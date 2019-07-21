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Де Лигт: «Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники»

сегодня, 14:50

Новичок «Ювентуса» Матийс де Лигт признался, что в детстве болел за туринский клуб. 

Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники. 

Лучшие итальянские игроки в истории - защитники: Барези, Мальдини, Каннаваро, Неста. 

У меня все еще есть футболка «Ювентуса», она у меня появилась, когда мне было семь лет. Я верю, что прибытие в Турин сделает меня более совершенным защитником. 

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Juve14
Juve14
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сегодня в 15:05
Матийс де Лигт признался, что в детстве болел за туринский клуб.
Где это он признался что "с детства за Юве"? Он сказал что у него появилась футболка Ювентуса и что? Помню в конце 90-х все носили футболки штаны бейсболки BVB))) даже далекие от футбола люди, они просто покупали повседневную удобную одежду. Вон мой знакомый на работе носит спортивные штаны с символикой сборной Германии хотя футбол ему побоку
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