Бартомеу: «Неймар является игроком ПСЖ. Мы очень уважаем этот клуб»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не стал комментировать возможный трансфер нападающего ПСЖ Неймара.
Летом я читал много слухов о Неймаре и «Барселоне». Но ясно только то, что Неймар является игроком ПСЖ. Мы очень уважаем этот клуб. В этом случае сказать больше нечего.
Человек пишет, что если бы не было Неймара, то было бы скучно на сайте(речь прежде всего идет об обсуждении самых известных тем ).
Спартак так или иначе собирают массовую аудиторию на своих ветках, и по части обсуждений, даст фору любой теме на этом сайте.
Человек пишет, что если бы не было Неймара, то было бы скучно на сайте(речь прежде всего идет об обсуждении самых известных тем ).
Спартак так или иначе собирают массовую аудиторию на своих ветках, и по части обсуждений, даст фору любой теме на этом сайте.