Джампаоло: «„Бавария“ превосходила нас, но мне понравилась наша игра»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Баварии» в матче Международного Кубка чемпионов.
Наше выступление дало мне много позитивных мыслей. «Бавария» превосходила нас, ведь они уже сыграли несколько игр. Это была наша первая встреча, и мы играли хорошо.
Мы пытались навязать игру, которую тренировали 10 дней на базе. Есть несколько моментов, которые нужно исправить, и у меня есть пара идей, как это сделать наилучшим образом.
Проблемы с действиями в атаке остались. Пасы были неточны. Ощущалось, что позицию Бакайоко заполнить некому. Жаль все-таки, что не выкупили его.
Проблемы с действиями в атаке остались. Пасы были неточны. Ощущалось, что позицию Бакайоко заполнить некому. Жаль все-таки, что не выкупили его.