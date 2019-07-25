Кабелья станет игроком «Краснодара»

«Краснодар» договорился с «Сент-Этьеном» о переходе атакующего полузащитника .

В настоящий момент все детали перехода Реми Кабелья в «Краснодар» согласованы. Полузащитник в ближайшие дни прибудет в наш город и пройдёт медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт.