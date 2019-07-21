Бурмистров: «Не удивлен, что Мамаев попал в колонию»

Нападающий «Сочи» прокомментировал судьбу полузащитника «Краснодара» , который оказался в колонии.

Наверное, не удивлен. Рано или поздно к чему-то серьезному пришло бы. Хотя в «Краснодаре» я застал его уже сложившимся, семейным, адекватным парнем. Я встречал его несколько раз в Дубае, он с детьми обычный, примерный.

А вот в ЦСКА слышал разные истории, что он какие-то неадекватные поступки совершал. Выходит, раньше ты что-то делал и все сходило с рук, а потом, когда перестал, случились вот такие последствия.

В жизни, наверное, все возвращается — и молодежь всегда должна наблюдать за нами всеми и обо всем помнить. На самом деле, ребят очень жалко. Паша — талантливейший футболист и человек хороший. Просто так получилось.