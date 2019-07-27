Бартомеу: «Неймар является игроком ПСЖ. Мы очень уважаем этот клуб»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не стал комментировать возможный трансфер нападающего ПСЖ Неймара.

Летом я читал много слухов о Неймаре и «Барселоне». Но ясно только то, что Неймар является игроком ПСЖ . Мы очень уважаем этот клуб. В этом случае сказать больше нечего.