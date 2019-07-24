Агент Фернандеша: «„Локомотив“ пока не нашел денег на новый контракт»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, рассказал о переговорах своего клиента по новому контракту.

«Локомотив» пока не нашел финансирование. Мы в непростом положении, скоро нам придется принимать решение.

Ману много работает, у него есть несколько вариантов. Но он хочет и дальше играть в Лиге чемпионов.