в мегаполисе на берегах Невы и Ленинградской области, но и в соседних регионах – в Новгородской и Псковских областях, в Республике Карелия, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, «Зенит» отвоевал у «Спартака» Дальний Восток: Приморье и Хабаровский край, Магаданскую область, Камчатку и Сахалин. Территории обширные, но не слишком густонаселенные.
Впрочем, у «Спартака» в сибирских владениях еще меньше человек на квадратный метр. Также за «Зенит» активно болеют в Севастополе, в Ингушетии (видимо, из-за Оздоева), а еще в Тюменской области, где раньше отдавали предпочтение ЦСКА. У армейцев третья по численности армия поклонников в стране, но только в одном регионе ЦСКА стал самым популярным клубом – в Северной Осетии. Но с учетом возрождения «Алании», думается, в ближайшее время и здесь «красно-синие» станут вторыми.
Большинство клубов РПЛ победили в своих регионах – это радует, что на первом месте все-таки местные команды, хотя понятно, что за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА болеют и в Ростовской области, и в Республике Татарстан и в Краснодарском крае. ФК «Краснодар» уже добился полного превосходства в своем регионе, прихватив и соседнюю Адыгею, которая является как бы анклавом Кубани, а раньше вообще входила в состав Краснодарского края. Но формально «Краснодар» - это третий клуб после «Спартака» и «Зенита», оказавшийся на первом месте более чем в одном регионе.
На последнем месте по поисковым запросам среди всех клубов РПЛ новичок лиги – ФК «Сочи», что не удивительно, ведь образовался этот клуб всего лишь год назад, причем вследствие переезда из Санкт-Петербурга тамошнего «Динамо». Все московские клубы вынужденно кланяются «Спартаку»: ЦСКА на втором месте по числу поклонников, дальше «Динамо» и «Локомотив», у которых нет регионов с болельщицким превосходством.
Помимо «Краснодара», в своих регионах победили «Ростов», «Тамбов», «Рубин», «Уфа», «Крылья Советов», «Арсенал», «Урал», «Оренбург» и «Ахмат». Ни один клуб ФНЛ или ПФЛ не сумел обскакать популярные команды на своей малой родине. Во всех регионах, где нет команды РПЛ, первенствовали «Зенит» или «Спартак». Исключения составляют только Северная Осетия (ЦСКА) и Адыгея («Краснодар»). Согласны с такими результатами? Считаете метод исследования бестолковым? Уверены в подтасовках? Делитесь своим мнением в комментариях!
Да вся страна хохочет над пупсиками!
Да вся страна хохочет над пупсиками!
Как будто нет других поисковиков...
Не говоря уже о том, что такие матчи как Ливерпуль-Спартак 0:7 с удовольствием запрашивают и просматривают миллионы нормальных людей, болеющих против красно-белых...
Как будто нет других поисковиков...
Не говоря уже о том, что такие матчи как Ливерпуль-Спартак 0:7 с удовольствием запрашивают и просматривают миллионы нормальных людей, болеющих против красно-белых...
Остальные выкладки от лукавого. ИМХО.
Остальные выкладки от лукавого. ИМХО.
Поэтому данным вциома нужно доверять гораздо больше, а там спартак совсем не на первом месте и ряды свиней все время редеют.
Поэтому данным вциома нужно доверять гораздо больше, а там спартак совсем не на первом месте и ряды свиней все время редеют.
Другое дело, что поддержка и посещение стадиона - это разные вещи
Другое дело, что поддержка и посещение стадиона - это разные вещи
Система похожа на выборы президента США: голосовали больше за Клинтон, но победил Трамп
Система похожа на выборы президента США: голосовали больше за Клинтон, но победил Трамп
самое точное исследование в мире, я например яндекс ом вообще не пользуюсь, только гугл
самое точное исследование в мире, я например яндекс ом вообще не пользуюсь, только гугл
Самый популярный клуб страны
«Зенит» — самый популярный клуб страны по данным российских и зарубежных исследований
В 2016 году компания Nielsen Sports провела глобальное исследование среди поклонников футбола в 15 странах мира. Результаты опроса показали, что суммарная аудитория болельщиков «Зенита» составляет 50 миллионов человек.
Двумя годами ранее агентство инициировало опрос среди граждан России. Респондентам было предложено назвать как клуб из своей страны, так и зарубежную команду. Число поклонников сине-бело-голубых составило 52% от всего населения нашей страны.
К аналогичному мнению пришли специалисты «Левада-центра» в 2013-м году: всероссийский опрос, который состоялся в мае того же года, показал, что сине-бело-голубым симпатизируют 62% россиян, интересующихся футболом, московскому «Спартаку» — 8%, «Динамо» и ЦСКА по 7%, другим командам отдают свои предпочтения по 2% опрошенных.
В сентябре 2011 года международная исследовательская компания AC Nielsen провела самое масштабное в истории исследование аудитории российского футбола. В течение трех недель в 38 городах нашей страны было проведено 19 024 получасовых интервью. Исследователям удалось установить немало интересных фактов, подтверждающих одно: «Зенит» — самый популярный российский клуб.
Среди респондентов, интересующихся футболом, 65% считают себя болельщиками сине-бело-голубых (16% болеют за «Спартак», 13% — за ЦСКА, 5% — за «Рубин», по 4% — за «Динамо», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселону» и московский «Локомотив»). В абсолютных цифрах число болельщиков «Зенита» — 49,6 миллиона человек.
Кроме того, удалось установить, что «Зенит» — самый популярный российский клуб во всех федеральных округах, кроме Центрального. В городах, население которых превышает миллион человек, «Зенит» наиболее популярен в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Омске и Красноярске.
Популярность «Зенита» доказывает и численность болельщиков сине-бело-голубых в интернете: суммарная аудитория официального сайта и социальных сетей клуба превышает 35 миллионов человек.
Кроме того, в сезоне-2017/18 «Зенит» установил запредельный для отечественного футбола рекорд: все домашние матчи команды суммарно посетили более 10 млн зрителей.
Самый популярный клуб страны
«Зенит» — самый популярный клуб страны по данным российских и зарубежных исследований
В 2016 году компания Nielsen Sports провела глобальное исследование среди поклонников футбола в 15 странах мира. Результаты опроса показали, что суммарная аудитория болельщиков «Зенита» составляет 50 миллионов человек.
Двумя годами ранее агентство инициировало опрос среди граждан России. Респондентам было предложено назвать как клуб из своей страны, так и зарубежную команду. Число поклонников сине-бело-голубых составило 52% от всего населения нашей страны.
К аналогичному мнению пришли специалисты «Левада-центра» в 2013-м году: всероссийский опрос, который состоялся в мае того же года, показал, что сине-бело-голубым симпатизируют 62% россиян, интересующихся футболом, московскому «Спартаку» — 8%, «Динамо» и ЦСКА по 7%, другим командам отдают свои предпочтения по 2% опрошенных.
В сентябре 2011 года международная исследовательская компания AC Nielsen провела самое масштабное в истории исследование аудитории российского футбола. В течение трех недель в 38 городах нашей страны было проведено 19 024 получасовых интервью. Исследователям удалось установить немало интересных фактов, подтверждающих одно: «Зенит» — самый популярный российский клуб.
Среди респондентов, интересующихся футболом, 65% считают себя болельщиками сине-бело-голубых (16% болеют за «Спартак», 13% — за ЦСКА, 5% — за «Рубин», по 4% — за «Динамо», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселону» и московский «Локомотив»). В абсолютных цифрах число болельщиков «Зенита» — 49,6 миллиона человек.
Кроме того, удалось установить, что «Зенит» — самый популярный российский клуб во всех федеральных округах, кроме Центрального. В городах, население которых превышает миллион человек, «Зенит» наиболее популярен в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Омске и Красноярске.
Популярность «Зенита» доказывает и численность болельщиков сине-бело-голубых в интернете: суммарная аудитория официального сайта и социальных сетей клуба превышает 35 миллионов человек.
Кроме того, в сезоне-2017/18 «Зенит» установил запредельный для отечественного футбола рекорд: все домашние матчи команды суммарно посетили более 10 млн зрителей.