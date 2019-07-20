ЦСКА не лидер РПЛ. И вряд ли им станет

сегодня, 19:03

Окончательные выводы делать рано, но не только результаты подсказывают, что «армейцы» не первые кандидаты в чемпионы.

Перепады в игре молодых

Нестабильность свойственна молодым футболистам, это нормально. Но свежим игрокам также присущ поиск себя. Другими словами, хотя вчера ЦСКА проиграл в Самаре, завтра он может вынести любого соперника из РПЛ . Что не гарантирует начало удачной длительной серии, коими баловали в последние годы и «Спартак», и «Локомотив», и «Зенит» - три последних чемпиона. В этом составе ЦСКА кажется перспективным, но одновременно уязвимым. Если неудачная серия стартует и затянется, опыта для резкой смены курса может не хватить.

Положение Ганчаренко

У Виктора Михайловича война с ЦСКА , хотя далеко не Семин, чтобы из каждой подобной бойни выходить победителем. Тренеру не разрешили подписать Джанаева. Сам он выбросил идею с приглашением аналитика со стороны. Но вспомните прошлое лето. Когда в ЦСКА решили фактически распустить чемпионский состав, то Ганчаренко согласился работать с молодыми на определенных скрытых от публики условиях. Уверены, что отсутствие права голоса в них входило? В ЦСКА хитрые люди, но сценарий Карреры всегда возможен – ссора после якобы взаимопонимания.

Особенность Влашича

Никола крут, когда соперники слабые, или если напротив прямой конкурент. У хорвата нет пока матерости опытного хавбека, который может выдавать впечатляющие длительные серии. Со «Спартаком» или против «Краснодара» может выделиться, однако голы, созданные Влашичем, не гарантируют победный результат. И хотя Никола – успех на трансферном рынке, один из самых одаренных в РПЛ , пока этот фрукт не дозрел. Таких игроков – большинство в заявке, а часики тикают.

Огрехи в опорной зоне

Ахметов прошлой осенью был шикарен, а сейчас действует хуже. Возможно, тоже устал, как и Влашич, ведь сезон получился для не всегда основного в «Рубине» Ильзата насыщенным и сложным. Но, в любом случае, центральная ось ЦСКА не впечатляет. Начинается все Акинфеевым, о котором ниже, продолжается центральными защитниками, которые без поддержки из опорной зоны не справляются, но если вдруг сломался хребет – Ганчаренко будет сложно вдвойне.

Чалов без альтернативы

Нисимура, Сигурдссон и Влашич могут помогать Федору в атаке, как и Обляков или даже Бийол. Однако поиски человека в атаку продолжаются, хотя не верится, что ЦСКА после трансфера за 15 млн евро провернет еще один из той же ценовой категории. Но скауты «армейцев» найдут крутого форварда на замену условному Эрнандесу и за 3-4 миллиона. Но пока его наиграют, пока определяться со схемой впереди – уйдет время. Слишком большая ставка на Чалова, нет его голов или пасов – к ЦСКА прилипают осечки.

Уход Родриго Бекао

Остальные фавориты РПЛ сохранили защитный потенциал, а у ЦСКА не решена проблема слева в защите – нет там аналога Фернандеса, и при этом ушел человек, который сильнее, чем Васин или Магнуссон, отвечал за надежность «армейской» обороны осенью прошлого года. У Бекао получилось. И хотя нет сомнений, что с ним могли играть сейчас похоже, ведь бразилец ошибался весной, но новой паре в центре нужно время, а его соперники давать не спешат.

Вратарская дилемма

Основной голкипер не спасает с весны, и форму за лето не набрал. Никаких чудес не творил ни в Австрии, ни в первом туре, хотя в Самаре его вины в пропущенных мячах, конечно же, нет. Но очень часто подходит определение «мог сыграть лучше». При этом у Ганчаренко нет права устроить битву за пост номер один – Джанаева подписать не позволили. Отсутствие альтернативы с учетом проблемы Акинфеева со здоровьем мешает команде развиваться. Есть потолок, но его высоту давно задали, соперники к ней привыкли.

Матчи против фаворитов

ЦСКА не сложно изучить, чем соперники и занялись с зимы. Казалось бы, столько юных игроков, так много различных схем – Ганчаренко в прошлом году тасовал тактические рисунки, подучивался играть против прямых конкурентов. Но не со всеми успешен. «Зенит» обыграли, а потом уступили 3:1. «Краснодару» дважды проиграли. Со «Спартаком» встретились удачно, а с «Локомотивом» - хуже. Что же изменилось, чтобы говорить об «армейцах» как фаворитах таких поединков?

«Армейцев» не опасаются

Каждый знает, что если у ЦСКА пошла игра, держатся в защите и огрызаются – их не удержит ближайший резерв «Реала», не говоря о «Спартаке». Одновременно каждый соперник понимает, что после пропущенного мяча против «армейцев» надо играть дальше. Можно и сравнять, и выиграть, если забил первым. Обляков прав, если говорит о потенциале, но ошибается, если вправду считает готовность и возможности своей команды равными тому, что есть у «Краснодара», «Локомотива» и «Зенита».

ЦСКА сможет собрать серию побед?

Чтобы являться солидным фаворитом с прицелом минимум на второе место, нужно играть солидно. А пока увидели после ухода ветеранов полгода на молодецком кураже и полгода мучений, когда соперники подучили схемы и стиль ЦСКА . Перспективы пока не реализованы, «армейцы» в чистилище, где и «Спартак» сейчас находится. Есть три лидера, чьи успехи обосновать просто, и две команды, которым все нужно доказывать с чистого листа, поскольку в прошлом году в тройку не попали.

Впрочем, между московскими клубами есть разница. У ЦСКА не только опытные исполнители, вроде Акинфеева. В клубе не только талантливые Дивеев, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Обляков и Чалов, но также Гинер против Федуна у «Спартака». И Бабаев вместо Цорна. Конкурентам нужно помнить, что для «армейцев» провальные отрезки были нормой еще при Слуцком. Но в самом ЦСКА должны осознавать разницу между временами. Тогда в заявке были опытные чемпионы, сейчас – молодежь.