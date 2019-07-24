Клопп: «Мы богаты, но не можем сорить деньгами, как другие клубы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал в интервью Liverpool Echo о трансферной политике клуба.
В прошлом году я говорил что улучшить команду непросто скромным бюджетом. С большим бюджетом вы всегда можете это сделать - можно заплатить за любого игрока.
Мы не такой клуб, мы не можем разбрасываться деньгами. Мы действительно богаты, но не можем тратить столько, как это делают другие команды.
Да и не должны так поступать. Мы должны улучшать команду в течение сезона. Мы должны находить решения на тренировочной площадке, и это то, чем мы сейчас занимаемся.
Кстати, Аллисон был самым дорогим около месяца, потом им стал Кепа из Челси (за 80), а Ван Дейка уже переплюнул по цене Де Лигт. И простите, в Барселоне Коутиньо за 150 (по цене как Алисон + Ван Дейк), Дембеле за 105 (как Салах+Мане+Фабиньо) - тратить тоже нужно уметь... В команде обладатель 5 золотых мячей, в команде обладатели золотых бутс и лучший, как считали фанаты Барсы, вратарь - и этот состав в полной комплектации, уже второй сезон подряд бездарно позорится в ЛЧ. Барса сегодня была бы счастлива иметь тренером Клоппа, но имеет только Вальверде... =((( за последние два сезона Клопп купил Фабиньо, Салаха, Ван Дейка, Аллисона, Робертсона и Кейта - из них только последний можно сказать пока не заиграл. Барса за тот же период - Коутиньо, Дембеле, Лангле, Семеду, Малком, Артур - из них только последний заиграл, остальные пока не очень. И для чего? Чтобы Месси опять тащил команду всю ЛаЛигу? Теперь вот Гризмана за 120 взяли, но кого ты дурному тренеру не возьми, результат будет не очень... =(((
Кстати, Аллисон был самым дорогим около месяца, потом им стал Кепа из Челси (за 80), а Ван Дейка уже переплюнул по цене Де Лигт. И простите, в Барселоне Коутиньо за 150 (по цене как Алисон + Ван Дейк), Дембеле за 105 (как Салах+Мане+Фабиньо) - тратить тоже нужно уметь... В команде обладатель 5 золотых мячей, в команде обладатели золотых бутс и лучший, как считали фанаты Барсы, вратарь - и этот состав в полной комплектации, уже второй сезон подряд бездарно позорится в ЛЧ. Барса сегодня была бы счастлива иметь тренером Клоппа, но имеет только Вальверде... =((( за последние два сезона Клопп купил Фабиньо, Салаха, Ван Дейка, Аллисона, Робертсона и Кейта - из них только последний можно сказать пока не заиграл. Барса за тот же период - Коутиньо, Дембеле, Лангле, Семеду, Малком, Артур - из них только последний заиграл, остальные пока не очень. И для чего? Чтобы Месси опять тащил команду всю ЛаЛигу? Теперь вот Гризмана за 120 взяли, но кого ты дурному тренеру не возьми, результат будет не очень... =(((
и еще 50 лямов на новою тренировочную базу для основы, в этом году.
А хотят еще расширить одну трибуну тоже в ближайшие годы.
и еще 50 лямов на новою тренировочную базу для основы, в этом году.
А хотят еще расширить одну трибуну тоже в ближайшие годы.
Имея в составе самого дорогого защитника и голкипера в истории футбола)))
Ещё бы он не выиграл хоть 1 трофей.
Имея в составе самого дорогого защитника и голкипера в истории футбола)))
Ещё бы он не выиграл хоть 1 трофей.
Позор барселоне!
Позор барселоне!