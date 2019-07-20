«Ливерпуль» презентовал третью форму

Пресс-служба «Ливерпуля» презентовала третью форму на сезон 2019/2020.
Экипировка выполнена в чёрном цвете. При этом на футболке присутствует узор, а вставки выполнены в голубом цвете.
Ранее «Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон.
есть причёска,например у Ибры длинные волосы и кучерявый Гризманн,который выглядит очень женственно. Давид Лиуз или Фелайни тоже микрофончики,но они на девушек не похожи. когда Антуан подстригся лучше выглядел.
есть причёска,например у Ибры длинные волосы и кучерявый Гризманн,который выглядит очень женственно. Давид Лиуз или Фелайни тоже микрофончики,но они на девушек не похожи. когда Антуан подстригся лучше выглядел.
а по поводу цветов лгбт и то,что ЛФК выступает в Красном - это конечно вообще загон. Феррари красного цвета - это значит ЛГБТшник за рулём или флаг СССР так что все были гомиками при Союзе? конечно они были,НО в подполье. глупости не морозь,хотя для троллинга нормально,но вдруг и всерьёз так думаешь - то уж к сексологу надо обращаться.
а по поводу цветов лгбт и то,что ЛФК выступает в Красном - это конечно вообще загон. Феррари красного цвета - это значит ЛГБТшник за рулём или флаг СССР так что все были гомиками при Союзе? конечно они были,НО в подполье. глупости не морозь,хотя для троллинга нормально,но вдруг и всерьёз так думаешь - то уж к сексологу надо обращаться.