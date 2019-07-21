Де Лигт: «Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники»

Новичок «Ювентуса» Матийс де Лигт признался, что в детстве болел за туринский клуб.
Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники.
Лучшие итальянские игроки в истории - защитники: Барези, Мальдини, Каннаваро, Неста.
У меня все еще есть футболка «Ювентуса», она у меня появилась, когда мне было семь лет. Я верю, что прибытие в Турин сделает меня более совершенным защитником.
Где это он признался что "с детства за Юве"? Он сказал что у него появилась футболка Ювентуса и что? Помню в конце 90-х все носили футболки штаны бейсболки BVB))) даже далекие от футбола люди, они просто покупали повседневную удобную одежду. Вон мой знакомый на работе носит спортивные штаны с символикой сборной Германии хотя футбол ему побоку
Где это он признался что "с детства за Юве"? Он сказал что у него появилась футболка Ювентуса и что? Помню в конце 90-х все носили футболки штаны бейсболки BVB))) даже далекие от футбола люди, они просто покупали повседневную удобную одежду. Вон мой знакомый на работе носит спортивные штаны с символикой сборной Германии хотя футбол ему побоку