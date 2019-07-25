Н'Жие - игрок московского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб приобрел нападающего «Марселя» Клинтона Н'Жие.
Контракт между сторонами рассчитан на четыре года. Футболист будет выступать за московский клуб под номером «9».
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб приобрел нападающего «Марселя» Клинтона Н'Жие.
Контракт между сторонами рассчитан на четыре года. Футболист будет выступать за московский клуб под номером «9».
Странный выбор, ведь Н'Жие уже 4 года ничего путного на поле не показывал.
Странный выбор, ведь Н'Жие уже 4 года ничего путного на поле не показывал.
Guillaume DiZeRyy: "Мы никогда не забудем твои кривые ноги. Спасибо за покупку".
Vin’s: "Спасибо, русские!"
Bekesi Joël: "По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый бог".
Jakenri Zéro: "Большое вам спасибо!"
Th3DEAD: "Марсель в восторге!"
Jacques-Henri Leproux: "Спасибо, вы хорошие люди!"
omkelu: "Какое счастье".
ReasoNNN: "Лучше, чем Месси".
Steve MandanGras: "Он был так хорош, мы уже сожалеем об этом".
Guillaume DiZeRyy: "Мы никогда не забудем твои кривые ноги. Спасибо за покупку".
Vin’s: "Спасибо, русские!"
Bekesi Joël: "По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый бог".
Jakenri Zéro: "Большое вам спасибо!"
Th3DEAD: "Марсель в восторге!"
Jacques-Henri Leproux: "Спасибо, вы хорошие люди!"
omkelu: "Какое счастье".
ReasoNNN: "Лучше, чем Месси".
Steve MandanGras: "Он был так хорош, мы уже сожалеем об этом".
Может долго передвигаться без пищи и воды....
По-любому на жрачке сэкономят!!!! :))))
Может долго передвигаться без пищи и воды....
По-любому на жрачке сэкономят!!!! :))))
Появились деньги - набрали игрунов - закончились деньги - распустили игрунов - пердив
Появились деньги - набрали игрунов - закончились деньги - распустили игрунов - пердив
В 2018-м отказался и теперь ,когда клубы почти договориллись.......
В чём интересно причина....??
Скорей всего Стадион Спартака намного северней располагается чем арена Динамо......холодно...
В 2018-м отказался и теперь ,когда клубы почти договориллись.......
В чём интересно причина....??
Скорей всего Стадион Спартака намного северней располагается чем арена Динамо......холодно...