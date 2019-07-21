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Влашич: «Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА»

сегодня, 16:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ.

Мы знали, что это очень важный матч, потому что в первом туре проиграли. Мы много обсуждали нашу игру: на тренировках, в раздевалке… Говорили о том, что нужно поменять. И одержали заслуженную победу.

Мой гол? Мы обсуждали это с тренером. Он сказал мне, где я должен получать мяч и попросил идти в обводку, потому что это может изменить игру. Я старался выполнять эти указания. Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА. Надеюсь, их будет еще много!

Спасение Акинфеева? Была передача в штрафную, и я увидел, что мяч летит прямо на того парня. Подумал: «Нет! Опять это случится с нами!» (улыбается) Ведь мы столько уже напропускали в последние минуты… И тут Игорь делает сэйв! Эмоций было много, но я был скорее зол, потому что мы не должны были позволить даже подать, не то что пробить.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 798
сегодня в 17:18
Надо продолжать в таком же духе.
КЭТиК
КЭТиК
   176 / 798
сегодня в 17:18
Похоже на Влашиче весь клуб держится.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   205 / 798
сегодня в 16:59
Молодца!
VIPded
VIPded
   41 / 798
сегодня в 16:52
Так держать, Никола!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 798
сегодня в 16:39
Первый это хорошо, даст бог не последний!!!
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