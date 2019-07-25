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Н'Жие - игрок московского «Динамо»

вчера, 12:11

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб приобрел нападающего «Марселя» Клинтона Н'Жие

Контракт между сторонами рассчитан на четыре года. Футболист будет выступать за московский клуб под номером «9».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 22:41
Да уж, не такой реакции на подписание "топ форварда" ждали в Динамо.
Странный выбор, ведь Н'Жие уже 4 года ничего путного на поле не показывал.
нечитайло
нечитайло
   788 / 808
вчера в 21:36
Прикольно
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 20:42
Через месяц оценим...
Сп62
Сп62 ответил Храневец
   208 / 808
вчера в 19:52
Вальбуэн в Динамо был действительно игроком. А этот Клинтон пока кот в мешке.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 19:45
В четверг, 25 июля, стало известно, что нападающий сборной Камеруна Клинтон Нжи продолжит карьеру в "Динамо". Болельщики "Марселя", где выступал 25-летний футболист в прошлом сезоне, с большим интересом встретили эту новость.

Guillaume DiZeRyy: "Мы никогда не забудем твои кривые ноги. Спасибо за покупку".
Vin’s: "Спасибо, русские!"
Bekesi Joël: "По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый бог".
Jakenri Zéro: "Большое вам спасибо!"
Th3DEAD: "Марсель в восторге!"
Jacques-Henri Leproux: "Спасибо, вы хорошие люди!"
omkelu: "Какое счастье".
ReasoNNN: "Лучше, чем Месси".
Steve MandanGras: "Он был так хорош, мы уже сожалеем об этом".
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 17:47
по слухам, во Франции никого хуже не найти !
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   62 / 808
вчера в 17:40
Хотели напа и подписали напа!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 16:49
Три гола, два ассиста за 21 игру - своих таких сбагрили, этот дешевле выходит ?!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
вчера в 16:45
Дмитрий, как один агент хвалил своего клиента "выносливый, может бежать несколько дней!"
Gunslinger
Gunslinger ответил Ангел неБесГрешен
   377 / 808
вчера в 16:13
Перехватили уголька у народных...
Масайских кровей пацанчик...
Может долго передвигаться без пищи и воды....

По-любому на жрачке сэкономят!!!! :))))
Храневец
Храневец ответил чемпионство с душком
   348 / 808
вчера в 15:59
контракт на 4 года. какая глупость, через год будут думать, как от него избавиться.
согласен сколько раз обжигались манише коштинья и лаки изибор верните лучше ВАЛЬБУЭНА !
Храневец
Храневец
   348 / 808
вчера в 15:57
ведь нужен забивной форвард , зачем нам хавбек ????????
Mangur
Mangur
   178 / 808
вчера в 15:39
Надеюсь подписали пользу для Динамо а не балласт.
steelhead
steelhead
   183 / 808
вчера в 15:02
Вместо того, чтобы забрать Бикфалви из Урала, нарыли модного черного. Для кого, зачем?
andromend
andromend
   671 / 808
вчера в 14:45
Таких "забивных" форвардов в ФНЛ десятка три бегает.А забивать то кто будет?
Sadjon
Sadjon
   548 / 808
вчера в 14:37
удачи ему в Динамо....
Indian
Indian
   563 / 808
вчера в 14:34
Кто это??? И зачем это...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   279 / 808
вчера в 14:31
Интересное усиление. Посмотрим.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил cska59
   211 / 808
вчера в 14:14
А окрас чисто спартаковский .
А комментарий.Чисто армейский.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
вчера в 14:14
Перехватили уголька у народных...
cska59
cska59
   496 / 808
вчера в 14:00
А окрас чисто спартаковский .
andre_can
andre_can
вчера в 13:50
все фаны Марселя счастливы, что от лажи избавились :))))))))))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 808
вчера в 13:47
    Тага Дага
    Тага Дага
       176 / 808
    вчера в 13:42
    Выводы можно будет через матчей четыре пять....
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       407 / 808
    вчера в 13:33
    это и есть ТоПАрюга для Динамо? )))))))))))))
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    вчера в 13:25
    Удачи негру в Динамо!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       336 / 808
    вчера в 13:14
    контракт на 4 года. какая глупость, через год будут думать, как от него избавиться.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       117 / 808
    вчера в 13:14
    Удачи!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       79 / 808
    вчера в 12:52
    Его вроде активно сватали сначала в ЦСКА, потом в Спартак, а в итоге оказался в Динамо. Интересно насколько лямов французы нагнули динамиков. Статистика у него для нападающего ужасная, даже не знаю... Я так понимаю, Марсель вздохнул с облегчением, когда от него избавился. У Динамо видимо вошло в тренд подбирать тех, кто не подошел ЦСКА))) Сначала был Паченко, потом поляк Шиманьски, который тоже в ЦСКА в том сезоне сватали, теперь этот ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 808
    вчера в 12:48
    Второй раз парень отказывается в Спартак переходить...
    В 2018-м отказался и теперь ,когда клубы почти договориллись.......
    В чём интересно причина....??

    Скорей всего Стадион Спартака намного северней располагается чем арена Динамо......холодно...
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