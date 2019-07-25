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«Спартак» почтил память Фёдора Черенкова

вчера, 10:47

«Спартак» почтил память бывшего футболиста Фёдора Черенкова, которому сегодня исполнилось бы 60 лет.

25 июля «народному футболисту» Фёдору Черенкову исполнилось бы шестьдесят.

Этого уникального игрока помнят в первую очередь не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола.

За остроумные и изящные передачи. За элегантные финты. За не поддающиеся логике вратарей точные удары. За спартаковский футбол, который он символизировал.

Черенков провел в составе красно-белых 494 матча. Это рекорд нашего клуба. Он посвятил свою жизнь «Спартаку», но по сей день вызывает восхищение и любовь миллионов болельщиков вне зависимости от их персональных пристрастий.

Фёдор Фёдорович ушел слишком рано. Его не стало 4 октября 2014 года. Но память о его яркой игре и столь редкой в сегодняшнем мире доброте будет жить вечно.

Сегодня игроки и тренеры нашей команды, воспитанники Академии, которая носит имя Черенкова, спартаковские ветераны и просто болельщики придут на могилу Фёдора Фёдоровича на Троекуровском кладбище.

Затем в школе №384 на западе Москвы, где учился легендарный футболист, состоится открытие мемориала в его честь.

Кроме того, болельщики, которые желают почтить память великого игрока, могут возложить цветы к памятнику Черенкову, установленному около Южной трибуны «Открытие Арены».

Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович!

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
вчера в 14:29
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
spartak kursk
spartak kursk
   201 / 808
вчера в 12:40
Светлая память,вечное уважение,огромное спасибо.Настоящий профессионал!!!
тумба-юмба
тумба-юмба
   211 / 808
вчера в 11:52
Вечная память.Великому Футболисту!
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 11:48
Вечная память тебе, великий мастер, Фёдор Фёдорович, воистину народный футболист!
Charlie Scene
Charlie Scene
   407 / 808
вчера в 11:16
Светлая память Фёдору Фёдоровичу !
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
вчера в 11:15
Светлая память !
alex074
alex074
   210 / 808
вчера в 11:00
Вечная память, прославленному игроку московского Спартака, который был верен своему клубу всю жизнь
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 10:52
Черенков еще застал порядочный Спартак, светлая ему память!
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