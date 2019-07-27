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Бартомеу: «Неймар является игроком ПСЖ. Мы очень уважаем этот клуб»

сегодня, 12:46

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не стал комментировать возможный трансфер нападающего ПСЖ Неймара.

Летом я читал много слухов о Неймаре и «Барселоне». Но ясно только то, что Неймар является игроком ПСЖ. Мы очень уважаем этот клуб. В этом случае сказать больше нечего.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 836
сегодня в 16:16
Где было ваше уважение,когда вы наглым образом выбили их из ЛЧ?
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил real-fk
сегодня в 16:00
Че ты пфыкаешь. Человек пишет, что если бы не было Неймара, то было бы скучно на сайте(речь прежде всего идет об обсуждении самых известных тем ). Спартак так или иначе собирают массовую аудиторию на своих ветках, и по части обсуждений, даст фору любой теме на этом сайте.
пффф. не в тему пфф.
ДСА
ДСА
   164 / 836
сегодня в 15:13
Думают как решить вопрос подешевле.
real-fk
real-fk ответил FA Premier Leagua
   311 / 836
сегодня в 14:55
пфф. причём здесь Спартак. не в тему
Че ты пфыкаешь.

Человек пишет, что если бы не было Неймара, то было бы скучно на сайте(речь прежде всего идет об обсуждении самых известных тем ).

Спартак так или иначе собирают массовую аудиторию на своих ветках, и по части обсуждений, даст фору любой теме на этом сайте.
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил real-fk
сегодня в 14:48
...и Спартак
пфф. причём здесь Спартак. не в тему
real-fk
real-fk ответил FA Premier Leagua
   311 / 836
сегодня в 14:46
ещё Погба есть)
...и Спартак
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил Брулин
сегодня в 14:32
Если бы Неймара не было, как скучно было бы на сайте, а тут ежедневно по несколько раз сплошные вбросы, и ни одного факта.
ещё Погба есть)
Брулин
Брулин
   51 / 836
сегодня в 13:56
Если бы Неймара не было, как скучно было бы на сайте, а тут ежедневно по несколько раз сплошные вбросы, и ни одного факта.
Букмекер920
Букмекер920
   836 / 836
сегодня в 13:25
Зато ПСЖ Вас щеглами считают, сначала за Неймара выхлопали, а сейчас за Хави Симонса!
Димoн
Димoн ответил Королевский Реал
   255 / 836
сегодня в 13:12
Про Атлетико представители Барселоны тоже самое говорили ))
нгу как ты везде успеваешь)
Alex12357
Alex12357
   512 / 836
сегодня в 12:56
Ювентус или Реал -вот кто ждёт Неймара!!!
Королевский Реал
Королевский Реал
   451 / 836
сегодня в 12:55
Про Атлетико представители Барселоны тоже самое говорили ))
Mangur
Mangur
   175 / 836
сегодня в 12:49
Пора Неймару в Динамо
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 12:49
А мы как уважаем ПСЖ...)))
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