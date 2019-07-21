Влашич: «Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ .

Мы знали, что это очень важный матч, потому что в первом туре проиграли. Мы много обсуждали нашу игру: на тренировках, в раздевалке… Говорили о том, что нужно поменять. И одержали заслуженную победу.

Мой гол? Мы обсуждали это с тренером. Он сказал мне, где я должен получать мяч и попросил идти в обводку, потому что это может изменить игру. Я старался выполнять эти указания. Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА . Надеюсь, их будет еще много!

Спасение Акинфеева? Была передача в штрафную, и я увидел, что мяч летит прямо на того парня. Подумал: «Нет! Опять это случится с нами!» (улыбается) Ведь мы столько уже напропускали в последние минуты… И тут Игорь делает сэйв! Эмоций было много, но я был скорее зол, потому что мы не должны были позволить даже подать, не то что пробить.