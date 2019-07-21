Рейнгольд - об избиениях: «Местные власти должны наводить порядок!»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о ситуации с болельщиками «Спартака», которые были избиты сотрудниками ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Местные власти должны наводить порядок! Есть соответствующие инструкции, которые касаются всех команд, принимающих у себя гостей. Мы точно не знаем, что там произошло, может быть, была какая-нибудь провокация, может быть, еще что-то.

Но вообще — неприятно. Не хотелось бы таких вещей за пределами футбольного матча, это уже что-то из рода английского времяпрепровождения. Я недавно смотрел фильм «Хулиганы» об английских фанатах. Видимо, хотят что-то подобное повторить.

Так что здесь виноваты местные власти. Они же понимали, что фанаты «Спартака», как и все болельщики, неуравновешенные люди. Надо было исключить возможность таких событий, подать вовремя автобусы, отправить их всех на вокзал, чтобы они спокойно уехали.