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«Рубин» начал продавать футболки с «козой» Шаронова

23 июля 2019, 16:04

«Рубин» начал продавать футболки с жестом «козы» от главного тренера команды Романа Шаронова.

Таким жестом тренер приветствовал болельщиков «Рубина» на гостевом секторе после выездной победы над «Динамо» во втором туре РПЛ.
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pomor45
pomor45
   125 / 808
23 июля в 21:05
Козлы, стало быть?
DiamondWolf1945
DiamondWolf1945
23 июля в 21:02
Коза - это его новая тёлка?
Тогда можно ещё и с хрюшками и с петушками и всем скотским двором ;)
ildar_3871
ildar_3871 ответил cska plus
   115 / 808
23 июля в 18:40
Что скажет микола казанский по этому поводу.
Коля все , уже не за Рубин , туркмена выгнали и коляна тоже ! )
ildar_3871
ildar_3871
   115 / 808
23 июля в 18:39
А чё с Бердыевым ничего не продавали , хотя бы четки с изображением туркмена ? )
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 16:34
Что скажет микола казанский по этому поводу.
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
23 июля в 16:27
Всё-таки поприличней, чем со свиньей.
kazantim
kazantim
   300 / 808
23 июля в 16:26
Не рановато ли Шаронова рекламировать, два тура позади только, что дальше будет никто не знает.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 16:23
А внизу надпись Х... забей на Москву.Вчера Иван Грозный брал Казань, а сегодня Шаронов берёт Москву.
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 16:21
Один палец скоро осыпится и тогда будет неприличный жест.
Don trambon
Don trambon
   56 / 808
23 июля в 16:09
На кассе с футболками казанский стоит или он их производит?
Atist
Atist
   37 / 808
23 июля в 16:09
От пердива до "козы" Шаронова один шаг.
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
23 июля в 16:08
Федун скоро запускает продажу футболок с изображением Лапочкина, Безбородова, Москалева и Левникова.
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