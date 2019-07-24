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Клопп: «Мы богаты, но не можем сорить деньгами, как другие клубы»

24 июля 2019, 11:50

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал в интервью Liverpool Echo о трансферной политике клуба

В прошлом году я говорил что улучшить команду непросто скромным бюджетом. С большим бюджетом вы всегда можете это сделать - можно заплатить за любого игрока. 

Мы не такой клуб, мы не можем разбрасываться деньгами. Мы действительно богаты, но не можем тратить столько, как это делают другие команды. 

Да и не должны так поступать. Мы должны улучшать команду в течение сезона. Мы должны находить решения на тренировочной площадке, и это то, чем мы сейчас занимаемся. 

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответил BARCELONA-BEST
   90 / 808
24 июля в 17:44
Это он все шесть финалов чтоли проиграл с Ван Дейком и Аллисоном?? =)) А как там у Месси или Суареса по части проигранных финалов? Самое важное - результат сегодня, а он есть, так в чем проблема?

Кстати, Аллисон был самым дорогим около месяца, потом им стал Кепа из Челси (за 80), а Ван Дейка уже переплюнул по цене Де Лигт. И простите, в Барселоне Коутиньо за 150 (по цене как Алисон + Ван Дейк), Дембеле за 105 (как Салах+Мане+Фабиньо) - тратить тоже нужно уметь... В команде обладатель 5 золотых мячей, в команде обладатели золотых бутс и лучший, как считали фанаты Барсы, вратарь - и этот состав в полной комплектации, уже второй сезон подряд бездарно позорится в ЛЧ. Барса сегодня была бы счастлива иметь тренером Клоппа, но имеет только Вальверде... =((( за последние два сезона Клопп купил Фабиньо, Салаха, Ван Дейка, Аллисона, Робертсона и Кейта - из них только последний можно сказать пока не заиграл. Барса за тот же период - Коутиньо, Дембеле, Лангле, Семеду, Малком, Артур - из них только последний заиграл, остальные пока не очень. И для чего? Чтобы Месси опять тащил команду всю ЛаЛигу? Теперь вот Гризмана за 120 взяли, но кого ты дурному тренеру не возьми, результат будет не очень... =(((
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Ruslik1982
   207 / 808
24 июля в 17:35
сказал Клопп, потратив в последние годы около миллиарда на трансферы )
Перепутал Клоппа с Гвардиолой и Барсой, это они лидеры по тратам , а Клопп потратил куда меньше чем они.
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
24 июля в 17:02
Давайте будем экономить, пример Арсенала уже есть, тоже хотят только надежды подавать
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
24 июля в 15:33
ну многие забывают, что за последние два года Ливерпуль потратил 110 лямов фунтов на расширения главной трибуны в прошлом году.
и еще 50 лямов на новою тренировочную базу для основы, в этом году.
А хотят еще расширить одну трибуну тоже в ближайшие годы.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил BARCELONA-BEST
   107 / 808
24 июля в 14:01
Говорит тренер который 6 раз проигрывал финалы. Имея в составе самого дорогого защитника и голкипера в истории футбола))) Ещё бы он не выиграл хоть 1 трофей.
Вальверде вообще не может Барселону вывести в финал уже 2 года подряд
Ptaha91
Ptaha91 ответил BARCELONA-BEST
   252 / 808
24 июля в 13:15
Говорит тренер который 6 раз проигрывал финалы. Имея в составе самого дорогого защитника и голкипера в истории футбола))) Ещё бы он не выиграл хоть 1 трофей.
вот это аргумент ведь в барсе все по 20млн))) а побед все так и нет) о ла лиге не говори это дворовый кубок
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Конунг Рагнар
   160 / 808
24 июля в 13:05
Говорит тренер клуба, который полуосновным составом унизил Барселону
Говорит тренер который 6 раз проигрывал финалы.
Имея в составе самого дорогого защитника и голкипера в истории футбола)))
Ещё бы он не выиграл хоть 1 трофей.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил BARCELONA-BEST
   107 / 808
24 июля в 12:33
Говорит тренер клуба который 30 лет без одиного чемпионства.
Говорит тренер клуба, который полуосновным составом унизил Барселону
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   107 / 808
24 июля в 12:32
Тратить деньги то же нужно уметь. Стоит посмотреть на каталонский мешок, который за пару ТО столько денег на ветер выкинул и погубил сколько игроков, а как итог позорнейшие вылеты в ЛЧ. Из-за таких как барселона и идут расценки на футболистов(
Еще из-за ПСЖ, владельцы которого нарушают ФФП, а им все как с гуся вода
League1
League1 ответил Don trambon
   157 / 808
24 июля в 12:30
Тратить деньги то же нужно уметь. Стоит посмотреть на каталонский мешок, который за пару ТО столько денег на ветер выкинул и погубил сколько игроков, а как итог позорнейшие вылеты в ЛЧ. Из-за таких как барселона и идут расценки на футболистов(
Согласен с тобой.
Позор барселоне!
Ruslik1982
Ruslik1982
   303 / 808
24 июля в 12:11
сказал Клопп, потратив в последние годы около миллиарда на трансферы )
Dudikoff
Dudikoff ответил BARCELONA-BEST
   648 / 808
24 июля в 12:09
Говорит тренер клуба который 30 лет без одиного чемпионства.
Что к чему? Это риторический
Don trambon
Don trambon
   56 / 808
24 июля в 12:06
Тратить деньги то же нужно уметь. Стоит посмотреть на каталонский мешок, который за пару ТО столько денег на ветер выкинул и погубил сколько игроков, а как итог позорнейшие вылеты в ЛЧ. Из-за таких как барселона и идут расценки на футболистов(
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
   10 / 808
24 июля в 12:01
Ты думаешь его слова хоть как-то повлияют на оба манчестерских клуба? 🤣
Нет, конечно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   160 / 808
24 июля в 12:00
Говорит тренер клуба который 30 лет без одиного чемпионства.
Igo0rek
Igo0rek ответил Так Себе Аналитик
   209 / 808
24 июля в 11:54
Ты думаешь его слова хоть как-то повлияют на оба манчестерских клуба? 🤣
Left Boy
Left Boy
   403 / 808
24 июля в 11:52
снова ноет, ахаха
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
24 июля в 11:52
Побрил манчестерские мешки))
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