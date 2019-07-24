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Бывший арбитр РПЛ Ходырев занял должность в «Спартаке»

24 июля 2019, 20:27

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев, отсудивший почти 50 матчей, приступил к работе в «Спартаке». В клубе он займет должность заместителя начальника команды.

60-летний специалист завершил карьеру арбитра в 2005 году, после чего работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг. По словам Ходырева, он написал заявление о приостановлении своей деятельности в качестве инспектора.

Ранее РФС вынес вердикт, касательно ситуации после матча «Ростов» - «Спартак» (2:2).

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Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Бутсы
   247 / 808
вчера в 12:16
До тебя простым языком не доходит? Ты читать умеешь? Газпром - черным по белому - госс. компания. Лукойл - частная. Тови слова - просто вода. Так понятно? И содержит зенит я и Мишаня Дмитриев, мой сосед и даже бабушка с первого этажа платит подоходный налог. Благодаря нам покупаются Хульки, Витсели, строятся Распил-арены и раздаются билеты. А что на выходе? А на выходе огромный пузырь, покупка аргентинцев и траты в одно ТО по 100 + млн., пятое место и вылет в Лиге европы от Вилья реала. Доколе будут тратится народные деньги на это?
Я знаю что бесполезно. И не потому что вы недалёкий человек. Я думаю вы нормальный человек. Но я ещё раз попробую объяснить, скорее тем кто читает эту ветку.
Представьте, что акции газпрома полностью скупило государство, уволило Миллера и слёзно упросило Федуна стать председателм Газпрома, который сразу отказался от спонсирования Зенита.
Вопрос: Почувствуют "Бутсы", его сосед Мишаня и бабушка с первого этажа это на своих доходах, кошельке?
Вторая ситуация: Миллер выкупает все акции Газпрома и становиться единоличным владельцем.
Вопрос тот же: Почувствуют "Бутсы", его сосед Мишаня и бабушка с первого этажа это на своих доходах, кошельке?
Как ни крути ситуацию с газпромом, её юридическим статусом, владельцами и отношением к Зениту, ни "Бутсы", ни его сосед Мишаня, ни бабушка с первого этажа , ни чего с этого не имеют и никогда не поимеют.
Но они упорно считают, что именно их деньги тратятся на Зенит.
Ни с газа, ни с нефти и алмазов, леса как бы их не вырубали, продавали и добывали вы не получите ничего и никогда.
Я уже не знаю как ещё доступно рассказать о тупости некоторых пишущих здесь товарищей.
poodle
poodle ответил Бутсы
   633 / 808
вчера в 10:45
До тебя простым языком не доходит? Ты читать умеешь? Газпром - черным по белому - госс. компания. Лукойл - частная. Тови слова - просто вода. Так понятно? И содержит зенит я и Мишаня Дмитриев, мой сосед и даже бабушка с первого этажа платит подоходный налог. Благодаря нам покупаются Хульки, Витсели, строятся Распил-арены и раздаются билеты. А что на выходе? А на выходе огромный пузырь, покупка аргентинцев и траты в одно ТО по 100 + млн., пятое место и вылет в Лиге европы от Вилья реала. Доколе будут тратится народные деньги на это?
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Риелтор с берегов Невы
       71 / 808
    вчера в 10:37
    Я всё время пытаюсь представить как федун в детстве ушел из дома и долго бродил по крайнему северу с геологическим молотком ("лукойл" вторая в мире по разведанным запасам нефти, это из википедии) или как он все лето проводиил на строительстве своей первой бензоколонки. Не получается. И сеть заправок и запасы нефти присвоены по аукционным торгам, через ваучеры на приватизацию и прочими способами. Попросту присвоены. При несовершенстве тогдашних законов. Поэтому тратит спартак тоже самое народное достояние что и газпром. Просто лукойл сначало присвоил народное достояние, а теперь его тратит как своё. А газпром не стал заморачиваться с приватизацией. Ну это так сжато и поверхностно, чтоб самые простые на голову поняли.
    найдите бизнесмена поставьте хозяином Зенита его и смените спонсора - пусть газпром прибыль на гос нужды тратит, а Зенит без поддержки государства без крыши ввп и при деньгах нового владельца как федун или гинер или галицкий занимается футболом но за свои - слабо? федун или галицкий не сможет с батькой договориться чтоб динамо минск слило победные 4-0, а у гинера хватило только на мордовию средств но это внутри страны и тут проще и уровень не тот
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Риелтор с берегов Невы
       71 / 808
    вчера в 10:30
    Я всё время пытаюсь представить как федун в детстве ушел из дома и долго бродил по крайнему северу с геологическим молотком ("лукойл" вторая в мире по разведанным запасам нефти, это из википедии) или как он все лето проводиил на строительстве своей первой бензоколонки. Не получается. И сеть заправок и запасы нефти присвоены по аукционным торгам, через ваучеры на приватизацию и прочими способами. Попросту присвоены. При несовершенстве тогдашних законов. Поэтому тратит спартак тоже самое народное достояние что и газпром. Просто лукойл сначало присвоил народное достояние, а теперь его тратит как своё. А газпром не стал заморачиваться с приватизацией. Ну это так сжато и поверхностно, чтоб самые простые на голову поняли.
    ну да будет тебе известно, что Федун не владелец лукойла, вагит алекперов владеет лукойлом. А газпром в своей самой частой рекламе на ТВ дословно говорит - Народное достояние, только от покупки халков и шницелей народу не холодно не жарко, зато дороги у нас хорошие и местами бесплатные
    Бутсы
    Бутсы ответил Риелтор с берегов Невы
       54 / 808
    вчера в 10:22
    Я всё время пытаюсь представить как федун в детстве ушел из дома и долго бродил по крайнему северу с геологическим молотком ("лукойл" вторая в мире по разведанным запасам нефти, это из википедии) или как он все лето проводиил на строительстве своей первой бензоколонки. Не получается. И сеть заправок и запасы нефти присвоены по аукционным торгам, через ваучеры на приватизацию и прочими способами. Попросту присвоены. При несовершенстве тогдашних законов. Поэтому тратит спартак тоже самое народное достояние что и газпром. Просто лукойл сначало присвоил народное достояние, а теперь его тратит как своё. А газпром не стал заморачиваться с приватизацией. Ну это так сжато и поверхностно, чтоб самые простые на голову поняли.
    До тебя простым языком не доходит? Ты читать умеешь? Газпром - черным по белому - госс. компания. Лукойл - частная. Тови слова - просто вода. Так понятно? И содержит зенит я и Мишаня Дмитриев, мой сосед и даже бабушка с первого этажа платит подоходный налог. Благодаря нам покупаются Хульки, Витсели, строятся Распил-арены и раздаются билеты. А что на выходе? А на выходе огромный пузырь, покупка аргентинцев и траты в одно ТО по 100 + млн., пятое место и вылет в Лиге европы от Вилья реала. Доколе будут тратится народные деньги на это?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил poodle
       49 / 808
    вчера в 10:21
    уже в открытую арбитров на работу нанимают,ну разве это не свинство?!)
    Некоторые при должностях в РФС.... И зачем упряжь некоторым...?))
    trimetil
    trimetil
       346 / 808
    вчера в 10:16
    Матч Спартак - Локомотив.
    Москалев: Ну и в какую сторону мне теперь свистеть?
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Мишаня Дмитриев
       247 / 808
    вчера в 10:16
    так даже если деньги у федуна есть и он их предлагает (факты, факты где???) то он свои деньги тратит свои!!! а вся коррупция Зенита оплачивается государством из наших с тобой карманов, чуешь разницу? Гинер федун они тратят своё а тут ...
    Я всё время пытаюсь представить как федун в детстве ушел из дома и долго бродил по крайнему северу с геологическим молотком ("лукойл" вторая в мире по разведанным запасам нефти, это из википедии) или как он все лето проводиил на строительстве своей первой бензоколонки. Не получается. И сеть заправок и запасы нефти присвоены по аукционным торгам, через ваучеры на приватизацию и прочими способами. Попросту присвоены. При несовершенстве тогдашних законов.
    Поэтому тратит спартак тоже самое народное достояние что и газпром. Просто лукойл сначало присвоил народное достояние, а теперь его тратит как своё. А газпром не стал заморачиваться с приватизацией.
    Ну это так сжато и поверхностно, чтоб самые простые на голову поняли.
    poodle
    poodle
       633 / 808
    вчера в 10:06
    уже в открытую арбитров на работу нанимают,ну разве это не свинство?!)
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен
       120 / 808
    вчера в 09:55
    Сухинотив VS тарасовка - дерби свистков.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Риелтор с берегов Невы
       71 / 808
    вчера в 09:34
    Да уж доплевались уже. Все от вас бегут, никто к вам не идёт. Скандальную репутацию создали, теперь она работает на вас. Никто не задумывался, почему цорн появился в клубе? Потому что никто с именем и репутацией в европе не пошел в спартак. У Федуна деньги есть, и он их точно предлагал. То же самое с игроками, собираете ноуменов, получая 8 отказов из 10 предложений. Мне сейчас жалко спартак, вы себя отбросили минимум на пару лет. И снова на те же грабли. Что этот бывший судья на сборах пропадал всю жизнь? В раздевалках непростые разговоры среди накаченных мужиков проводил? Может лет 10 скаутом пол европы пропахал? Нет. По кабинетам РФС проходил. А теперь вас успех и уважение ждёт?
    так даже если деньги у федуна есть и он их предлагает (факты, факты где???) то он свои деньги тратит свои!!! а вся коррупция Зенита оплачивается государством из наших с тобой карманов, чуешь разницу? Гинер федун они тратят своё а тут ...
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
       264 / 808
    вчера в 09:34
    Подстраховался "Спартак" на тот случай, если Левников будет отстранен от судейства на 1 тур. После такого кадрового пополнения в "Спартаке" перспективы "Локомотива" в нынешнем первенстве - на уровне 3 места. И зачем система VAR, когда и так все ясно.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Крутой камерунец
       71 / 808
    вчера в 09:29
    какая тут общественность?50%клоны славнова,ещё чучуть ростовских реднеков квакают))
    согласен, даже среди ростовских есть свои литейные и параллельные))) а так в целом ребята адекватные, несмотря на ОМОН)))
    Союзник противников
    Союзник противников ответил СуКины дети
       193 / 808
    вчера в 09:29
    им это не поможет, у нашего Сухины авторитета поболее
    Теперь вы -"сУхины дети",а они всего лишь "ходырское поле"...
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       71 / 808
    вчера в 09:27
    Посмотрел на кудахтанье по поводу Ходырева и... Нет я понимаю коняшки игого открыли, сейчас когда гинер потратил все деньги на на трофеи, судей и прочих мордовий, и в комплекте унитаз построил за свой!!! негосударственный счет они еще могут что-то вякать - команда молодая денег нет и скандалов нет... Но вот почему бомжи опять кукарекают??? кто в главных чинушах в наших футбольных структурах сидит??? бомжи. У кого в отличии от прошлых сезонов, когда то пуховик то тосно в статусе ручного клуба сидели, а тут уже целых три!!!, а это 18 очков и 1/5 дистанции без напрягов. так что предлагаю не пукать в лужу а следить за собой, граждане бомжи...
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Caniggia
       36 / 808
    вчера в 08:50
    Ходырев и Егоров - это старые корефаны. Так что теперь прямой трубопровод Федун - Егоров официально и торжественно открыт!
    там давно трубопровод миллер - егоров проведен.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил спартак 1987
       36 / 808
    вчера в 08:49
    хотелось бы понять логику решений руководства Спартака со стороны, ау, Федун! зачем тащить в Спартак бывшего судью??? он что, такой заместитель начальника команды от бога что-ли??? вам Сухины в локомотиве мало? только вся грязь смылась с уходом Глушакова как они снова провоцируют общественность на домослы и слухи...
    какая тут общественность?50%клоны славнова,ещё чучуть ростовских реднеков квакают))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Риелтор с берегов Невы
       9 / 808
    вчера в 08:26
    Понимаю, вашему админресурсу ставим теперь шлагбаум, у нас теперь свой человек, который усилит. А то что я выше прочитал про Спартак это имхо, мнение одного человека.
    Футбол это деньги, у Спартака они есть
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       72 / 808
    вчера в 08:20
    А как судья судил с вами в прошедшем чемпионате, выгнал рассказова и поставил на пеналь???😁 И мы в 10 накрутили вам хвоста. Забыл??? А потом при разбирательстве отменили. Но это потом. Забыл??? 😁. А в чемпионский ваш год сколько судьи ставили на точку и вы побежлали с
    счетом 1-0. И так можно и по коням, и по зениту подвести. Не надо ля - ля у самих, когда у самих рыльце в пушку.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил 25процентный клоун
       247 / 808
    вчера в 08:07
    Плевать на клонов(общественность), в Спартаке знают что делают
    Да уж доплевались уже. Все от вас бегут, никто к вам не идёт. Скандальную репутацию создали, теперь она работает на вас. Никто не задумывался, почему цорн появился в клубе? Потому что никто с именем и репутацией в европе не пошел в спартак. У Федуна деньги есть, и он их точно предлагал.
    То же самое с игроками, собираете ноуменов, получая 8 отказов из 10 предложений.
    Мне сейчас жалко спартак, вы себя отбросили минимум на пару лет.
    И снова на те же грабли. Что этот бывший судья на сборах пропадал всю жизнь?
    В раздевалках непростые разговоры среди накаченных мужиков проводил?
    Может лет 10 скаутом пол европы пропахал?
    Нет. По кабинетам РФС проходил.
    А теперь вас успех и уважение ждёт?
    Caniggia
    Caniggia
       34 / 808
    вчера в 07:54
    Ходырев и Егоров - это старые корефаны. Так что теперь прямой трубопровод Федун - Егоров официально и торжественно открыт!
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       302 / 808
    вчера в 07:54
    Нельзя допускать бывших судей к работам в клубах
    Мало судейских скандалов с участием локомотива сухины?
    Да у спама не мало матчей с судейским произволом в их пользу
    С приходом судьи, хоть и бывшего, судейские ошибки в пользу спартака будут видны ярче
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       151 / 808
    вчера в 07:53
    отличный ход! Давно нужен профессионал для борьбы с админресурсом проекта, его клонов и прочая
    астап бендер
    астап бендер ответил Youngberg
       281 / 808
    вчера в 07:46
    Пора Спартаку давать должности в структуре клуба не только бывшим судьям, но и судьям, которые обслуживают РПЛ сегодня)
    Они и так в штате,зарплату только в чемоданчике
    получают.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил спартак 1987
       9 / 808
    вчера в 07:37
    Плевать на клонов(общественность), в Спартаке знают что делают
    Владимир Петрухин
    Владимир Петрухин
       516 / 808
    вчера в 07:35
    Заслужил,заслужил.
    Левникова к нему в замы (РЕШАЛОЙ)
    memphis
    memphis
       551 / 808
    вчера в 07:28
    на должность админресурса
    спартак 1987
    спартак 1987
       317 / 808
    вчера в 07:06
    хотелось бы понять логику решений руководства Спартака со стороны, ау, Федун! зачем тащить в Спартак бывшего судью??? он что, такой заместитель начальника команды от бога что-ли??? вам Сухины в локомотиве мало? только вся грязь смылась с уходом Глушакова как они снова провоцируют общественность на домослы и слухи...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       104 / 808
    вчера в 07:02
    За выслугу лет и былые заслуги перед мясом? Так позорится только спам умеет
    Never Mind
    Never Mind
       384 / 808
    вчера в 06:38
    уже не стесняются
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