Джампаоло: «„Бавария“ превосходила нас, но мне понравилась наша игра»

Главный тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Баварии» в матче Международного Кубка чемпионов.

Наше выступление дало мне много позитивных мыслей. «Бавария» превосходила нас, ведь они уже сыграли несколько игр. Это была наша первая встреча, и мы играли хорошо.

Мы пытались навязать игру, которую тренировали 10 дней на базе. Есть несколько моментов, которые нужно исправить, и у меня есть пара идей, как это сделать наилучшим образом.