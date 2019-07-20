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«Ливерпуль» презентовал третью форму

сегодня, 11:19

Пресс-служба «Ливерпуля» презентовала третью форму на сезон 2019/2020.

Экипировка выполнена в чёрном цвете. При этом на футболке присутствует узор, а вставки выполнены в голубом цвете.


Ранее «Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон.

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Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 13:28
Мрачная.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Igo0rek
   173 / 789
сегодня в 12:54
Я к тому и говорю, что цепляться за цвета, это детский бред... Ты же начал говорить, что нет мол цветов лгбт и так далее...
лгбт цвета это скажем так женского отлива,например розовый,хотя конечно есть футболисты играют в таких бутсах, но это как то женственно.
есть причёска,например у Ибры длинные волосы и кучерявый Гризманн,который выглядит очень женственно. Давид Лиуз или Фелайни тоже микрофончики,но они на девушек не похожи. когда Антуан подстригся лучше выглядел.
Igo0rek
Igo0rek ответил Князь Всея Турина
   183 / 789
сегодня в 12:50
тут обсуждаем эту форму под № 3 ,если конечно кто то не понял. а по поводу цветов лгбт и то,что ЛФК выступает в Красном - это конечно вообще загон. Феррари красного цвета - это значит ЛГБТшник за рулём или флаг СССР так что все были гомиками при Союзе? конечно они были,НО в подполье. глупости не морозь,хотя для троллинга нормально,но вдруг и всерьёз так думаешь - то уж к сексологу надо обращаться.
Я к тому и говорю, что цепляться за цвета, это детский бред... Ты же начал говорить, что нет мол цветов лгбт и так далее...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Igo0rek
   173 / 789
сегодня в 12:46
У Ливерпуля основной цвет красный... 47, если ты понял о чем я.
тут обсуждаем эту форму под № 3 ,если конечно кто то не понял.
а по поводу цветов лгбт и то,что ЛФК выступает в Красном - это конечно вообще загон. Феррари красного цвета - это значит ЛГБТшник за рулём или флаг СССР так что все были гомиками при Союзе? конечно они были,НО в подполье. глупости не морозь,хотя для троллинга нормально,но вдруг и всерьёз так думаешь - то уж к сексологу надо обращаться.
Igo0rek
Igo0rek ответил Князь Всея Турина
   183 / 789
сегодня в 12:39
что то тут цвета красного я не заметил... может дальтоник?1 йоперный окулист.
У Ливерпуля основной цвет красный... 47, если ты понял о чем я.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Igo0rek
   173 / 789
сегодня в 12:25
В цветах флага ЛГБТ, есть красный. Что ты на это скажешь? xD
что то тут цвета красного я не заметил... может дальтоник?1 йоперный окулист.
Igo0rek
Igo0rek ответил Князь Всея Турина
   183 / 789
сегодня в 12:14
чем понравилась презентация - тем,что нет на ней всяких девушек,а лица самого клуба, ведущие игроки. Отличная преза - молодцы. да и форма не в цветах лгбт-шников.
В цветах флага ЛГБТ, есть красный. Что ты на это скажешь? xD
Верещагин
Верещагин ответил Князь Всея Турина
   87 / 789
сегодня в 11:58
дело в том,что это форма с коротким рукавом,а Джокер в 4 комплекте. йоперный балканский Энфилд.
ты хотел сказать "бакланский Энфилд"?)
Верещагин
Верещагин ответил Князь Всея Турина
   87 / 789
сегодня в 11:57
тогда и в команде должны быть девушки,как то обниматься мужику с мужиком по-гейски)))) йохохо!
поэтому футбол становится не игрой мужчин.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Верещагин
   173 / 789
сегодня в 11:55
Девушек нет потому что в АПЛ уважают геев.
тогда и в команде должны быть девушки,как то обниматься мужику с мужиком по-гейски)))) йохохо!
Верещагин
Верещагин ответил Князь Всея Турина
   87 / 789
сегодня в 11:53
чем понравилась презентация - тем,что нет на ней всяких девушек,а лица самого клуба, ведущие игроки. Отличная преза - молодцы. да и форма не в цветах лгбт-шников.
Девушек нет потому что в АПЛ уважают геев.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Верещагин
   173 / 789
сегодня в 11:53
Не тех для презентации выбрали. Скомина смотрелся бы лучше. Он скаузер до мозга костей.)
дело в том,что это форма с коротким рукавом,а Джокер в 4 комплекте. йоперный балканский Энфилд.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   173 / 789
сегодня в 11:52
чем понравилась презентация - тем,что нет на ней всяких девушек,а лица самого клуба, ведущие игроки. Отличная преза - молодцы. да и форма не в цветах лгбт-шников.
Верещагин
Верещагин
   87 / 789
сегодня в 11:39
Не тех для презентации выбрали. Скомина смотрелся бы лучше. Он скаузер до мозга костей.)
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