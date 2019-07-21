ГлавнаяНовости

Рейнгольд - об избиениях: «Местные власти должны наводить порядок!»

сегодня, 16:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о ситуации с болельщиками «Спартака», которые были избиты сотрудниками ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Местные власти должны наводить порядок! Есть соответствующие инструкции, которые касаются всех команд, принимающих у себя гостей. Мы точно не знаем, что там произошло, может быть, была какая-нибудь провокация, может быть, еще что-то.

Но вообще — неприятно. Не хотелось бы таких вещей за пределами футбольного матча, это уже что-то из рода английского времяпрепровождения. Я недавно смотрел фильм «Хулиганы» об английских фанатах. Видимо, хотят что-то подобное повторить.

Так что здесь виноваты местные власти. Они же понимали, что фанаты «Спартака», как и все болельщики, неуравновешенные люди. Надо было исключить возможность таких событий, подать вовремя автобусы, отправить их всех на вокзал, чтобы они спокойно уехали.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Парфенов: «По счету победа, может, и легкая, но матч выдался тяжелый»
Сегодня, 17:17 Комментарии0
Рахимов: «Сыграли очень невнимательно»
Сегодня, 17:12 Комментарии1
Влашич: «Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА»
Сегодня, 16:35 Комментарии5
Емельянов: «Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать „Урал“»
Сегодня, 16:16 Комментарии2
Бурмистров: «Не удивлен, что Мамаев попал в колонию»
Сегодня, 16:00 Комментарии7
Дивеев: «После Самары настроения вообще не было»
Сегодня, 15:23 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МКС
МКС
   87 / 798
сегодня в 17:30
Валера не о том бурогозишь

А где же любимый ПОЗОР

Или ты опять перекинулся?
борька
борька
   102 / 798
сегодня в 17:27
Толпу всегда трудно успакаивать, толпу кто то направляет, вот сбесь и нужен Омон!
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 798
сегодня в 17:11
Даже ветеран, легенда «Спартака» Валерий Рейнгольд считает фанатов Спартака неуравновешенными людьми!!!
Таких надо отлавливать ещё до матча и изолировать!!!

Рейнгольд красава!!!!Видит, что это лже Спартак, как и его фаны.
Проклятия Романцева, который кинул Николая Старостина, а потом ещё в добавок и пропил Спартак Червиченко, будет ещё долго!!!
mortid
mortid
   198 / 798
сегодня в 17:11
Должны )) Только местные власти клали на столичную власть, в каждой области свой наглый, зажравшийся князёк.
Glodor
Glodor
   53 / 798
сегодня в 17:04
Рейнгольд, очевидно, матч смотрел левым глазом и не видел беспредела судьи.
Павел Амурский
Павел Амурский
   89 / 798
сегодня в 16:54
    Comdiv
    Comdiv
       92 / 798
    сегодня в 16:48
    А не лучше бы этих фанатов вообще не пускать на такие матчи и проблем никаких не будет ни у кого.
    cska plus
    cska plus
       10 / 798
    сегодня в 16:43
    Старичок как обычно напился до свиньячего визга.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100