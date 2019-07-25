Кабелья станет игроком «Краснодара»

«Краснодар» договорился с «Сент-Этьеном» о переходе атакующего полузащитника Реми Кабелья.
В настоящий момент все детали перехода Реми Кабелья в «Краснодар» согласованы. Полузащитник в ближайшие дни прибудет в наш город и пройдёт медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт.
Кабелья вэлком!)
Кабелья вэлком!)
Оаааа Апельсиновый Рай!)
Оаааа Апельсиновый Рай!)
Ну летняя закупка у Краснодара под 50 лямов уже, а продаж на выход нет, уходят свободными агентами (Перейра, Каборе итд)
УЕФА накладывали на Краснодар санкции не так давно, а сейчас всё ровно.
Ну летняя закупка у Краснодара под 50 лямов уже, а продаж на выход нет, уходят свободными агентами (Перейра, Каборе итд)
УЕФА накладывали на Краснодар санкции не так давно, а сейчас всё ровно.