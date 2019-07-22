Конкуренция за «золото» в РПЛ? Не, не слышали

«Зенит» защитит чемпионский титул, в этом очень мало сомнений. «Соккер.ру» находит изъяны в каждом из потенциальных конкурентов «сине-бело-голубых».
Мнение о «Зените» как о единственном претенденте на титул в РПЛ сформировалось не вчера и аргументы нашлись вовсе не в матчах команды Сергея Семака против «Тамбова» и «Сочи». Уж новичков лиги «сине-бело-голубые» обыграли бы в любом состоянии, шесть очков в таблицу после двух стартовых туров «Зениту» можно было записывать в тот день, когда появился календарь сезона. О преимуществах клуба из Санкт-Петербурга вы и так знаете:
- лучший в России состав, который может стать еще сильнее вследствие двух-трех точечных усилений топ-уровня, который «Зенит» себе может позволить.
- уверенность в своем превосходстве после чемпионства. «Зенит» чувствует свою силу и не стесняется ее применять.
- мощный административный ресурс, подтвержденный хотя бы диковатым трансфером Сутормина. «Зенит», у которого за спиной «Газпром» и поклонники в высших эшелонах власти, как минимум, никто не обидит.
- проблемы у ВСЕХ конкурентов. И об этом стоит поговорить подробнее.
Во-первых, круг претендентов на высокие места не меняется который уже год. Свиту «Зенита» составляют «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Этим летом курс на преображение взяло «Динамо», но речи о чемпионстве, естественно, идти не может, могут шальным образом залететь в еврокубки «Ахмат» или «Рубин», но и в их случае ни о каком первом месте говорить не приходится, это будет профанацией. Впрочем, и некоторые традиционные соискатели в число претендентов на чемпионство включаются скорее по привычке. Вот, например…
«Спартак»
Не будет чемпионом. Нет, конечно, шанс на чудо есть всегда: вот вылетит «Спартак» из квалификации Лиги Европы, приедет Массимо Каррера и всех победит. В сезоне 2016/17 к долгожданному чемпионству «Спартака» тоже ведь привела случайность: не случись в августе отставки Аленичева и назначения Карреры, какое бы место заняли «красно-белые»? А ведь у той команды был Квинси Промес – один из сильнейших легионеров последних лет в РПЛ и не было кучи молодых футболистов во главе с тренером, который говорит больше, чем делает, причем делает совсем не то, что говорит. Ослабевший состав, сомнительная трансферная политика, вялый Кононов – какой из этого «Спартака» претендент на титул?
ЦСКА
Армейцы много хорохорятся, и это, по сути, правильно – парни молодые, дерзкие, им не обязательно быть рассудительными и «сухими», как Игорь Акинфеев в хороший день, такой менталитет вполне соответствует команде с большими целями. Конечно, ЦСКА хочет всегда быть первым, но у команды Ганчаренко на сегодняшний день перспективы куда больше целей. Через год-два-три армейцы станут реальной силой, если все таланты будут развиваться по правильному вектору, и удастся обойтись без больших потерь, но сейчас ЦСКА – растущая команда с присущими ей болезнями. Самарское происшествие вряд ли останется единственным, причем в этом чемпионате амплитуда колебаний может стать даже больше согласно «правилу второго сезона»: обязательно увидим и яркие победы «красно-синих» в топ-матчах, и досадные потери очков. На первое место пока рано засматриваться.
«Краснодар»
В прошлом сезоне «Краснодар» во второй раз в истории поднялся на пьедестал почета РПЛ, но даже повторить этот успех будет непросто. Не нужно недооценивать расставание с Перейрой и Каборе, которые наравне с Газинским определяли игровой стиль «быков» и чертили линии поведения в отдельных матчах. Двое ушли, третий травмирован, как и лидер атак «Краснодара» Классон, тренер Мусаев не сможет находиться рядом с командой во время матчей – вот с чем пришлось столкнуться южной команде. По большому счету, «быки» строят новую команду, в состав внедряются Камболов, Вильена и Намли. Футболисты сильные, но им потребуется время, чтобы притереться и достичь автоматизма во взаимодействиях. «Ахмат» и «Уфа» за два тура обнаружили массу проблем «Краснодара», а ведь сложнейшие матчи, в том числе в еврокубках, впереди.
«Локомотив»
В моем понимании «Локомотив» - единственная команда, которая может составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за «золото». Юрий Палыч – феномен! Ему не столь необходимы новомодные средства анализа вроде WyScout и иже с ним (это не значит, что Семин о них не знает или не пользуется). Легендарный тренер «Локо» как будто делает команду дедовскими методами, но как же круто у него получается! Конечно, есть риск не сработаться с руководством клуба, но Семину, кажется, даже нравится иметь врагов в клубе – ему это помогает отгораживать команду от «чужих» и сплачивать футболистов вокруг себя ради общего блага «Локомотива». С другой стороны, междоусобные войны бывают разными, и у генерального директора масса способов продемонстрировать тренеру свою власть. Так, на сегодняшний день состав команды не укомплектован, что совсем не радует Палыча. Да, старый лис умеет побеждать «вопреки», но соперничать с благополучным «Зенитом», отвлекаясь на внутреннюю кухню, задача архисложная.
«Зенит» - чемпион!
В третьем туре «Зенит» тоже выиграет, ведь в соперниках однокашники из «Оренбурга», которые сильно поиздержались летом, да еще и в истории с Суторминым провинились перед «старшим братом». Взяв хороший разгон, «Зенит» до конца августа проведет матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Ахматом» и «Спартаком» - тоже весьма удачно, ведь в сентябре стартует Лига чемпионов, придется играть дважды в неделю. «Зениту» грех жаловаться на календарь.
Болельщики «Зенита» еще не отучились от привычки то тут то там находить «руку Москвы», где уже два десятка лет правят выходцы из Петербурга, но им пора перестать чувствовать себя оппозицией, ведь это давно не так. Победа «Зенита» в РПЛ – это не история о преодолении, это называется «взять свое», а что клуб часто промахивался мимо первого места, так это не драматичные события, с скорее подборка курьезных падений, ведь причины всегда были внутри, а не снаружи. Сейчас «Зенит» избавился от призраков в коде, и оказалось, что если грызть себя изнутри, то конкурентов-то и нет.
Фактически Зенит и Локо будут разыгрывать чемп, Спартак зависит от трансферов, на текущем состоянии 5 место их предел, на Гулиев с Мелкадзе далеко не уедешь
ЦСКА зависит от реализации потенциала молодёжи
Краснодар зависит как новички выстроятся в команду
Фактически Зенит и Локо будут разыгрывать чемп, Спартак зависит от трансферов, на текущем состоянии 5 место их предел, на Гулиев с Мелкадзе далеко не уедешь
ЦСКА зависит от реализации потенциала молодёжи
Краснодар зависит как новички выстроятся в команду
По факту, только безалаберность, спад или стабильная непруха, могут помешать питерцам повторить успех...
Для полной картины успеха, - было бы неплохо и в ЛЧ заявить о себе... Но с этим, обычно, проблемы...
По факту, только безалаберность, спад или стабильная непруха, могут помешать питерцам повторить успех...
Для полной картины успеха, - было бы неплохо и в ЛЧ заявить о себе... Но с этим, обычно, проблемы...
В какой еще стране можно построить за счет бюджета стадион за 1 млрд евро и отдать его клубу за 1 руб в год? Это вообще дикость. Такого даже в Эмиратах, Кувейте, Саудовском Аравии нет. В РФ возможно. Зачем после этого рассуждать о спортивном принципе, о конкуренции в РПЛ? Для отвода глаз, не более. Кстати с учетом статуса РЖД, почти все сказанное относится и к ЛОКО (кроме админресурса)
В какой еще стране можно построить за счет бюджета стадион за 1 млрд евро и отдать его клубу за 1 руб в год? Это вообще дикость. Такого даже в Эмиратах, Кувейте, Саудовском Аравии нет. В РФ возможно. Зачем после этого рассуждать о спортивном принципе, о конкуренции в РПЛ? Для отвода глаз, не более. Кстати с учетом статуса РЖД, почти все сказанное относится и к ЛОКО (кроме админресурса)
Представляю, как бомбит у Федуна когда он это читает
Представляю, как бомбит у Федуна когда он это читает
даже читать не стал .
даже читать не стал .