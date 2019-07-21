Сульшер: «Лингард должен прибавить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» потребовал от своего игрока прибавить в новом сезоне.

В прошлом своими голами в больших матчах Джесси доказал, что может быть ценным игроком для нас. Но, конечно, я собираюсь требовать от него больше.

Думаю, он первым осознает, что его прошлый сезон не дотягивал до необходимых стандартов. Мы уже разговаривали с ним, и это останется между нами, но я ожидаю большего от него, и он знает, чего я хочу.