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Агент Фернандеша: «„Локомотив“ пока не нашел денег на новый контракт»

24 июля 2019, 20:57

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, рассказал о переговорах своего клиента по новому контракту.

«Локомотив» пока не нашел финансирование. Мы в непростом положении, скоро нам придется принимать решение.

Ману много работает, у него есть несколько вариантов. Но он хочет и дальше играть в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska plus
   173 / 808
вчера в 09:19
Фенандеша в любом случае продадт, толку мало.
От него толку ничем не меньше, чем от ваших обляковых с ахмедовыми. А вот думать о новом 56ьном лимите нужно, как ни крути.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
вчера в 08:00
Я не знаю, о чём там ведутся переговоры и, что кому там говорит, но наверное лучше руководству сразу сказать Фернандешу, что надо искать другие варианты. Да и думаю Ману сам это понимает, но уходить не хочет.
Лучшее время Ману в Локо уже прошло, да и возраст уже на закат идёт. Надо Ману сказать большое спасибо, его вклад в победы Локо огромный и пожелать ему удачи.
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
вчера в 03:20
Похоже, Смородская была права.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:52
Он уже староват вряд ли чем то поможет
Columb
Columb
   58 / 808
вчера в 02:12
Отшили бы по честному или вышвырнули как у свиней.
311
311
   38 / 808
вчера в 01:35
Сам бы подработал контролёром в электричках, глядишь и наскребли бы на контракт!)
minai
minai
   135 / 808
24 июля в 23:00
Но это полный бред, потому как в РЖД денег как грязи. Даже больше.
СуКины дети
СуКины дети ответил ДАША Д
   418 / 808
24 июля в 22:37
Локомотив очень экономить стал, даже на скупость похоже.
У нас все уходит на Сухину и вопросы, которые он решает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Alex-96
   11 / 808
24 июля в 22:35
Есть ощущение что Кикнадзе может своими действиями даже тетю Олю переплюнуть.
Грузина молодого, талантливого слил, даже Палыч расстроился , да и тут мурыжит мужика. Ни да , ни нет - хуже всего!!!
Александр Светличный
Александр Светличный
   630 / 808
24 июля в 22:34
КИКНАДЗЕ , НАДО СРОЧНО АТУ, ИЛИ ЛОКО ПРИДЕТ ПИПЕЦ!
Alex-96
Alex-96
   313 / 808
24 июля в 21:46
Есть ощущение что Кикнадзе может своими действиями даже тетю Олю переплюнуть.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 21:39
Фенандеша в любом случае продадт, толку мало.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 21:35
В прошлом сезоне много он наиграл в ЛЧ?...
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 21:17
Потеряли деньги, а может в "сапсане" спёрли.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 21:12
Локомотив очень экономить стал, даже на скупость похоже.
mahb9ik
mahb9ik
   707 / 808
24 июля в 21:11
Тут все просто или играешь или идешь нахрен со своими запросами!
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