Конкуренция за «золото» в РПЛ? Не, не слышали

сегодня, 19:00

«Зенит» защитит чемпионский титул, в этом очень мало сомнений. «Соккер.ру» находит изъяны в каждом из потенциальных конкурентов «сине-бело-голубых».

Мнение о «Зените» как о единственном претенденте на титул в РПЛ сформировалось не вчера и аргументы нашлись вовсе не в матчах команды Сергея Семака против «Тамбова» и «Сочи». Уж новичков лиги «сине-бело-голубые» обыграли бы в любом состоянии, шесть очков в таблицу после двух стартовых туров «Зениту» можно было записывать в тот день, когда появился календарь сезона. О преимуществах клуба из Санкт-Петербурга вы и так знаете:

- лучший в России состав, который может стать еще сильнее вследствие двух-трех точечных усилений топ-уровня, который «Зенит» себе может позволить.

- уверенность в своем превосходстве после чемпионства. «Зенит» чувствует свою силу и не стесняется ее применять.

- мощный административный ресурс, подтвержденный хотя бы диковатым трансфером Сутормина. «Зенит», у которого за спиной «Газпром» и поклонники в высших эшелонах власти, как минимум, никто не обидит.

- проблемы у ВСЕХ конкурентов. И об этом стоит поговорить подробнее.

Во-первых, круг претендентов на высокие места не меняется который уже год. Свиту «Зенита» составляют «Спартак», ЦСКА , «Локомотив» и «Краснодар». Этим летом курс на преображение взяло «Динамо», но речи о чемпионстве, естественно, идти не может, могут шальным образом залететь в еврокубки «Ахмат» или «Рубин», но и в их случае ни о каком первом месте говорить не приходится, это будет профанацией. Впрочем, и некоторые традиционные соискатели в число претендентов на чемпионство включаются скорее по привычке. Вот, например…

«Спартак»

Не будет чемпионом. Нет, конечно, шанс на чудо есть всегда: вот вылетит «Спартак» из квалификации Лиги Европы, приедет Массимо Каррера и всех победит. В сезоне 2016/17 к долгожданному чемпионству «Спартака» тоже ведь привела случайность: не случись в августе отставки Аленичева и назначения Карреры, какое бы место заняли «красно-белые»? А ведь у той команды был Квинси Промес – один из сильнейших легионеров последних лет в РПЛ и не было кучи молодых футболистов во главе с тренером, который говорит больше, чем делает, причем делает совсем не то, что говорит. Ослабевший состав, сомнительная трансферная политика, вялый Кононов – какой из этого «Спартака» претендент на титул?

ЦСКА

Армейцы много хорохорятся, и это, по сути, правильно – парни молодые, дерзкие, им не обязательно быть рассудительными и «сухими», как Игорь Акинфеев в хороший день, такой менталитет вполне соответствует команде с большими целями. Конечно, ЦСКА хочет всегда быть первым, но у команды Ганчаренко на сегодняшний день перспективы куда больше целей. Через год-два-три армейцы станут реальной силой, если все таланты будут развиваться по правильному вектору, и удастся обойтись без больших потерь, но сейчас ЦСКА – растущая команда с присущими ей болезнями. Самарское происшествие вряд ли останется единственным, причем в этом чемпионате амплитуда колебаний может стать даже больше согласно «правилу второго сезона»: обязательно увидим и яркие победы «красно-синих» в топ-матчах, и досадные потери очков. На первое место пока рано засматриваться.

«Краснодар»

В прошлом сезоне «Краснодар» во второй раз в истории поднялся на пьедестал почета РПЛ , но даже повторить этот успех будет непросто. Не нужно недооценивать расставание с Перейрой и Каборе, которые наравне с Газинским определяли игровой стиль «быков» и чертили линии поведения в отдельных матчах. Двое ушли, третий травмирован, как и лидер атак «Краснодара» Классон, тренер Мусаев не сможет находиться рядом с командой во время матчей – вот с чем пришлось столкнуться южной команде. По большому счету, «быки» строят новую команду, в состав внедряются Камболов, Вильена и Намли. Футболисты сильные, но им потребуется время, чтобы притереться и достичь автоматизма во взаимодействиях. «Ахмат» и «Уфа» за два тура обнаружили массу проблем «Краснодара», а ведь сложнейшие матчи, в том числе в еврокубках, впереди.

«Локомотив»

В моем понимании «Локомотив» - единственная команда, которая может составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за «золото». Юрий Палыч – феномен! Ему не столь необходимы новомодные средства анализа вроде WyScout и иже с ним (это не значит, что Семин о них не знает или не пользуется). Легендарный тренер «Локо» как будто делает команду дедовскими методами, но как же круто у него получается! Конечно, есть риск не сработаться с руководством клуба, но Семину, кажется, даже нравится иметь врагов в клубе – ему это помогает отгораживать команду от «чужих» и сплачивать футболистов вокруг себя ради общего блага «Локомотива». С другой стороны, междоусобные войны бывают разными, и у генерального директора масса способов продемонстрировать тренеру свою власть. Так, на сегодняшний день состав команды не укомплектован, что совсем не радует Палыча. Да, старый лис умеет побеждать «вопреки», но соперничать с благополучным «Зенитом», отвлекаясь на внутреннюю кухню, задача архисложная.

«Зенит» - чемпион!

В третьем туре «Зенит» тоже выиграет, ведь в соперниках однокашники из «Оренбурга», которые сильно поиздержались летом, да еще и в истории с Суторминым провинились перед «старшим братом». Взяв хороший разгон, «Зенит» до конца августа проведет матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Ахматом» и «Спартаком» - тоже весьма удачно, ведь в сентябре стартует Лига чемпионов, придется играть дважды в неделю. «Зениту» грех жаловаться на календарь.