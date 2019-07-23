«Рубин» начал продавать футболки с «козой» Шаронова

«Рубин» начал продавать футболки с жестом «козы» от главного тренера команды Романа Шаронова.
Таким жестом тренер приветствовал болельщиков «Рубина» на гостевом секторе после выездной победы над «Динамо» во втором туре РПЛ.
«Рубин» начал продавать футболки с жестом «козы» от главного тренера команды Романа Шаронова.
Таким жестом тренер приветствовал болельщиков «Рубина» на гостевом секторе после выездной победы над «Динамо» во втором туре РПЛ.
Тогда можно ещё и с хрюшками и с петушками и всем скотским двором ;)
Тогда можно ещё и с хрюшками и с петушками и всем скотским двором ;)