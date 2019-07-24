Бывший арбитр РПЛ Ходырев занял должность в «Спартаке»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев, отсудивший почти 50 матчей, приступил к работе в «Спартаке». В клубе он займет должность заместителя начальника команды.
60-летний специалист завершил карьеру арбитра в 2005 году, после чего работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг. По словам Ходырева, он написал заявление о приостановлении своей деятельности в качестве инспектора.
Ранее РФС вынес вердикт, касательно ситуации после матча «Ростов» - «Спартак» (2:2).
Представьте, что акции газпрома полностью скупило государство, уволило Миллера и слёзно упросило Федуна стать председателм Газпрома, который сразу отказался от спонсирования Зенита.
Вопрос: Почувствуют "Бутсы", его сосед Мишаня и бабушка с первого этажа это на своих доходах, кошельке?
Вторая ситуация: Миллер выкупает все акции Газпрома и становиться единоличным владельцем.
Вопрос тот же: Почувствуют "Бутсы", его сосед Мишаня и бабушка с первого этажа это на своих доходах, кошельке?
Как ни крути ситуацию с газпромом, её юридическим статусом, владельцами и отношением к Зениту, ни "Бутсы", ни его сосед Мишаня, ни бабушка с первого этажа , ни чего с этого не имеют и никогда не поимеют.
Но они упорно считают, что именно их деньги тратятся на Зенит.
Ни с газа, ни с нефти и алмазов, леса как бы их не вырубали, продавали и добывали вы не получите ничего и никогда.
Я уже не знаю как ещё доступно рассказать о тупости некоторых пишущих здесь товарищей.
Представьте, что акции газпрома полностью скупило государство, уволило Миллера и слёзно упросило Федуна стать председателм Газпрома, который сразу отказался от спонсирования Зенита.
Вопрос: Почувствуют "Бутсы", его сосед Мишаня и бабушка с первого этажа это на своих доходах, кошельке?
Вторая ситуация: Миллер выкупает все акции Газпрома и становиться единоличным владельцем.
Вопрос тот же: Почувствуют "Бутсы", его сосед Мишаня и бабушка с первого этажа это на своих доходах, кошельке?
Как ни крути ситуацию с газпромом, её юридическим статусом, владельцами и отношением к Зениту, ни "Бутсы", ни его сосед Мишаня, ни бабушка с первого этажа , ни чего с этого не имеют и никогда не поимеют.
Но они упорно считают, что именно их деньги тратятся на Зенит.
Ни с газа, ни с нефти и алмазов, леса как бы их не вырубали, продавали и добывали вы не получите ничего и никогда.
Я уже не знаю как ещё доступно рассказать о тупости некоторых пишущих здесь товарищей.
Москалев: Ну и в какую сторону мне теперь свистеть?
Москалев: Ну и в какую сторону мне теперь свистеть?
Поэтому тратит спартак тоже самое народное достояние что и газпром. Просто лукойл сначало присвоил народное достояние, а теперь его тратит как своё. А газпром не стал заморачиваться с приватизацией.
Ну это так сжато и поверхностно, чтоб самые простые на голову поняли.
Поэтому тратит спартак тоже самое народное достояние что и газпром. Просто лукойл сначало присвоил народное достояние, а теперь его тратит как своё. А газпром не стал заморачиваться с приватизацией.
Ну это так сжато и поверхностно, чтоб самые простые на голову поняли.
Футбол это деньги, у Спартака они есть
Футбол это деньги, у Спартака они есть
счетом 1-0. И так можно и по коням, и по зениту подвести. Не надо ля - ля у самих, когда у самих рыльце в пушку.
счетом 1-0. И так можно и по коням, и по зениту подвести. Не надо ля - ля у самих, когда у самих рыльце в пушку.
То же самое с игроками, собираете ноуменов, получая 8 отказов из 10 предложений.
Мне сейчас жалко спартак, вы себя отбросили минимум на пару лет.
И снова на те же грабли. Что этот бывший судья на сборах пропадал всю жизнь?
В раздевалках непростые разговоры среди накаченных мужиков проводил?
Может лет 10 скаутом пол европы пропахал?
Нет. По кабинетам РФС проходил.
А теперь вас успех и уважение ждёт?
То же самое с игроками, собираете ноуменов, получая 8 отказов из 10 предложений.
Мне сейчас жалко спартак, вы себя отбросили минимум на пару лет.
И снова на те же грабли. Что этот бывший судья на сборах пропадал всю жизнь?
В раздевалках непростые разговоры среди накаченных мужиков проводил?
Может лет 10 скаутом пол европы пропахал?
Нет. По кабинетам РФС проходил.
А теперь вас успех и уважение ждёт?
Мало судейских скандалов с участием локомотива сухины?
Да у спама не мало матчей с судейским произволом в их пользу
С приходом судьи, хоть и бывшего, судейские ошибки в пользу спартака будут видны ярче
Мало судейских скандалов с участием локомотива сухины?
Да у спама не мало матчей с судейским произволом в их пользу
С приходом судьи, хоть и бывшего, судейские ошибки в пользу спартака будут видны ярче
получают.
получают.
Левникова к нему в замы (РЕШАЛОЙ)
Левникова к нему в замы (РЕШАЛОЙ)