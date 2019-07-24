Бывший арбитр РПЛ Ходырев занял должность в «Спартаке»

24 июля 2019, 20:27

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев, отсудивший почти 50 матчей, приступил к работе в «Спартаке». В клубе он займет должность заместителя начальника команды.

60-летний специалист завершил карьеру арбитра в 2005 году, после чего работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг. По словам Ходырева, он написал заявление о приостановлении своей деятельности в качестве инспектора.