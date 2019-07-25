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Кабелья станет игроком «Краснодара»

вчера, 09:54

«Краснодар» договорился с «Сент-Этьеном» о переходе атакующего полузащитника Реми Кабелья.

В настоящий момент все детали перехода Реми Кабелья в «Краснодар» согласованы. Полузащитник в ближайшие дни прибудет в наш город и пройдёт медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 22:52
Прошлый сезон Кабелья хорошо отыграл, но сможет ли он освоиться за пределами Франции большой вопрос. Надеюсь Краснодару повезёт и корсиканец заиграет, но можно было найти кого-нибудь помоложе и понадёжнее.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   62 / 808
вчера в 17:28
Все.) У Порту нет шансов;)))
Кабелья вэлком!)
scikuni
scikuni ответил Проэкт Ман
   602 / 808
вчера в 15:28
Непонятно откуда деньги у Краснодарского мешка
к трубе газовой присосались
scikuni
scikuni ответил Karkaz
   602 / 808
вчера в 15:27
Такие восторженные комментарии, не иначе как сам Модрич перешёл в Краснодар) Кабелла даже не близко Вальбуэна. Да и один игрок ничего не сделает против целой команды Порту.
а что порту, впереди сезон рфпл где пора результат давать да и порту не тун шарфики не выбросят на поле в случае всера
valt134
valt134
   164 / 808
вчера в 14:57
«Сдаётся мне, сгодится нам этот «фраерок»...
Karkaz
Karkaz
   392 / 808
вчера в 14:15
Такие восторженные комментарии, не иначе как сам Модрич перешёл в Краснодар) Кабелла даже не близко Вальбуэна. Да и один игрок ничего не сделает против целой команды Порту.
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 12:42
своевременное действие
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 12:13
Удачи ему в Краснодаре!
radist_21
radist_21 ответил ПерекатиПоле
   139 / 808
вчера в 12:11
Владелец-руководство Краснодара армяне, вот причём. Ну летняя закупка у Краснодара под 50 лямов уже, а продаж на выход нет, уходят свободными агентами (Перейра, Каборе итд) УЕФА накладывали на Краснодар санкции не так давно, а сейчас всё ровно.
Ты теперь спать трое суток не будешь,переживая за ФФП у Краснодара.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   79 / 808
вчера в 11:57
Игрок хороший, но 29 лет, за 13,5 млн евро... Так себе вложение. Сомнительно, что быки смогут отбить вложенные в него средства. Ведь даже если расчет на ЛЧ, то еще далеко не факт, что они пройдут Порту, а по окончанию контракта он никому не будет нужен, разве что китайцам и арабам. Также смущает то, что французы легко с ним расстались, ведь не в АПЛ же он переходит. На закате карьеры игроки (особенно легионеры) обычно не отличаются высокой мотивацией
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 11:45
Помню его в "Касле", достаточно слабо там играл, бегает только хорошо.
За адекватность
За адекватность
   97 / 808
вчера в 11:44
Ну и чудненько. Дело за малым, Мусаеву успеть до матчей с "Порту" "сложить все детали так, чтобы они заработали как единый механизм"
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Так Себе Аналитик
   495 / 808
вчера в 11:28
Алексей, а твой друг Москалев тут на Соккере сидит? Пусть расскажет про махинации Федуна))
Я спрошу! (но он мне не друг, гусь свинье, а в данном случае свинья гусю - не товарищ!)
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил galem72
   495 / 808
вчера в 11:27
Белый француз — редкое нынче явление. ))
Да и это мало похож на потомка германских франков!
Проэкт Ман
Проэкт Ман
   166 / 808
вчера в 11:27
Непонятно откуда деньги у Краснодарского мешка
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Алексей Еськов
   10 / 808
вчера в 11:27
А причём тут армяне!?)
Алексей, а твой друг Москалев тут на Соккере сидит? Пусть расскажет про махинации Федуна))
galem72
galem72
   216 / 808
вчера в 11:25
Белый француз — редкое нынче явление. ))
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   495 / 808
вчера в 11:18
Тю!) Да ему тридцатник почти!)
Крылатый
Крылатый
   768 / 808
вчера в 11:16
Хороший, техничный игрок с неплохим ударом и отличное усиление для быков. В АПЛ не заиграл, этот чемп намного сложнее французского и РПЛ. Думаю у нас должен выложится и раскрыться на все 100%
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   495 / 808
вчера в 10:57
Оооо Бананы кокосы!)
Оаааа Апельсиновый Рай!)
Roger Young
Roger Young
   182 / 808
вчера в 10:55
Вот это реальное усиление. Молодцы, Краснодар.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 10:51
А в СЭ его прописали как Кабелла. Но нам ближе и душевнее Кабелья! Удачи Краснодару в матчах с Порту!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Алексей Еськов
   24 / 808
вчера в 10:45
Владелец-руководство Краснодара армяне, вот причём.
Ну летняя закупка у Краснодара под 50 лямов уже, а продаж на выход нет, уходят свободными агентами (Перейра, Каборе итд)
УЕФА накладывали на Краснодар санкции не так давно, а сейчас всё ровно.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил ПерекатиПоле
   495 / 808
вчера в 10:42
Сказ о том, как хитрые армяне ФФП УЕФА обманули.
А причём тут армяне!?)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 808
вчера в 10:41
Сказ о том, как хитрые армяне ФФП УЕФА обманули.
radist_21
radist_21
   139 / 808
вчера в 10:39
Кстати,и нашей молодежи будет на кого равняться.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
вчера в 10:37
Скоро увидим что это за Кабелья такой.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил particular
   495 / 808
вчера в 10:32
Краснодар солидно и основательно подходит к сезону и предстоящей еурокомпании... Без блеска софитов и медийной суеты... Так бы и в турнирах - чётко, поступательно и результативно!!!!
Какая медийная суета?) Кому он интересен?!) Журналисты пишут, на чём можно поймать хайп! (о какое слово), а на Краснодаре они не заработают!)
radist_21
radist_21
   139 / 808
вчера в 10:31
Поздравляю мою любимую команду с классным приобретением!Ждем мнений диванных экспертов о сбитом летчике,лучшей в мире академии и магнитовской просрочке!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил NbKA555
   598 / 808
вчера в 10:22
Хорошая новость.Быстрой адаптации,чтобы к Порту было ощущение что всю жизнь за Быков играл！Усиление,явное！Мои поздравления！
Редкость-не слабый стресс. Представь, тебе завтра надо вылететь на пмж в незнакомую страну.
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