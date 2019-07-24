Клопп: «Мы богаты, но не можем сорить деньгами, как другие клубы»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал в интервью Liverpool Echo о трансферной политике клуба.

В прошлом году я говорил что улучшить команду непросто скромным бюджетом. С большим бюджетом вы всегда можете это сделать - можно заплатить за любого игрока.

Мы не такой клуб, мы не можем разбрасываться деньгами. Мы действительно богаты, но не можем тратить столько, как это делают другие команды.

Да и не должны так поступать. Мы должны улучшать команду в течение сезона. Мы должны находить решения на тренировочной площадке, и это то, чем мы сейчас занимаемся.