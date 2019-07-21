Де Лигт: «Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники»

Новичок «Ювентуса» признался, что в детстве болел за туринский клуб.

Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники.

Лучшие итальянские игроки в истории - защитники: Барези, Мальдини, Каннаваро, Неста.

У меня все еще есть футболка «Ювентуса», она у меня появилась, когда мне было семь лет. Я верю, что прибытие в Турин сделает меня более совершенным защитником.