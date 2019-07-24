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Джампаоло: «„Бавария“ превосходила нас, но мне понравилась наша игра»

24 июля 2019, 11:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Баварии» в матче Международного Кубка чемпионов.

Наше выступление дало мне много позитивных мыслей. «Бавария» превосходила нас, ведь они уже сыграли несколько игр. Это была наша первая встреча, и мы играли хорошо. 

Мы пытались навязать игру, которую тренировали 10 дней на базе. Есть несколько моментов, которые нужно исправить, и у меня есть пара идей, как это сделать наилучшим образом. 

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Все комментарии
itujan
itujan
   66 / 808
24 июля в 19:11
Милану успеха!
Ozabot
Ozabot
   215 / 808
24 июля в 15:40
Очень даже неплохо играли. Учитывая, что это был второй состав без ключевых игроков и без замен, то вышло хорошо. Практически не уступали баварцам. Сын Мальдини неплохо проявил себя. Надеюсь, в один день он станет великим футболистом и вернет фамилию на красно-черную майку.
Проблемы с действиями в атаке остались. Пасы были неточны. Ощущалось, что позицию Бакайоко заполнить некому. Жаль все-таки, что не выкупили его.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 12:03
Удачи Милану! Форза, россонери!!!
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