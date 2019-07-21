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Бурмистров: «Не удивлен, что Мамаев попал в колонию»

сегодня, 16:00

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал судьбу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который оказался в колонии.

Наверное, не удивлен. Рано или поздно к чему-то серьезному пришло бы. Хотя в «Краснодаре» я застал его уже сложившимся, семейным, адекватным парнем. Я встречал его несколько раз в Дубае, он с детьми обычный, примерный.

А вот в ЦСКА слышал разные истории, что он какие-то неадекватные поступки совершал. Выходит, раньше ты что-то делал и все сходило с рук, а потом, когда перестал, случились вот такие последствия.

В жизни, наверное, все возвращается — и молодежь всегда должна наблюдать за нами всеми и обо всем помнить. На самом деле, ребят очень жалко. Паша — талантливейший футболист и человек хороший. Просто так получилось.

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Все комментарии
alex074
alex074
   573 / 798
сегодня в 17:28
Сколько верёвочка не вьётся, конец всегда будет. Вот он и получил по заслугам. От сумы, да от тюрьмы не зарекаются.
Atist
Atist
   148 / 798
сегодня в 17:00
Был бы у свиней, сел бы раньше.
beefs
beefs
   82 / 798
сегодня в 16:25
Потеря концентрации не только на поле влечет к последствиям...
ДСА
ДСА
   155 / 798
сегодня в 16:19
Хоть кто-то не удивлен.
nikot
nikot
   249 / 798
сегодня в 16:13
Что это за вещатель,из дубля Амкара!?
морозз
морозз
   20 / 798
сегодня в 16:09
Человек хороший и замечательный, семьянин любящий свою семью...только вот сидит на зоне, жалко парня! Вот эта жалость и приводит к таким последствиям!
Glodor
Glodor
   53 / 798
сегодня в 16:02
Без башни он просто.
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